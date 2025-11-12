こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ハードロックカフェ」×TVアニメ「NARUTO-ナルト-」 コラボレーショングッズ販売
アメリカンレストラン「ハードロックカフェ」と、80か国以上で放映される海外で最も有名な日本アニメとのコラボが実現！
販売開始 ： 2025年11月15日（土）
「ハードロックカフェ」×TV アニメ「NARUTO-ナルト-」
コラボレーション商品 販売概要
◇ 販売開始：
2025年11月15日（土）
◇販売商品：
・ TVアニメ「NARUTO」×HRC Unisex Tee Sand（サイズS-XXL） 6,930円
・ TVアニメ「NARUTO」×HRC Unisex Tee Blue（サイズS-XXL） 6,930円
・ TVアニメ「NARUTO」×HRC Unisex Long Sleeve Tee Blue 8,910円
・ TVアニメ「NARUTO」×HRC Pin（各店限定デザイン、東京店のみ2種） 2,860円
・ TVアニメ「NARUTO」×HRC Tote 4,400円
・ TVアニメ「NARUTO」×HRC Keychain 3,080円
・ TVアニメ「NARUTO」×HRC Magnet 3,080円
※ 価格はいずれも税込
◇販売店舗：
「ハードロックカフェ」 国内ロックショップ
東京店／上野駅東京店／横浜店／京都店／ユニバーサル・シティウォーク大阪店
◇ ハードロックカフェ 公式HP：
https://hardrockjapan.com/
【ハードロックⓇ概要】
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
公式ホームページ
https://hardrockjapan.com/
【ハードロックカフェ 店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5671
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
