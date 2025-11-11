一般財団法人 日本スウェーデン歯科学会（事務局：株式会社トータルヘルスコンサルティング 東京都千代田区東神田）は、スウェデンティスト認定講習会2025を12月7日（日）に東京大学 伊藤国際学術研究センター（伊藤謝恩ホール）にて開催します。

スウェーデンのナショナルガイドラインに学ぶ「AIで変わる未来の歯科医療」

歯科医療の先端国といわれているスウェーデンレベルの治療と予防、クリニックの設備やインプラント治療のプロトコルなど、スウェーデンの歯科ガイドラインのアップデートをいち早く紹介し、スウェーデン式の歯科治療を提唱する「一般財団法人 日本スウェーデン歯科学会」が2025年12月7日（日）に東京大学 伊藤国際学術研究センター（伊藤謝恩ホール）において、スウェーデンのナショナルガイドラインに学ぶ「AIで変わる未来の歯科医療」と題する認定講習会を開催します。▼講演会のお申込みはこちらhttps://thcjapan.com/jsda/20251207/wn03/

スウェデンティストとはスウェーデンスタイルの治療と予防を理解し、積極的に取り組む歯科医療従事者の称号です。10年に1度改定されるスウェーデンナショナルガイドラインの責任者ピーター・リングストロム先生より最新の情報が発信されます。当日はピーター・リングストロム先生他、時代を変えていく講師陣による特別講演が予定されています。

「スウェデンティスト認定講習会2025」予告編YouTube動画https://youtu.be/Yn4O519fw6I?si=Z96beHyODuaYGpVM

講演内容

■ピーター・リングストロム教授（日本スウェーデン歯科学会会長）

●レントゲン写真や口腔内画像を分析するためのAI搭載ソフトウェアに関して●遠隔歯科治療とAI - う蝕治療における未来のツールに関して●う蝕予防や歯の硬組織の再石灰化に使用される、スマート歯科材料-生体活性材料に関して

■ステファン・レンバート教授（日本スウェーデン歯科学会副会長）

●歯周病予防における、AI搭載マルチモーダルセンシング歯ブラシ・ｍヘルス治療介入のような革新的な技術を用いた統合的アプローチに関して●AIは歯周病治療にどう役立つのか●従来の治療法にとって代わるインプラント周囲疾患のレーザー治療に関して

■Kim Hyun Jeong 教授（ハーバード大学医学部 麻酔科学 博士後期研究員）

●AIと IoT 基盤のカスタマイズされた密閉型多チャンネル口腔洗浄機の臨床的効果

■中原 維浩 先生（日本スウェーデン歯科学会 理事）

●AIが変える〈患者セルフケア〉最前線― スウェーデン・ナショナルガイドラインを臨床と経営にどう活かすか―

■谷口 善成 先生（日本スウェーデン歯科学会 理事）

●インプラント治療の新たな臨床的意義：抗加齢（アンチエイジング）の観点からの症例報告と考察●インプラント骨造成における幹細胞培養上清の臨床応用とISQ値・埋入トルク値による定量的評価●再生医療における多血小板血漿、血小板濃縮材料と幹細胞培養上清の比較

特典

本講演会にご参加いただいた皆様には、「スウェデンティスト認定証」「イエテボリ大学日本スクーリングディプロマ」「カリエスプロ・ペリオプロ・ソルブプロ認定証」「キャップシステム修了証」を授与致します。

■スウェデンティスト 認定証スウェデンティストとは スウェーデンスタイルの 治療と予防を理解し、 積極的に取り組む 歯科医療従事者の称号です。■イエテボリ大学 日本スクーリングディプロマ受講された方全員に「イエテボリ大学 日本スクーリング ディプロマ」が授与されます。■カリエスプロ・ペリオプロ・ソルブプロ認定証受講された歯科医師・歯科衛生士には「認定証」その他受講者には「修了証」が授与されます。■キャップシステム修了証受講された歯科医師・歯科衛生士には「修了証」が授与されます。

講習会詳細

開催日時：2025年12月7日(日) 9:00～17:00定員：360名会場：東京大学 伊藤国際学術研究センター(伊藤謝恩ホール)〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目3-1東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩8分都営大江戸線 本郷三丁目駅 徒歩6分講演者：ピーター・リングストロム教授、ステファン・レンバート教授、Kim Hyun Jeong 教授、中原 維浩 先生、谷口 善成 先生、西尾 秀俊 社長、小野 芳司、小林 孝至主催：日本スウェーデン歯科学会▼講演会のお申込みはこちらhttps://thcjapan.com/jsda/20251207/wn03/

参加費【学会員価格】歯科医師：20,000円歯科衛生士・その他：15,000円【非会員価格】歯科医師：30,000円歯科衛生士・その他：25,000円※DVD付をご選択の場合、10,000円追加となります。

「スウェデンティスト認定講習会2025」スケジュール（予定）2025年12月7日（日）

9:00-9:40 受付9:40-10:00 開会式・マスター認定授与式10:00-10:55 講演① ピーター・リングストロム会長11:05-11:35 講演② 谷口先生11:35-12:05 カリエスプロ・ペリオプロ・ソルブプロ ハンズオン12:05-13:05 昼休憩13:05-13:50 講演③ 中原先生13:55-14:25 講演④ Kim Hyun Jeong教授14:30-15:00 講演⑤ 小野芳司15:05-15:25 講演⑥ 小林孝至15:30-16:00 講演⑦ 西尾秀俊16:10-17:05 講演⑧ ステファン・レンバート副会長17:05 閉会

▼講演会のお申込みはこちらhttps://thcjapan.com/jsda/20251207/wn03/▼一般財団法人 日本スウェーデン歯科学会https://swedentis.com/

