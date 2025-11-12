¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î»õ¥Ö¥é¥·½ü¶Ý¥Û¥ë¥Àー»Ô¾ìÀ®Ä¹Î¨¡§2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë3.2%¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
2025Ç¯11·î12Æü¤Ë¡¢QYResearch³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»õ¥Ö¥é¥·½ü¶Ý¥Û¥ë¥Àー―¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤È¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Á´ÂÎ¤ÎÇä¾å¤È¼ûÍ×Í½Â¬¡¢2025～2031¡×¤ÎºÇ¿·Ä´ºº»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢»õ¥Ö¥é¥·½ü¶Ý¥Û¥ë¥Àー»Ô¾ì¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Æ°¸þ¡¢¶¥Áè´Ä¶¡¢ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ä¶¥ÁèÀïÎ¬¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¡¢¼ûÍ×Í½Â¬¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦¤Î¸½¾õ¤È¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¾ÜºÙ¤ËÍ½Â¬¤·¡¢´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤È»Ô¾ìÀïÎ¬¤ÎºÇÅ¬²½¤ËÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÄêÎÌ¡¦ÄêÀÎ¾ÌÌ¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
»õ¥Ö¥é¥·½ü¶Ý¥Û¥ë¥Àー»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î¸«ÄÌ¤·
2031Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»õ¥Ö¥é¥·½ü¶Ý¥Û¥ë¥Àー¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬173É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤ÇÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï138É´ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï143É´ËüÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë3.2%¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¡¢¶È³¦¤ÎÅê»ñ³ÈÂç¤¬¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¼çÍ×¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»õ¥Ö¥é¥·½ü¶Ý¥Û¥ë¥Àー¤Ï¡¢»ç³°Àþ¡ÊUV-C¡Ë¾È¼Í¤ä¥ª¥¾¥ó½ü¶Ý¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»õ¥Ö¥é¥·¤ËÉÕÃå¤·¤¿ºÙ¶Ý¤ò½üµî¤¹¤ë±ÒÀ¸´ÉÍýµ¡´ï¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥·¥Ø¥Ã¥É¤ËÄ¾ÀÜ¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï»ÈÍÑ¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¶Ý¤ÎÈË¿£¤òËÉ»ß¤·¡¢¸ý¹Ð±ÒÀ¸¤Î°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¼«Æ°³«ÊÄ¥«¥Ðー¡¢¥¿¥¤¥Þーµ¡Ç½¡¢´¥Áçµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¤¯¡¢½ü¶Ý¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¥Ö¥é¥·¤ÎÊÝ´É´Ä¶¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£USB½¼ÅÅ¼°¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÊä½õ·¿¤Ê¤É¾Ê¥¨¥ÍÀß·×¤¬¿Ê¤ß¡¢²ÈÄíÍÑ¡¦Î¹¹ÔÍÑ¤ÎÁÐÊý¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÊÉ³Ý¤±¼°¤äµÛÃåÀßÃÖ¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤ê¾Ê¥¹¥Úー¥¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Ê£¿ôËÜ¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤òÆ±»þ¤Ë¼ýÇ¼¡¦½ü¶Ý¤Ç¤¤ë¥Þ¥ë¥Á¥Û¥ë¥Àー·¿¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»õ¥Ö¥é¥·½ü¶Ý¥Û¥ë¥Àー»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»õ¥Ö¥é¥·½ü¶Ý¥Û¥ë¥Àー»Ô¾ì¤ò°Ê²¼¤Î¼çÍ×¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§UV Disinfection¡¢ Photocatalyst Disinfection¡¢ Drying Disinfection¡¢ Other
»õ¥Ö¥é¥·½ü¶Ý¥Û¥ë¥Àー»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³ÆÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾å¹â¡¢ÈÎÇäÎÌ¤Î¿ä°Ü¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¶¥Áè´Ä¶¤äÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤äµ»½Ñ³×¿·¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í»¡¤·¡¢»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¥È¥ì¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
2.ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§Household¡¢ Commercial
³ÆÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ë»õ¥Ö¥é¥·½ü¶Ý¥Û¥ë¥Àー¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´ºº¤·¡¢¶È³¦¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Çä¾å¹â¡¢À®Ä¹Î¨¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤Î²ÄÇ½À¤ä¼çÍ×¤Ê¾ÃÈñ¼ÔÁØ¤ÎÊÑ²½¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3.¼çÍ×´ë¶È¤È¶¥ÁèÊ¬ÀÏ¡§Aveaf¡¢ Oclean¡¢ Wagner Stern¡¢ Esencia¡¢ Conair¡¢ TAO Clean¡¢ Tidy Teeth¡¢ InnovaGoods¡¢ Xiaomi¡¢ UVNIA¡¢ Ecoco¡¢ Ningbo Seago Electric¡¢ Bril¡¢ Toffs Hardware Machinery¡¢ Shenzhen WinXu Energy Technology Co., Ltd.¡¢ SUPOR¡¢ Cablue
»õ¥Ö¥é¥·½ü¶Ý¥Û¥ë¥Àー»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Çä¾åÆ°¸þ¡¢¶¥ÁèÀïÎ¬¤ò¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¦µæ³«È¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¿·À½ÉÊ¤ÎÅêÆþ¡¢»Ô¾ì³ÈÂçÀïÎ¬¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¶È³¦¤Î¶¥Áè¹½Â¤¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
