リューキデザインスタジオ（運営：株式会社Ryuki Design）は、撮影利用規約を一部改定し、ダンスやミュージックビデオの撮影に対応可能なスタジオを拡充しました。曜日ごとの利用制限を明確にしながら、より多様な映像制作ニーズに応える柔軟なスタジオ運用を実現。SNS向けパフォーマンス映像などにも活用できる創作環境を提供しています。詳細な利用規約は公式サイトをご確認ください。

撮影規約改定の意義と利用価値

ダンスや映像撮影の自由度を高めるための制度見直し

https://studio-osaka.jp/userterms/

リューキデザインスタジオでは、これまで制限されていた「ダンス撮影」や「ミュージックビデオ（PV）撮影」へのニーズ増加を受けて、スタジオの利用規約を一部改定しました。これにより、従来よりも幅広い撮影目的に対応できる環境が整い、特にダンスチームや映像クリエイターの方々が自由に創作活動を行えるスタジオとしての利便性が大きく向上しました。今回の改定は、利用者の要望とスタジオ運営上の安全配慮を両立させた形で実現されており、多様な撮影用途に対応可能なスタジオとして新たな価値を提供します。

過去リューキデザインFスタジオでダンス撮影して頂きました

「リューキデザインスタジオ」を運営する株式会社Ryuki Designとは

大阪を拠点にスタジオ事業を展開するデザイン企業

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=76-MjoRLxgI

リューキデザインスタジオは、株式会社Ryuki Designが運営する撮影スタジオブランドです。大阪市中央区本町に本社を構え、長年にわたりクリエイティブ分野で事業を展開してきた同社は、デザイン事業に加えてスタジオ運営にも注力しています。撮影ニーズの多様化に対応するため、スタジオには撮影機材や照明設備が整っています。特に映像制作や商品撮影、SNS向けコンテンツ制作などに適した環境を提供しています。今後もクリエイターや企業の表現活動を支える場として、より柔軟で快適な撮影空間を目指しています。

改定内容の詳細と利用可能スタジオの区分

スタジオ別・曜日別の利用ルールを明確化

今回の規約改定では、スタジオごとの利用条件が以下のように整理されました。A・D・Fスタジオでは平日・土日祝を問わず、ダンスやPVなどの撮影が可能となり、自由度の高い利用が実現されています。一方で、B・C・Eスタジオについては、下階への音や振動の影響を考慮し、撮影可能日は「土日祝のみ」に限定されています。これにより、スタジオ全体としてはより柔軟に利用できるようになった一方で、近隣環境への配慮も確保されています。撮影スタイルやスケジュールに応じて最適なスタジオを選択できる仕組みが整ったことで、利用者の満足度向上にもつながる改定となっています。

クリエイターの創作活動を支える環境づくり

多様な映像コンテンツ制作に対応した柔軟なスタジオ運営

今回の規約改定により、リューキデザインスタジオでは、ダンスチームによるプロモーションビデオ（PV）や、アーティストのミュージックビデオ（MV）、SNS向けのパフォーマンス映像といった、多彩な映像制作に対応可能となりました。背景や空間を活かしたダイナミックな演出が求められる撮影にも対応できる設備と広さを備えており、各種表現活動の場としてクリエイターの想像力を最大限に引き出せる環境を整えています。特に週末だけでなく平日の利用が可能なスタジオもあり、スケジュール調整の自由度も向上。企業のプロモーション撮影にも対応可能で、用途を問わず活用できる利便性が魅力です。

スタジオ利用者への安心と配慮

音や振動への対策を行い、快適な撮影環境を維持

リューキデザインスタジオでは、今回の規約改定にあたって、他フロアや周辺環境への影響も慎重に検討されました。B・C・Eスタジオにおいては、建物構造や立地条件から、平日の撮影が近隣への配慮上困難と判断され、引き続き「土日祝のみの撮影利用」に限定されています。このような判断は、スタジオ利用者が安心して撮影に集中できる環境づくりの一環であり、利用者同士や地域社会との共存を意識した運営体制の表れです。今後も、安全性・快適性・利便性をバランスよく保ちながら、クリエイティブな現場を支える撮影スタジオとしての運営に努めてまいります。

■会社概要会社名：株式会社Ryuki Design代表取締役：緒方 隆二設立：2009年9月所在地：大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業、レンタルスタジオ事業、システムサービス事業スタジオ情報：https://studio-osaka.jp/