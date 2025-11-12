「ハードロックカフェ」×TVアニメ「NARUTO-ナルト-」 コラボレーショングッズ販売





©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ





様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」では、TVアニメ「NARUTO-ナルト-」とのコラボレーションを実施、コラボグッズ7種（Tシャツ／ピンバッジ／トートバッグ／キーチェーン／マグネット）をレストランに併設するロックショップにて11月15日（土）より販売します。「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999 年に連載開始し、2014 年に 700 回をもって連載終了。主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿は世界中で人気を博し、全世界での単行本累計発行部数は 2億 5000 万部を突破。2002 年からテレ東系列にて TV アニメが放送開始。2007 年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として 2017年 3 月まで放送し、2022 年 10 月にはテレビ放送 20 周年を迎えた。劇場版アニメも 11 作を公開。アニメは日本での放送直後から全世界で配信されるなど、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や 2.5 次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。そんなエンターテインメント界の世界的スターとのコラボレーションが実現しました。このたびのコラボでは、Tシャツ3種とピンバッジ、トートバッグ、キーチェーン、マグネットが登場。いずれもTVアニメ「NARUTO-ナルト-」主人公である「うずまきナルト」のイラストと、シティネーム（店舗所地名）の入ったハードロックカフェのロゴマークをあしらい、クールでロックなデザインに仕上げました。ピンバッジは各店異なるデザインで展開、コレクト必至の商品となっています。