スポーツデポが青森県最大級のショッピングモールELMにグランドオープン！ 地域のスポーツライフを革新する圧巻の品揃えと体験を提供！

スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2025年11月21日（金）、青森県五所川原市に「スポーツデポ青森ELM店」をグランドオープンいたします。

また、2000年のオープン以来、長きにわたり地域の皆様にご愛顧いただいてまいりました「スポーツデポ青森店」も、お客様の多様なニーズにお応えできるよう、この度大幅にパワーアップして同日にリニューアルオープンいたします。

【スポーツデポ青森ELM店の特徴】

▼豊富なラインナップのスポーツ用品！

＜ランニングコーナー＞

定番のナイキから、話題のオン、ホカまで、人気ブランドのシューズが豊富なカラーバリエーションで勢揃い。アシックス、アディダス、ニューバランスなど実績あるブランドも充実。オンやザ・ノース・フェイスなどの希少ブランドを含むウェア、インソール、ソックス、バッグ類まで、トータルコーディネートが可能です。また、日本シグマックス(株)製の最新「3D 足形測定器」で足の形状を細かくチェックし、専任スタッフが最適な一足をご提案。IMBOXによる「撥水」「防汚」「紫外線による色あせを防ぐ」シューズコーティングサービスもご提供。ランニングコーナーの一部床材には新国立競技場と同じ素材を使用し、売場、サービス、商品全てにおいてパワーアップいたしました。

＜サッカーコーナー＞

全面に人工芝を敷き詰め、オンピッチを彷彿させる「リアル体験型」の売り場で実際に商品をお試しいただけます。初心者から上級者まで満足いただける豊富なシューズラインナップを揃え、ジュニアシューズは16cmからご用意。お子様にぴったりのスパイク選びをサポートします。特にミズノは特設売場を展開し、圧倒的な商品量を楽しめる空間となっています。ウェアはアスレタ、プーマ、ナイキ、アンブロなどの人気ブランドを中心に、部活生やジュニア向けに幅広い品揃えを展開。 また、タビオの機能ソックスをはじめ、充実したアイテム構成で快適なサッカーライフを応援します。

＜野球コーナー＞

専門性の高い圧倒的な品揃えを実現しました。ミズノ、ゼット、ローリングス、アンダーアーマーといった人気ブランドの専門アイテムを幅広く展開。他店では入手困難な「ワニクラッシャー」シリーズは、軟式複合バットの中で随一の豊富なラインナップを誇ります。さらに、マルッチ、ジョーダン、フランクリンの最新バッティンググローブも充実。練習着やアンダーシャツなどの消耗品も、「圧倒的な品揃えと安さ」で部活生を徹底サポートします。

＜バスケットボールコーナー＞

コートをイメージした床の装飾と、ジョーダンブランドを展開するサークル型の特設売場で臨場感たっぷり。ナイキ、アシックスなどの人気ブランドも勢揃い。特に、ルカやテイタムといったNBAトップ選手のシグネチャーシューズを充実させ、バスケファン必見のラインナップです。さらに、プレイ中もファッションを楽しみたい方へ、オリジナルコラボアイテムを展開。機能性とデザインを両立させた「TIGORA×AKTR」や、スマートな着こなしを提案する「TIGORA by BEAMS DESIGN」など、他では手に入らない限定アイテムが満載。最新ギアとトレンドが融合した、新たなバスケスポットの誕生です！

▼「ナイキ ジョーダン」のカジュアルアパレルが登場！最旬スニーカー・ウェアまでフルラインナップ！

＜ウェアコーナー＞

ナイキ、アディダス、ニューバランス、アンダーアーマー、プーマ、オークリーなど、定番からトレンドまで人気ブランドのウェアを網羅。特に注目は、スポーツデポで初めて展開する「ナイキ ジョーダン」のカジュアルアパレルです。ストリートファッションのアイコンが、スポーツデポの新たな顔として登場します。さらに、アルペングループ限定のスウェットを集めた特別な売場を展開するなど、ここでしか手に入らないアイテムを集積。スポーツウェアの機能性とファッション性を融合させた、新たなショッピング体験を提供します。スポーツライフを豊かにするアイテムにぜひご期待ください。

＜シューズコーナー＞

人気ブランド勢揃い！ナイキ、アディダス、ニューバランス、プーマ、コンバース、スケッチャーズなど、トレンドを牽引するブランドのシューズを一堂に展開します。特に注目は、手を使わずにサッと履ける「ハンズフリー機能搭載シューズ」を豊富にご用意。忙しい現代人のニーズに応え、快適な着脱を提案します。レディスでは、今人気のローカットスニーカーを魅力的な価格でラインナップ。幅広い世代の「欲しい」が見つかる、最新トレンドと高機能性を兼ね備えたシューズコーナーにご期待ください！

＜アクセサリーコーナー＞

MLBファン必見！ニューエラのキャップは、選手着用モデルの「MLBオーセンティックコレクション」をフルラインナップで展開。野球ファンならずとも注目です。また限定デザインのスポーツ巾着（限定120枚）や、話題のリカバリーウエア、ティゴラスリープ製品の取り扱いもあり、多彩なニーズに応えます。キャップ、サングラス、磁気ネックレス、時計など、あなたのスポーツライフを彩る最旬アクセサリーが見つかります！

▼アウトドアシーンで活躍する人気商品が盛りだくさん！

＜アウトドアウェアコーナー＞

日常使いのカジュアルから本格ハイキング・トレッキングまで、あらゆるアウトドアシーンを彩るウェアが勢揃い。「ザ・ノース・フェイス」「コロンビア」「マムート」といった人気ブランドをはじめ、高機能なオリジナルブランド「ティゴラ」など、話題の商品を幅広く展開します。多様化する現代のアウトドアスタイルに合わせ、街でも山でも活躍する一着をご提案。新しいウェアでアクティブな毎日をスタートしませんか。機能性とファッション性を兼ね備えた豊富なラインナップにご期待ください。

＜ウィンタースポーツコーナー＞

スキー・スノーボードのハードアイテムから、人気ブランドのウェア、グローブ、ゴーグル、ヘルメットなどのアクセサリーまで、最適な品揃えで皆様のウィンターシーズンをサポートします。サロモン、ヘッドといった有名ブランドの板・ブーツ類も豊富。この冬デビューしたい方、ステップアップを目指す方にぴったりの充実したラインナップです。ぜひ、店頭でご覧ください！

＜オープン特別企画＞

企画：店内商品お買上げでアルペンポイント15％還元

オープン特価のお買得商品も15％ポイント還元の対象となります。

※アルペングループメンバーズは当日入会可能・年会費無料となっております。

※一部ブランド・商品に対象外がございます。

期間：11月21日(金)～12月1日(月)

対象店舗：スポーツデポ青森ELM店、スポーツデポ青森店

＜セール情報はこちらから＞

スポーツデポ青森ELM店（オープン）

URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20251120_elm/

スポーツデポ青森店（リニューアルオープン）

URL：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20251120_aomori/

※デジタルチラシは11月20日(木)9:00より公開となります。

【店舗情報】

店 名：スポーツデポ青森ELM店（オープン）

住 所：青森県五所川原市大字唐笠柳字藤巻509番地1

電話番号：0173-33-5201

オープン日：2025年11月21日(金)

営業時間：10:00～20:00

店舗ＨＰ：https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7677

店 名：スポーツデポ青森店（リニューアルオープン）

住 所：青森県青森市三好2丁目1番15

電話番号：017-783-4860

リニューアルオープン日：2025年11月21日(金)

営業時間：10:00～20:00

店舗ＨＰ：https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopDetail.aspx?rsid=7509

株式会社アルペンについて

創業：1972年7月

資本金：151億円

業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）

事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売

・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営