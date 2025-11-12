GMKtec、AMD Ryzen（TM） 7 H 255搭載 高性能ミニPC「NucBox K12」発売
株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、最大4画面出力に対応、AMD Ryzen（TM） 7 H255搭載 高性能ミニPC GMKtec NucBox K12を2025年11月15日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆GMKtec NucBox K12
GMKtec NucBox K12は、AMD Ryzen（TM） 7 H255 を搭載した高性能ミニPCです。8コア16スレッド、最大4.9 GHz動作の高性能CPUと32 GBの大容量メインメモリ、1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載し、省スペース化だけでなくクリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。Oculinkを使用して外付けGPUと接続することでグラフィック性能を大幅に拡張子、動画編集やゲームなどをさらに快適化することも可能です。HDMIとDisplayPort、USB4、USB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力に対応し、在宅ワークやビジネスからプライベートまで、様々な用途での生産性を高めます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334093&id=bodyimage1】
◆GMKtec NucBox K12製品特徴
・4画面同時出力
HDMI 2.1やDisplayPort 1.4に加え、USB4とUSB-Cポートにより4画面の同時出力に対応します。最大で8K@60 Hzの高解像度にも対応し、大画面マルチモニター環境を構築することができます。
・メモリ・SSDの増設対応
最新の高速規格に対応した大容量の32GBメモリと1TB M.2 SSDを搭載するだけでなく、それぞれ増設・交換が可能の為、更にアップグレードすることが可能です。
※メモリスロットは2つとも使用済みのため、増設時は交換が必要です
※増設作業に伴う故障・不具合は保証対象外となります。あらかじめご了承ください
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2やUSB-C端子を始め、 USB4やOCuLinkなど最新の高速インターフェースを多数搭載しています。2.5G LANポートを2つ搭載し、高速ネットワーク接続が要求される用途にも対応します。
・Windows 11 Proプリインストール
Windows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GMK-K12-32/1T-W11Pro（H 255）
◆発売日
2025年11月15日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/gmktec-nucbox-k12/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/GMKtec-Nucbox-K12.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆GMKtec NucBox K12
GMKtec NucBox K12は、AMD Ryzen（TM） 7 H255 を搭載した高性能ミニPCです。8コア16スレッド、最大4.9 GHz動作の高性能CPUと32 GBの大容量メインメモリ、1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載し、省スペース化だけでなくクリエイティブ用途やゲーミングに至るまで様々な用途に高いパフォーマンスを発揮します。Oculinkを使用して外付けGPUと接続することでグラフィック性能を大幅に拡張子、動画編集やゲームなどをさらに快適化することも可能です。HDMIとDisplayPort、USB4、USB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力に対応し、在宅ワークやビジネスからプライベートまで、様々な用途での生産性を高めます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334093&id=bodyimage1】
◆GMKtec NucBox K12製品特徴
・4画面同時出力
HDMI 2.1やDisplayPort 1.4に加え、USB4とUSB-Cポートにより4画面の同時出力に対応します。最大で8K@60 Hzの高解像度にも対応し、大画面マルチモニター環境を構築することができます。
・メモリ・SSDの増設対応
最新の高速規格に対応した大容量の32GBメモリと1TB M.2 SSDを搭載するだけでなく、それぞれ増設・交換が可能の為、更にアップグレードすることが可能です。
※メモリスロットは2つとも使用済みのため、増設時は交換が必要です
※増設作業に伴う故障・不具合は保証対象外となります。あらかじめご了承ください
・様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面のUSB 3.2 Gen2やUSB-C端子を始め、 USB4やOCuLinkなど最新の高速インターフェースを多数搭載しています。2.5G LANポートを2つ搭載し、高速ネットワーク接続が要求される用途にも対応します。
・Windows 11 Proプリインストール
Windows 11 Proをプリインストールし、数多くの最新機能を活用できます。
【発売詳細】
◆型番
GMK-K12-32/1T-W11Pro（H 255）
◆発売日
2025年11月15日
◆推奨価格（税込）
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/gmktec-nucbox-k12/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/GMKtec-Nucbox-K12.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
プレスリリース詳細へ