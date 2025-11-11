三井不動産商業マネジメント株式会社(東京都中央区)が運営する三井アウトレットパーク 札幌北広島は、2025年11月14日(金)～11月30日(日)の期間、MITSUI OUTLET PARK「BLACK FRIDAY」を開催いたします。「おトクもグルメも体験も全部増量中」をコンセプトに、飲食店での期間限定増量メニューやおトクなキャンペーン、ワクワクするようなイベントなど、 MITSUI OUTLET PARK「BLACK FRIDAY」ならではの企画をご用意しておりますので、この機会にぜひ三井アウトレットパーク 札幌北広島へご来館いただき、皆さまで楽しいひとときをお楽しみください。









【「BLACK FRIDAY」概要】

MITSUI OUTLET PARK「BLACK FRIDAY」・・・「おトクもグルメも体験も全部増量中」をコンセプトに、120店舗以上で、秋冬物が最大80％OFFとなるほか、対象飲食店での期間限定増量メニュー、ワクワクするようなイベントなど、BLACK FRIDAYならではの企画をご用意しております。

https://mitsui-shopping-park.com/mop/sapporo/





ブラックフライデー





■開催施設 ：三井アウトレットパーク 札幌北広島

■開催期間 ：2025年11月14日(金)～11月30日(日)

■増量セール情報：120店舗以上で、秋冬物が最大80％OFFとなるほか、

おトクなアイテム増量やおすすめ商品を

BLACK FRIDAY特別価格にてご提供





■期間中の開催イベント

・小野伸二O.N.Oトークショー 2025年11月26日(水)

・こびとづかんマーケット 2025年11月7日(金)～11月16日(日)

・BLACK運試し！ 2025年11月22日(土)～11月24日(月・休)

・スポーツ・アウトドアマルシェ 2025年11月29日(土)～11月30日(日)





小野伸二

(C)2025 CONSADOLE





■リニューアルオープン＆ニューオープン情報

・POLO RALPH LAUREN FACTORY STORE

リニューアルオープン日：2025年11月14日(金)

・Anker Store

オープン日：2025年11月14日(金)









【増量企画！増量ショップ別優待＋飲食店期間限定増量メニュー】

■おトクが増量！ショップ別優待

2025年11月14日(金)～11月30日(日)の期間中、120店舗以上で、最大80％OFFとなる大変おトクなセールのほか、MITSUI OUTLET PARK「BLACK FRIDAY」ならではの企画や割引をご用意しております。

寒いシーズンを乗り切るアウターやニット、ブーツなど冬物ファッションアイテムや暖かく過ごすための雑貨、アウトドア・スポーツグッズもおトクに取りそろえておりますので、この機会に今だけのおトクなお買物をお楽しみください。





■ピックアップ店舗

・Ciaopanic／cheztoi outlet

秋冬商品最大80％OFF

・GLOBAL WORK OUTLET

LOWRYS FARM OUTLET

おトクアイテム増量中！店内最大50％OFF

・T-fal Outlet Store

新商品の炊飯器 BLACK FRIDAY特別価格

・UNITED ARROWS LTD.

秋冬商品最大70％OFF

・REGAL FACTORY STORE

(1)BLACK FRIDAY 限定モデル販売

(2)期間限定値下げ





and more…





開催期間：2025年11月14日(金)～11月30日(日)

https://mitsui-shopping-park.com/mop/sapporo/special/2511_blackfriday/





ブラックフライデー一覧





【増量企画！増量ショップ別優待＋飲食店期間限定増量メニュー】

■飲食店 期間限定増量メニュー

2025年11月14日(金)～11月30日(日)の期間中、対象の飲食店舗では、BLACK FRIDAY限定の期間限定増量メニューをご用意しております。





▼BLACK FRIDAY オリジナルメニュー

・ローストビーフ YOSHIMI

メガ盛り ローストビーフ丼 2,500円(税込)

(三井アウトレットパーク 札幌北広島限定)





ローストビーフYOSHIMI





・オ肉ヤ

大盛り ステーキ丼 2,730円(税込)

(三井アウトレットパーク 札幌北広島限定)





オ肉ヤ





■ピックアップ店舗

・GODIVA

“ブラックフライデー”期間限定の「ショコリキサー ダークチョコレート＆ラズベリー」を三井アウトレットパークや三井ショッピングパークのショコリキサー取扱店限定で販売いたします。

カカオの風味豊かなダークチョコレートに、上品な甘い香りのラズベリーソースを合わせ、トッピングにはチョコレートソースと真っ黒なココアパウダーを使用。

チョコレートとラズベリーの風味がマッチした、大人の味わいをお楽しみください。





【価格(税込)／内容量】

・レギュラーサイズ：870円／210ml・ラージサイズ：980円／350ml

・ホット：770円／220ml

※表示価格は消費税8％を含む税込価格です。

イートインご利用の場合は消費税10％となります。





GODIVA





・TULLY'S COFFEE＆TEA

限定の増量企画！T'sアイスは「ダブル」を頼むと「トリプル」に、トッピングのホイップクリームは、お値段そのままにボリュームは2倍に！

この機会におトクにお楽しみください。(MITSUI OUTLET PARK限定)





開催期間：2025年11月14日(金)～11月30日(日)





TULLY'S





【目玉イベント】

■小野伸二O.N.Oトークショー

元サッカー日本代表で北海道コンサドーレ札幌でもプレーし、現在は北海道コンサドーレ札幌アンバサダー(One HokkaidoNexus Organizer)に就任している小野伸二O.N.Oのトークショーを開催いたします。2025年11月29日(土)ホームゲーム最終戦前のトークショーとなり、サッカーの魅力や夢を叶える原動力、現在の活動内容などをお話いただきます。





開催期間：2025年11月26日(水)

開催時刻：17:00～17:40 (16:00開場予定)

開催場所：クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート

※当日の詳細は施設ウェブサイトをご確認ください。





小野伸二





(C)2025 CONSADOLE





■こびとづかんマーケット

こびとづかんの世界で楽しく遊べて、たくさんのグッズもそろう、イベント体験型POP UP「こびとづかんマーケット」を開催！

様々なゲームや楽しいフォトスポット、コビトの生態がわかる展示コーナーなど盛り沢山！会場シンボルとして、高さ4mの特大カクレモモジリバルーンがお出迎え！最新・人気のグッズ・書籍も勢揃いいたします。





開催日 ：2025年11月7日(金)～11月16日(日)

開催時刻：10:00～18:00

開催場所：クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート





こびとづかん





【期間中のイベント】

■BLACK運試し！

2025年11月22日(土)～11月24日(月・休)の期間中、館内で9,600円(税込・合算可)以上のお買い上げレシートをご提示でクロにまつわる豪華景品を抽選でプレゼントいたします！





開催期間：2025年11月22日(土)～11月24日(月・休)

開催時刻：11:00～18:00

開催場所：クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート





BLACK運試し





■スポーツ・アウトドアマルシェ

スポーツ・アウトドア店舗によるマルシェを開催いたします。

冬に大活躍のスノーウェアやウインターブーツなどをおトクにお買い上げいただけるチャンスです。

この機会にぜひお買い求めください。





開催日 ：2025年11月29日(土)～11月30日(日)

開催時刻：10:00～17:00

開催場所：クローバー・モール1F イベントステージ エルフィンコート

出店店舗：ニューバランス・キーン・クイックシルバー・ビラボン





スポーツアウトドアマルシェ





【おトクなキャンペーン】

■ポイント増量中！〈三井ショッピングパークポイント会員様限定〉ポイントアップデー

三井ショッピングパークポイント会員様限定のポイントアップデーを開催します。

対象のクレジット支払いまたはアプリde支払いご利用で、100円(税抜)につき通常2ポイントのところ5ポイント付与、現金・その他のお支払いでも、通常1ポイントのところ2ポイントを付与します。

さらに約30店舗では100円(税抜)につき最大20ポイントがたまるショップ別ポイントアップも同時開催。





開催期間：2025年11月15日(土)～11月16日(日)

2025年11月22日(土)～11月24日(月・休)

2025年11月28日(金)～11月30日(日)





ポイントアップデー

ブラックフライデーポイントアップデー





■掘り出しものがおトク！サンプル品＆B品フェア

サンプル品＆B品フェアを開催します。アウトレットならではの掘り出しものをおトクにゲットできるチャンスとなっています。

サンプル品：メーカーの企画段階で作った試作品や製品化されなかったものなど、一点物も多く希少価値の高い商品。

B品：若干のキズや汚れがついて正規品にならなかったちょっと難アリ商品(B級品)。使用には問題ありません。





開催期間：2025年11月14日(金)～11月16日(日)





サンプル品＆B品フェア





【おトクなキャンペーン】

■Xリポストで倍増！プレゼントキャンペーン

三井アウトレットパーク公式Xをフォローし、投稿をいいね＆リポストすると応募できるプレゼントキャンペーンを実施いたします。抽選で黒毛和牛カタログギフトが15名様に当たります。さらに今回は“BLACK＝クロ”にちなんで、対象の投稿のリポスト数が”9,696”を超えると当選者が倍の30名様に増量いたします。





開催期間：2025年10月31日(金)～11月30日(日)

応募方法：

1.三井アウトレットパーク公式Xアカウント(＠mitsuioutlet)をフォロー

2.公式アカウントのキャンペーンポストをいいね＆リポスト





リポストで倍増CP

黒毛和牛カタログギフト





■おトク増量中！“全額もどってくる”キャンペーン

館内でお買い上げのレシートで参加できる特別なキャンペーンを実施します。“BLACK＝クロ”にちなんで、9,600円以上お買い上げのレシートで参加可能！抽選で登録したレシート分のお買い上げ額の三井アウトレットパーク お買物・お食事券(最大10万円分)があたります。

さらに「Xリポストで倍増！プレゼントキャンペーン」に参加された方は、当選確率が2倍に！





開催期間： 2025年11月14日(金)～11月30日(日)

※応募期間は12月7日(日)まで

応募条件： 期間中に9,600円(税込・合算可)以上のご購入

応募方法： 応募サイトにて該当のレシートを登録

※詳細は、応募サイトをご確認ください。

URL ： https://mitsui-shopping-park.com/mop/special/2511_zengaku/





全額戻ってくるCP





■リニューアル＆ニューオープンオープン

・POLO RALPH LAUREN FACTORY STORE リニューアルオープン スペシャルイベント

11月14日(金)に、POLO RALPH LAUREN FACTORY STOREがリニューアルオープンいたします。

リニューアルオープンにあたり、お買い上げのお客様にオリジナル ポロベア ステッカーを、さらに11月14日(金)、11月15日(土)、11月16日(日)限定で、55,000円以上お買い上げのお客様にフラワーブーケをプレゼントいたします。どちらのギフトも数に限りがございます。

ぜひこの機会にご来店をお待ちしております。





オープン日：2025年11月14日(金)

場所 ：クローバー・モール1F





POLO RALPH LAURENリニューアルオープン





・Anker Storeニューオープン

北海道で2店舗目、初のアウトレット店舗となる「Anker Store」が2025年11月14日(金)に三井アウトレットパーク 札幌北広島に新しくオープンいたします！アウトレットならではの割引製品をはじめ、約400種類のAnkerグループ製品を展開するほか、最新、人気の製品をラインナップしております。

オープンを記念し、2025年11月14日(金)～2025年11月24日(月・休)の11日間限定で「Anker Store」内の対象製品を10％OFFでご購入いただけるキャンペーンを実施いたします。

ぜひこの機会に皆さまのご来店をお待ちしております。





オープン日：2025年11月14日(金)

場所 ：クローバー・モール1F





ANKER ニューオープン





※画像はイメージです。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

※詳しくは施設ウェブサイトをご確認ください。









《三井アウトレットパーク 札幌北広島施設基本情報》

2010年4月に開業した三井不動産株式会社(東京都中央区)が展開するアウトレットモール。

2014年4月に第2期増床をおこない、現在店舗数はアウトレットモールでは北海道エリア最大級の約170店舗。





【施設名称】三井アウトレットパーク 札幌北広島

【所在地】 北海道北広島市大曲幸町3丁目7-6

【店舗数】 約170店舗(2階建て屋内モール)

【休館日】 不定休

【営業時間】ショップ(カフェ含む)…10:00～20:00

レストラン…11:00～21:00

フードコート…10:30～21:00

※営業時間に変更が生ずる場合がございます

【URL】 https://mitsui-shopping-park.com/mop/sapporo/

【アクセス】●自動車

●公共交通機関

北広島インターチェンジより直進約300m

新千歳空港、札幌中心部から車で約30分

(1)札幌駅から直通バスで約50分

「三井アウトレットパーク」停留所下車

札幌駅のりば:札幌駅前東急百貨店南口1番

大人片道380円 小人片道190円

(2)JR北広島駅から

・バスで約25分「三井アウトレットパーク入口」停留所下車

・タクシーで約15分

(3) 地下鉄東西線大谷地駅から

バスで約30分「三井アウトレットパーク」停留所下車

(4) 地下鉄東豊線福住駅から

バスで約25分「三井アウトレットパーク」または

「三井アウトレットパーク前」停留所下車