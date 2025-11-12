「NARUTO＆BORUTO 忍里」特別任務 最新作 第26弾「イチャイチャタクティクス捜索」編 2025年12月20日より開催！ ～知られざる日常の１ページを目撃せよ～
「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にあるアニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、永遠のライバル「はたけカカシ」と「マイト・ガイ」の2人が主人公となって、知られざる日常の1ページが描かれたオリジナルストーリーを楽しめる『NARUTO-ナルト-』×ドラマチック謎解きゲーム最新作特別任務第26弾『イチャイチャタクティクス捜索』編を2025年12月20日（土）～2026年6月28日（日）の期間限定で開催いたします。
これは、木ノ葉隠れの里“永遠のライバル”である「はたけカカシ」と「マイト・ガイ」の物語。
ある日の昼下がり、いつものようにカカシに勝負を挑むガイだったが、どうやらカカシの様子がおかしい。聞けば、愛読書「イチャイチャタクティクス」を紛失してしまったというのだ。
「お互い万全でない勝負など青春ではない！」という一言のもと、ガイの提案で、二人による捜索がスタート！二人はイチャイチャタクティクスを見つけることが出来るのか・・・？
誰もが憧れるかっこいい先生2人の知られざる日常の1ページがここに誕生！「NARUTO＆BORUTO 忍里」でしか体験できないオリジナルストーリーと謎解きゲームで、全力夢中な時間を楽しもう！
■「NARUTO＆BORUTO 忍里」特別任務 第26弾「イチャイチャタクティクス捜索」編 概要
開催期間：
2025年12月20日（土）～2026年6月28日（日）
場所：
「ニジゲンノモリ」内、「NARUTO＆BORUTO 忍里」
内容：
木ノ葉隠れの里の“永遠のライバル”である、「はたけカカシ」と「マイト・ガイ」が主人公となり、２人の知られざる日常の1ページを垣間見ることができるオリジナルストーリーと謎解きゲームをお楽しみいただけます。任務達成特典として「NARUTO＆BORUTO 忍里」オリジナルキーホルダー2種類（カカシ／ガイ）からランダムで1つプレゼント。
料金：
セットチケット（ライトチケット＋特別任務）大人／4,800円～、小人／3,100円～
単品チケット／1,500円
※料金は全て税込み
※単品チケットは、大人・小人に関わらず一律同料金となります
HP：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
