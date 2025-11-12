世界の発電機市場が躍進：住宅、商業、産業部門における需要の急増により、2027年まで年平均成長率6.1%の成長が見込まれます
世界中で無停電電力への依存が高まるにつれ、世界の発電機市場は主要なエンドユーザーセグメント全体で大きな牽引力を見せています。最近の業界分析によると、発電機市場は2023年から2027年にかけて、住宅、商業、産業セクターにおける信頼性の高いバックアップ電源の需要の高まりを背景に、年平均成長率（CAGR）6.1%で拡大すると予測されています。
今日のデジタル化が進み、電力に依存する世界では、エネルギーの継続性はもはやオプションではなく、必須となっています。重要なインフラのサポートを必要とする病院、稼働率を確保するデータセンター、電力系統の停電から身を守る家庭など、発電機はあらゆる場面で不可欠なものになりつつあります。
無停電電力：あらゆるセクターで重要性が高まっている
異常気象、老朽化する電力系統インフラ、そして日常業務の電化が進む中で、電力の信頼性はますます重要になっています。住宅部門では、自然災害に備えてポータブル発電機や非常用発電機の導入が進んでいます。一方、小売店、オフィスビル、ホテルといった商業部門では、ダウンタイムを最小限に抑え、事業の継続性を確保するため、拡張性の高い発電機ソリューションへの投資が拡大しています。
一方、製造業、鉱業、建設業、石油・ガス、重工業などの産業部門では、24時間体制の生産性と安全基準の遵守を確保するために、大容量発電機システムの導入が進んでいます。これらの部門は、オフグリッドや遠隔地におけるミッションクリティカルな機械への電力供給やワークフローの整合性維持のために、継続的な電力供給に特に依存しています。
市場の急成長を牽引する高成長サブセクター
本レポートによると、発電機市場の主要な成長ドライバーとして、いくつかのサブ産業が台頭しています。
小売店：停電による売上損失を回避するため、小売業者は店舗レベルの継続性を確保するために小型発電機を導入しています。
商業オフィス・IT/通信：ハイブリッドワークプレイスとクラウドへの依存が高まる中、サーバーの稼働時間とオフィスの継続性は依然として最優先事項です。
ヘルスケア：病院、診療所、診断ラボでは、精密医療機器や生命維持装置を保護するために、シームレスな電力供給が求められています。
ホテル・ホスピタリティ：顧客体験は最優先事項であるため、ホテルは静音・自動バックアップ発電機への投資を進めています。
建設・鉱業：遠隔地での作業は、機動性と高負荷性能のためにディーゼル発電機やガス発電機に大きく依存しています。
石油・ガス：オフグリッド地域の探鉱・精製施設では、大容量発電機システムの主要な導入先となっています。
複数の業種にわたるこうした幅広い需要がイノベーションを加速させており、メーカーは環境規制への適合と変化するユーザーの嗜好に対応するため、燃費効率が高く、排出ガスが少ないハイブリッド発電機モデルに注力しています。
発電機を取り巻く環境を変革する技術の進歩
発電機業界は技術革新の真っ只中にあり、デジタル制御、IoTを活用した監視、予知保全機能が標準となりつつあります。リアルタイム診断機能を備えたスマート発電機システムは、運用リスクの低減だけでなく、燃料効率と長期的な信頼性の向上にも貢献します。
