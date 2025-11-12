DE&Iは風ではない。京都大学が東京で問う、DE&Iのこれから

京都大学コミュニケーションデザインとDE&Iコンソーシアム2025年6月13日（金）に京都大学で開催したシンポジウムの様子

京都大学コミュニケーションデザインとDE&Iコンソーシアムは、2025年11月27日（木）、東京で初となるフォーラムを開催します。さまざまなセクターの会員団体が一堂に集い、逆風のなかでも「理念から実践へ」と歩みを進め、現場発の知で社会を動かす力を探ります。

第1部では、B Market Builder Japan共同代表／株式会社バリューブックス代表取締役の鳥居希氏を迎え、グローバルな認証制度「B Corporation(TM)」の視点から、誰ひとり取り残さない組織文化とビジネスのあり方を語ります。続くクロスオーバーミーティングでは、会員団体の代表者が登壇し、現場の実践や課題をめぐって議論。第2部では、会員団体および一般参加者によるポスターセッションと対話型ミーティングを通じて、多様な立場の知を交差させ、“現場から社会を変える”集合知を育む場をめざします。

開催概要

『京都大学コミュニケーションデザインとDE&Iコンソーシアム東京フォーラム2025』

■イベント詳細ページ

https://art-cd.gsm.kyoto-u.ac.jp/dei/event251127/

■ 開催日時

2025年11月27日（木）13:00～17:00 （第１部 13:00～14:00 / 第２部 14:15～17:00）

■ 会場

立命館 東京キャンパス 教室4,5（サピアタワー8階／JR東京駅日本橋口出口より直結）

■主催／共催

主催 京都大学コミュニケーションデザインとDE&Iコンソーシアム

共催 立命館大学、不易アカデミー

プログラム詳細

■第１部｜13:00～14:00｜基調トークセッション・クロスオーバーミーティング

一般社団法人B Market Builder Japan共同代表であり、株式会社バリューブックス代表取締役の鳥居希氏をお迎えし、グローバルな認証制度「B Corporation(TM)」の視点から、誰ひとり取り残さない組織文化とビジネスのあり方を考えます。

続く「クロスオーバーミーティング」では、スギホールディングス 代表取締役副社長の杉浦伸哉氏をはじめ、会員団体の代表者が登壇。企業におけるDE&I推進や現場の実践課題を起点に、登壇者と会場が一体となって多様な視点を交わし合い、熱のこもった対話を通じて“現場発の集合知”を探ります。

鳥居 希 氏（一般社団法人B Market Builder Japan共同代表／株式会社バリューブックス 代表取締役）蓮行 コンソーシアム共同代表(京都大学経営管理大学院 特定准教授）■第２部｜14:15～17:00 ｜ポスターセッション・ポスターミーティング

特別会員である株式会社スギ薬局、住友ゴム工業株式会社、エスケー鉱産株式会社をはじめとする会員団体を中心に、DE&Iに取り組む多様な企業、NPO、教育機関、個人の実践がポスター形式で発表されます。

会員団体や一般参加者から寄せられた取り組みを紹介するポスター発表では、さまざまな現場の実践を「見える化」し、共有された知を次のアクションへとつなげます。続くポスターミーティングでは、会員団体による事例や課題提起を起点に、参加者や第１部登壇者を交えた対話を実施。会場全体が一体となり、異なる立場の視点が交差する熱のこもった議論を通じて、“現場発の集合知”を育みます。

本コンソーシアムが大切にするのは、「現場の実践」と「越境の対話」をつなぐこと。京都大学が企業・団体とともにデザインするこの“実践知のプラットフォーム”から、次のアクションが芽吹くことをめざします。

京都大学コミュニケーションデザインとDE&Iコンソーシアムについて

ポスターセッションイメージ（2025年6月13日（金）京都大学で開催時のもの）

本コンソーシアムは、会員団体とともに「ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン（DE&I）」に取り組むため、2023年12月に設立されました。

“「誰ひとり取り残さない」を、建前で終わらせない。” をスローガンに、DE&Iの実現に本気で挑んでいます。

社会には今もなお、DE&Iに対する誤解やバックラッシュがあります。だからこそ私たちは、これを一過性の流行に終わらせるのではなく、現場での地道な実践と、多様な立場の人々による越境的な対話を通じて、集合知を育むことこそが重要だと考えます。

「コミュニケーションデザイン」の知見をもとに、大学と現場が交差しながら“ともに問い、つくる”プロセスを支える--本コンソーシアムは、そんな集合知のプラットフォームです。

取材申込・お問い合わせ

■記者申込フォーム

https://forms.gle/TPbX3Qvz79P2j5z59

■問い合わせ先

京都大学コミュニケーションデザインとDE&Iコンソーシアム（担当：大山）

art_cd@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

共同発信団体

■取材にあたっての備考- 会場内での写真・映像撮影が可能です- 第2部の「ポスターセッション」では、企業・団体の担当者と直接会話が可能です- 当日は、コンソーシアム共同代表蓮行特定准教授への個別インタビュー対応も可能です京都大学コミュニケーションデザインとDE&Iコンソーシアム株式会社スギ薬局住友ゴム工業株式会社エスケー鉱産株式会社