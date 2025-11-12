スマートデスクランプ市場、2025年に338百万米ドル、2031年に430百万米ドル到達へ
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「スマートデスクランプ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年11月12日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169667/smart-desk-lamp
【レポート概要】
スマートデスクランプの世界市場規模は、2024年に338百万米ドルと推定され、2031年までに430百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は4.1%と見込まれています。
スマートデスクランプは、調光・調色機能を備えた照明装置で、AIまたはアプリ制御による自動最適化を特徴とします。環境光センサーが周囲の明るさを感知し、作業や読書に適した照度を維持します。タッチ操作や音声アシスタント（Alexa、Google Assistantなど）と連携し、遠隔操作やタイマー制御を行うことも可能です。LED光源により高演色性と省エネ性を両立し、長時間使用でも目の疲労を軽減します。USB充電ポートやワイヤレス給電機能を備えたモデルもあり、デスクワーク環境を効率化します。家庭用からビジネス用途まで幅広く活用され、インテリア性と機能性を兼ね備えた照明デバイスとして注目されています。
1. 製品タイプ別市場分析：Voice Control、 App Control、 Other
スマートデスクランプ市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Offline Sales、 Online Sales
各用途分野におけるスマートデスクランプの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：OPPLE、 Mi、 LumiCharge、 Vari、 Govee、 Meross、 EZVALO、 MOMAX、 Baseus、 BenQ、 Lepro、 Philips、 Leitz、 KOBLE、 Yeelight、 Casper、 Huawei、 Dali、 TaoTronics、 Anker、 Ikea、 Aukey
スマートデスクランプ市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：スマートデスクランプ市場の概要と成長見通し
スマートデスクランプの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業のスマートデスクランプ市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
スマートデスクランプを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途におけるスマートデスクランプの市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
