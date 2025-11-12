こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「YA-MAN the store GINZA」2周年 色によって異なる光のパワーを表現した「美肌光ステーション」のビジュアルを公開
11月14日(金)からカウントダウンセールを実施、11月28日(金)からの3日間はSpecial 3Days
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*1のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）の、グローバル フラッグシップストア「YA-MAN the store GINZA」（ヤーマン ザ ストア ギンザ）はオープンより2周年を迎えます。
これを記念し、店舗中央にそびえ、当店を象徴する「美肌光（びはだこう）ステーション」のイメージビジュアルを公開したします。また、これまでのご愛顧への感謝を込めて「YA-MAN the store GINZA」では２周年カウントダウンセールを実施いたします。
「YA-MAN the store GINZA」は、ヤーマンの美顔器テクノロジーを日本のみならず、世界に発信する店舗として位置づけ、技術を通じて新しい美と出会えるグローバル フラッグシップストアとして2023年11月にオープンしましたが、たくさんの国や地域の方がご来店いただく店舗となりました。
■ヤーマン社員が全身で表現、「美肌光ステーション」イメージビジュアル
当店を象徴する『美肌光（びはだこう）ステーション』は、ヤーマンの光テクノロジー「美肌光（びはだこう）」を疑似体験できるスペースで、美顔器をイメージした光を放っています。このたび2周年を記念し、「美肌光（びはだこう）ステーション」をイメージしたビジュアルを作成しました。光を用いたケアは色によって、肌に届く場所が異なることを利用したもので、LEDは美容のみならず、医療の分野にも活用されています。
光は人間の心身へさまざまな健康効果を与える、生命には欠かせないものですが、ヤーマンでは早くから光の可能性に着目し、研究を重ねてきました。今年7月に発売した『ブルーグリーンマスク リフト』にも搭載されている、505nmの青緑色の光はその一例です。
今回、それぞれの色が持つパワーを、ダンスなどの経験があるヤーマン社員が身体で表現してみました。光のイメージに合わせて、多様なバックボーンや能力を持つヤーマンの社員がポーズをとっています。
ヤーマンの美容機器には赤、青、黄色、青緑などお手入れの目的に応じた光が搭載されていますが、ご来店の際にはぜひ「美肌光ステーション」にて、光の持つパワーをご体感ください。
美肌光ステーションとは
5,148個のLEDを使用した、ヤーマンの光テクノロジー「美肌光」（びはだこう）を疑似体験できるスペース。
今回のビジュアルでは505nmの光をイメージした青緑も含む6パターンの光を、ヤーマン社員が生き生きと表現。5色のブレンド光は新たに授かった生命もやさしく包んでいます。
赤・Energize / 黄色・Metabolism / 青緑：Lucent / 青：Sooth / 赤・橙：Vitalize / 5色：Miracle
■「2周年カウントダウンセール」
2周年の感謝を込めて、11月14日(金)よりお買い上げ金額に応じてお得になるカウントダウンセールを開催します。さらに11月28日・29日・30日は「2周年 Special 3Days」と題して、カウントダウンセール対象のお買い物をされたお客さまに２F『FACE LIFT GYM（フェイス・リフト・ジム）』の「QUICK for GINZA」の無料チケットをプレゼントいたします。（有効期限3か月）
「YA-MAN the store GINZA ２周年カウントダウンセール」
期間：2025年11月14日(金)～2025年11月30日(日)
概要：上記期間中、店内での全製品を対象に
税抜５万円以上お買い上げで5%OFF
税抜８万円以上お買い上げで10%OFF
税抜１５万円以上お買い上げで15%OFF
※キャンペーン適用にはヤーマンメンバーシッププログラムへの会員登録および公式LINE登録が必要です
ストアマネージャーより コメント：
「オープンより国内外のお客様のご愛顧を受け、2周年を迎えることができました。美容機器は、ご自身の可能性を広げるデバイスだと思います。年齢・性別を問わず、世界中の方に、これからも「人生を前向きに変える選択肢」として美容機器をご提案してまいります。」
「QUICK for GINZA」 40分 \3,850
頭皮のもみ出し、表情筋トレーニングを行い、お顔の印象をアップします。『リフトロジー SP』もしくは『WAVY ニードルリフトポインター SP』を使用します。
https://beauty.hotpepper.jp/CSP/kr/reserve/?storeId=H000679664&ch=1&vos=cpshbkprocap0140516003
『FACE LIFT GYM（フェイス・リフト・ジム）』
ヤーマンの研究開発の拠点『表情筋研究所』から生まれたメソッドをもとに、専門のトレーナーによる最新の美容機器を使った表情筋トレーニングをご提供しています。当店では2階に併設しています。
■店舗概要
店舗名：YA-MAN the store GINZA（ヤーマン ザ ストア ギンザ）
住所：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目9-1 銀座中央通りMMビル1F/2F
電話：03-3289-0655
営業時間：11:00～20:00
休業日：不定休
URL：https://www.ya-man.co.jp/ginza/
『FACE LIFT GYM（フェイス・リフト・ジム）』
営業時間：11:00～20:00（店舗の営業時間に準じる） ※最終受付時間：18:00
定員：通常席3 席、VIP（個室） 1席
ご予約URL：https://www.ya-man.co.jp/ginza/?menuopen
取扱ブランド・サービス：YA-MAN TOKYO JAPAN、YA-MAN PROFESSIONAL、ミーゼ、オンリーミネラル、MAKANAI、MINERALair、Hakase Beaute、FACE LIFT GYM、他すべてのヤーマンブランド
※営業時間が変更になる場合がございます。
■ヤーマン株式会社のご紹介
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
* 手足4点で計測するインピーダンス方式において
コーポレートサイト：https://www.ya-man.co.jp/
*1 (株)富士経済『美容＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービス
トレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
pr@ya-man.com
関連リンク
YA-MAN the store GINZA
https://www.ya-man.co.jp/ginza/
