節約ムードの今だからこそ、“おトクに贅沢”を。クラダシ、最大2,000円OFF「蟹祭」を11月16日より3日間限定開催！

ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」を運営する株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、物価高が続く中でも「年末年始くらいはごちそうを楽しみたい」という生活者の想いに応えるべく、2025年11月16日(日)～18日(火)までの3日間限定で、EC「Kuradashi」にておトクな「蟹祭」を開催いたします。期間中は、生ズワイガニをはじめとする対象のカニ商品を、Kuradashi通常販売価格から最大2,000円引き、参考小売価格からは最大58％OFFでご購入いただけます。

物価高騰下でも贅沢な年末商材をおトクにお楽しみいただける特別な機会をお届けします。

・「蟹祭」特設ページ：https://kuradashi.jp/pages/crabmatsuri-2000off(https://kuradashi.jp/pages/crabmatsuri-2000off)

■11月16日～11月18日 3日間限定「蟹祭」開催概要

・実施期間：2025年11月16日(日)～11月18日(火) 23:59まで

・特典内容：

１.Kuradashiで販売する対象のカニ商品を特別価格でご提供

２.超目玉商品「Kuradashiオリジナル 生ズワイガニ 切ガニ」に使える2,000円OFFクーポンの配布

３.その他対象のカニ商品に使える1,000円OFFクーポンの配布

・「蟹祭」 特設ページ：https://kuradashi.jp/pages/crabmatsuri-2000off

▽超目玉商品

・商品名 ：Kuradashiオリジナル 生ズワイガニ 切ガニ 700g

・特典 ：2,000円OFFクーポン適用可

・価格 ：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/14485/table/650_1_85626220fcc7f3e0037627c17505eb26.jpg?v=202511121158 ]

▽Kuradashiカニ商品一例

・商品名 ：Kuraオリジナル 北海道産 子持ちずわいがにの甲羅盛り 70g

・特典 ：1,000円OFFクーポン適用可

・販売サイト ：https://kuradashi.jp/products/8657124884629

・価格 ：

■年末に向けた「ごちそう需要」が高まる社会背景

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/14485/table/650_2_ee45dd9c6e4992446d825e3ac429d133.jpg?v=202511121158 ]

近年の物価高の影響で、家庭では節約志向が強まる一方、「年末年始だけは特別な食卓を楽しみたい」というハレの日需要が高まっています。松屋が実施した「2026年お正月の過ごし方・おせちに関する意識調査」（※1）によると、「普段は節約、特別な日は贅沢に」というメリハリ消費の傾向が顕著になる一方で、来年のおせちにかける平均予算は前年よりも約1,900円減少しています。また、年末グルメとして人気の高い食材では「カニ・海鮮」が約35％を占め、年末の贅沢商材として根強い支持を集めていることがわかります。

こうした社会的な傾向を踏まえ、Kuradashiでは、「おトクに贅沢」を楽しめる企画として「蟹祭」を開催いたします。

※1 出典：ダイヤモンド・チェーンストア「松屋が「2026年お正月の過ごし方・おせちに関する意識調査」を発表(https://diamond-rm.net/sales-promotion/item-trend/521459/)」

■お得な価格で提供できる理由

今回の「蟹祭」では、品質は変わらないものの、パッケージ変更やサイズの規格外などにより通常の市場流通が難しいカニ商品を中心に販売いたします。

超目玉商品の「生ズワイガニ」は、メーカーのEC事業撤退による在庫滞留に加え、ギフト包装商品のため飲食店での取り扱いが難しいといった理由でフードロスになる可能性があり、Kuradashiにご案内いただきました。

しかし、いずれも生産者やメーカーが時間と想いを込めて育てた本格的な味わいであり、品質や風味は通常品と一切変わりません。おトクにおいしく、そしてフードロス削減にもつながる。Kuradashiならではの取り組みです。

■Kuradashiの「年末ごちそう商品」も続々登場

Kuradashiでは、カニ以外にも“おトクに贅沢”を楽しめる年末ごちそう商材を多数取り揃えています。高品質な牛肉やワインなど、年末年始の食卓を彩る逸品をお財布にも環境にもやさしい価格で販売中です。

▽年末ごちそう商品例

■牛肉

・商品名 ：Kuradashiオリジナル モッタイナイビーフ

焼肉用 和牛入り 国産牛 500g

・商品内容 ：500g × 2パック

・価格 ：6,980円（1パック：3,490円）

・販売サイト ： https://kuradashi.jp/products/8703234736277

■お酒

・商品名 ：ロスワインおためしスパークリングセット

・商品内容 ：750ml×5本

・価格 ：3,980円（59%OFF※）

・販売サイト ：https://kuradashi.jp/products/8565349712021

※参考小売価格：9,900円

今後もクラダシは、フードロスの削減と持続可能な食の循環を目指しながら、より多くの生活者の皆さまにおトクでおいしい選択肢を提供してまいります。

■楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」とは

Kuradashiは、楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケットです。

フードロス削減を目指し、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しています。

さらに、売り上げの一部を環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体への寄付やクラダシ基金として活用し、SDGs17の目標を横断して支援しています。

楽しくておトクなお買い物が、社会に良いことにつながる。そんな、全く新しいソーシャルグッドマーケットを創出しています。

URL：https://www.kuradashi.jp/

