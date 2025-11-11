SNSフォロワー140万人超えの人気韓国キャラクター「カムンとアント」の関西でのコラボカフェの予約が11月7日19時より始まりましたが、ほとんどの席が予約開始後まもなく埋まってしまったため、急遽予約可能席を増席いたしましたことをお知らせいたします。「カムンとアント」のコラボカフェは2025年11月18日（火曜日）～2025年11月23日（日曜日）の期間、motto cafe大阪店にて開催されます。（住所：〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-5-7 グルメコレクションセーナビル2F）東京での開催時には予約開始後1時間以内全日程の全席が完売し、会期中には作者様も韓国から訪れるなど大きな盛り上がりを見せました。コラボカフェでしか食べられないメニューやコラボカフェ限定グッズも販売しますので、この機会にぜひ「カムンとアント」に会いに来てください。（店内飲食は先着予約となっております。）予約は以下より受け付けております。https://emocafe.jp/collaboration/kkamang-cafe-osaka

「カムンとアント」について

「カムンとアント」は韓国在住のkkamangさんが2023年から展開するキャラクター。カップルの日常を描いたコンテンツがMZ世代の共感を呼び、Instagramのフォロワー数は約76万人、TikTokのフォロワー数は約66万人を突破。再生回数1,000万回を超えるコンテンツも多くあります。見ていて微笑ましくなるカップルのやり取りに、韓国のみならず世界中にファンが急増しています。日本では韓国ドラマ「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」「マイディアミスター～私のおじさん～」などの配給で韓国エンターテイメントを日本に広げている株式会社コンテンツセブンがマスターライセンスを取得し展開をスタートしました。

＜公式SNS＞日本公式Instagram：https://www.instagram.com/kkam_ang_jp/公式Instagram（깜앙）:https://www.instagram.com/kkam__ang/公式TikTok：https://www.tiktok.com/@real_kkam__ang＜公式LINEスタンプ＞LINEスタンプ：https://store.line.me/search/ko?q=kkam__ang＜ライセンスに関するお問い合わせ窓口＞株式会社コンテンツセブン MD事業部t.watanabe@contents7.co.jp※画像掲載時は著作権表記を必ずお願いいたします。ⓒKkam__ang

「カムンとアント」コラボレーションカフェ概要

開催期間：2025年11月18日火曜日～2025年11月23日日曜日場所：motto cafe 大阪店住所：〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-5-7 グルメコレクションセーナビル2FURL：https://motto-cafe.com/営業時間：11：20～20：20※店内飲食は先着予約制です。「コラボカフェトーキョー」アプリもしくはWEBにてご予約が可能です。https://emocafe.jp/collaboration/kkamang-cafe-osaka※当日空席がある場合は予約なしでご案内が可能です。※テイクアウトは予約不要ですが、混雑状況により整理券制もしくは予約制とさせていただく場合がございます。X：https://x.com/motto_collabo