2025年11月12日

nCino株式会社

PwCコンサルティング合同会社



nCinoとPwCコンサルティング、金融機関の業務効率化ならびに

顧客体験の向上を目指し連携を強化



nCino株式会社（エヌシーノ）（東京都港区、代表取締役社長：野村 逸紀、以下「nCino社」）とPwCコンサルティング合同会社（東京都千代田区、代表執行役CEO：安井 正樹、以下「PwCコンサルティング」）は、金融機関の融資領域の高度化とスピード経営の実現に向け、連携を強化します。両社は銀行業務統合プラットフォーム「nCino」を活用し、融資の申し込みから審査稟議、実行後のモニタリングまでのプロセスを一体で最適化し、金融機関の生産性向上や顧客体験強化、コンプライアンス対応の高度化を包括的に支援します。



規制強化や市場変化、顧客行動の多様化により、金融機関において融資プロセスの迅速化（申し込みから資金提供まで）、紙運用やデータのサイロ化からの脱却、意思決定のスピード向上と可視化が急務となっています。



金融機関のフロント戦略を支えるため、nCino社とPwCコンサルティングは融資業務全体のイノベーションを推進し、金融サービスの価値向上と競争力強化を支援します。

銀行業務統合プラットフォームであるnCinoは、融資、口座開設、顧客管理、データ分析を単一基盤で統合し、金融機関の収益拡大、業務効率化、コスト削減、リスク低減を実現するソリューションです。

PwCコンサルティングは、PwCグローバルネットワークが培った豊富なnCino導入経験・ノウハウと、日本市場固有の融資業務知識を組み合わせることで、金融機関が柔軟かつ迅速に、また持続的に市場の変化に対応できるように支援します。また、nCino導入と合わせ、融資商品の追加や画面変更といった保守業務を各金融機関で実施できるようにする、nCino保守の内製化対応についても支援可能です。



■nCino導入により期待される主な効果

・与信稟議業務の効率化と生産性の向上

・収益機会の拡大

・事務時間の大幅削減とシステム統廃合による将来的なコスト削減

・コンプライアンス対応の効率化と透明性の向上



両社は定期的な意見交換・情報共有の機会を設けるほか、共同でマーケティング活動を展開するなど連携を強化し、事業拡大に取り組んでいきます。



■nCino株式会社 代表取締役社長 野村 逸紀のコメント

この度、PwCコンサルティングとの取り組みを強化することを大変嬉しく思います。日本の金融機関は今、急激に変化する顧客ニーズへの対応、行員の満足度向上の両立という重要な転換点に立たれており、従来の個別最適化されたシステムから、柔軟で拡張性の高い統合プラットフォームへの移行が急務となっています。

PwCコンサルティングは、PwCグローバルネットワークが数多くのnCino導入プロジェクトを手掛けた豊富な経験と、日本市場特有の銀行業務に対する高度な知見を兼ね備えています。この強力なパートナーシップにより、日本の金融機関様が業務変革を加速させ、金融業界全体のイノベーション創出に貢献してまいります。



■PwCコンサルティング合同会社 パートナー 比留間 健二のコメント

金融業界では、顧客ニーズの多様化、デジタルチャネルの進化、規制対応の複雑化など、事業環境が急速に変化しています。こうした変化に柔軟かつ迅速に対応し、持続的な成長を実現するためには、業務のデジタル化、かつ、進化するプラットフォームの導入が不可欠です。今回、nCino社との連携を強化することで、金融機関が進める業務改革や顧客体験の向上を加速させ、テクノロジーの力で業務の透明性・効率性・柔軟性を最大限に高める支援ができると確信しています。



以上