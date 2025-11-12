スマートセンサーナイトライト業界の将来展望：2031年までに360百万米ドルに達すると見込まれる
2025年11月12日に、QYResearch株式会社は「スマートセンサーナイトライト―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、スマートセンサーナイトライトの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、スマートセンサーナイトライトの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．スマートセンサーナイトライト市場概況
2024年におけるスマートセンサーナイトライトの世界市場規模は、286百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）3.4%で成長し、2031年までに360百万米ドルに達すると予測されている。
スマートセンサーナイトライトは、人感センサーや光センサーを搭載し、周囲の明るさや人の動きを自動検知して点灯・消灯を制御する照明装置です。夜間の廊下、寝室、階段、トイレなどで安全な歩行環境を確保します。LED光源を採用し、低消費電力で長寿命を実現します。照度感知による自動調光や、一定時間後の自動消灯機能を備えることで、省エネ効果を高めます。USB充電式や乾電池式など多様な電源形態があり、壁面取付・コンセント直挿し・磁気固定型など用途に応じた設置が可能です。近年では、BluetoothまたはWi-Fi連携によるスマートホーム制御にも対応し、照明の明るさや色温度をアプリで遠隔調整できるモデルが普及しています。
２．スマートセンサーナイトライトの市場区分
スマートセンサーナイトライトの世界の主要企業：Mi、 Yeelight、 NVC-Lighting、 OPPLE、 Midea、 Mr Beams、 Ailun、 Lyridz、 Vont、 GE、 Aultra、 Dewenwils、 Maxxima、 Philips、 Ezvalo、 Eaton、 Osram、 Panasonic、 Legrand、 Hugo Brennenstuhl、 PAK、 Feit Electric、 AmerTac、 Munchkin、 Maxxima
上記の企業情報には、スマートセンサーナイトライトの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
スマートセンサーナイトライト市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：LED、 Halogen、 Incandescent、 Other
用途別：Commercial、 Residential
また、地域別にスマートセンサーナイトライト市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169664/smart-sensor-night-light
【総目録】
第1章：スマートセンサーナイトライトの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
１．スマートセンサーナイトライト市場概況
2024年におけるスマートセンサーナイトライトの世界市場規模は、286百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）3.4%で成長し、2031年までに360百万米ドルに達すると予測されている。
スマートセンサーナイトライトは、人感センサーや光センサーを搭載し、周囲の明るさや人の動きを自動検知して点灯・消灯を制御する照明装置です。夜間の廊下、寝室、階段、トイレなどで安全な歩行環境を確保します。LED光源を採用し、低消費電力で長寿命を実現します。照度感知による自動調光や、一定時間後の自動消灯機能を備えることで、省エネ効果を高めます。USB充電式や乾電池式など多様な電源形態があり、壁面取付・コンセント直挿し・磁気固定型など用途に応じた設置が可能です。近年では、BluetoothまたはWi-Fi連携によるスマートホーム制御にも対応し、照明の明るさや色温度をアプリで遠隔調整できるモデルが普及しています。
２．スマートセンサーナイトライトの市場区分
スマートセンサーナイトライトの世界の主要企業：Mi、 Yeelight、 NVC-Lighting、 OPPLE、 Midea、 Mr Beams、 Ailun、 Lyridz、 Vont、 GE、 Aultra、 Dewenwils、 Maxxima、 Philips、 Ezvalo、 Eaton、 Osram、 Panasonic、 Legrand、 Hugo Brennenstuhl、 PAK、 Feit Electric、 AmerTac、 Munchkin、 Maxxima
上記の企業情報には、スマートセンサーナイトライトの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
スマートセンサーナイトライト市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：LED、 Halogen、 Incandescent、 Other
用途別：Commercial、 Residential
また、地域別にスマートセンサーナイトライト市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1169664/smart-sensor-night-light
【総目録】
第1章：スマートセンサーナイトライトの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）