ダービー名称決定のお知らせ

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。



このたび「シーホース三河 vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」の対戦を、より一層盛り上げるために、両クラブのファン・ブースターの皆さまと、このダービーにふさわしい“新たな名称”を決定しました。





「AICHI CLASSIC SERIES」

WEB応募、ワークショップ、SNSでの決選投票を経て決定したダービー名は、



決定したダービー名「AICHI CLASSIC SERIES」は、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦 第19節以降の名古屋ダイヤモンドドルフィンズ戦から使用し、以降のシーズンにおいても継続して用います。



これからも歴史と伝統を誇りに、そして地域の皆さまと更なる盛り上がりをつくるにふさわしい熱戦を届けていきます。

名称に込めた思い

歴史あるクラブとしての誇りと伝統を胸に、熱い戦いを繰り広げたいという思いを「CLASSIC」という言葉に込めました。さらに、今後も長く続いていくクラブ同士の特別な対戦になるよう「SERIES」を加えています。

2025-26シーズン AICHI CLASSIC SERIES

1月24日(土),25日(日) 名古屋Dホーム（IGアリーナ）

4月11日(土),12日(日) 三河ホーム（会場調整中）