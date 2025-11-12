【自動車部品】特許資産規模ランキング2025 トップ3はデンソー、ＡＳＴＥＭＯ、住友電装
株式会社パテント・リザルトは11月12日、「自動車部品業界」の特許を対象に、各社が保有する特許資産を質と量の両面から総合評価した「自動車部品業界 特許資産規模ランキング2025」をまとめました。2024年4月1日から2025年3月末までの1年間に登録された特許を対象に、個別特許の注目度を得点化する「パテントスコア」を用いた評価を行い、企業ごとに総合得点を集計しました。
集計の結果、1位 デンソー、2位 ＡＳＴＥＭＯ、3位 住友電装となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334113&id=bodyimage1】
1位 デンソーの注目度の高い特許には、トヨタ自動車と共同保有である「端末の消費電力を抑えつつ、電源状態に応じた適切な無線信号受信の制御を実現する端末及び通信方法」や、「電気的な絶縁信頼性を高めることができる回転電機」に関する技術が挙げられます。
2位 ＡＳＴＥＭＯは「通信信号の電位の安定性を確保する電池制御装置」や「可動子の推力の安定性と制御性を向上させたソレノイド」に関する技術などが注目度の高い特許として挙げられます。
3位 住友電装の注目度の高い特許には「通信特性の安定性と耐熱性に優れた通信用電線」や「リレーの大型化を抑制しつつ、より大きな電流が流れることを許容する車載用制御装置」などに関する技術が挙げられます。
4位 ROBERT BOSCHは「高速かつ安定して制御することができる鞍乗型車両用のブレーキ力制御ユニット」、5位 矢崎総業は、長岡パワーエレクトロニクスおよび東京海洋大学と共同保有である「電力の脈動を吸収することが可能な小型の充電器」が、注目度の高い特許として挙げられます。
詳細については、ランキングデータ「自動車部品 特許資産規模ランキング2025」にてご覧いただけます。
