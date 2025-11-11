カリフォルニアのくるみ生産農家および加工業者を代表するカリフォルニアくるみ協会 日本代表事務所(所在地：東京都千代田区)は、「木になるオメガ3 カリフォルニアくるみ レシートキャンペーン」を、2025年12月3日(水)まで開催しています。





カリフォルニアくるみ レシートキャンペーン





木になるオメガ3 カリフォルニアくるみ レシートキャンペーン 特設サイト

https://cakurumi.campaigns.jp/lp/2025





くるみは、ナッツの中で唯一、植物性オメガ3脂肪酸を豊富に含む食品です。ひとつかみ(約30g)で、1日に必要とされるオメガ3脂肪酸(2.7g)が摂取できる(*1)とされています。さらに、抗酸化物質(ポリフェノール、メラトニン)、植物性たんぱく質、食物繊維、ビタミンやミネラルなど、心身の健康をサポートする栄養素をバランスよく含んでいます。

また、くるみは、そのまま食べるのはもちろん、和洋中さまざまな料理に活用できる汎用性の高い食材です。

このキャンペーンをきっかけに、毎日の食卓においしさと健康をプラスするくるみを、ぜひ取り入れてみてください。









■キャンペーン概要

＜応募期間(レシート有効期間)＞

2025年11月3日(月)～2025年12月3日(水)





＜応募方法＞

対象となる商品を300円(税込)以上購入し、応募フォームからレシートをアップロードして、必要事項を記入の上応募

＊詳しい注意事項は、特設サイトをご覧ください。





＜対象商品＞

「くるみ」「クルミ」「胡桃」を商品名に含む300円(税込)以上の商品





＜賞品＞

A賞：デジタルギフト5,000円分(10名)

B賞：デジタルギフト3,000円分(50名)

C賞：デジタルギフト1,000円分(300名)

D賞：カリフォルニアくるみ協会 オリジナルグッズ(50名)

※当選発表は、メールでの当選連絡をもって代えさせていただきます。





＜キャンペーン問合せ＞

木になるオメガ3 カリフォルニアくるみレシートキャンペーン事務局

E-mail ： cakurumi@mail.campaigns.jp

受付期間： 2025年11月3日(月)～2025年12月26日(金)

受付時間： 10時から18時

※土・日・祝日を除く





●くるみには身体に必要な栄養素、オメガ3脂肪酸が豊富に含まれています。





オメガ3脂肪酸





くるみに豊富に含まれる植物由来のオメガ3脂肪酸であるα-リノレン酸(ALA)は、身体の中では生成されない必須脂肪酸で、ナッツ類の中で唯一オメガ3脂肪酸を豊富に含みます(*2)。脂肪と聞くと悪いイメージを持たれがちですが、α-リノレン酸(ALA)は身体に良い脂肪なので、積極的に摂ることがおすすめです。厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』(2025年版)では、オメガ3脂肪酸の摂取量の目標値を決めており、18～29歳の男子で1日あたり2g以上、女子で1.6g以上としています(*3)。くるみひとつかみ(約30g)には2.7gのオメガ3脂肪酸が含まれます(米国農務省データ)(*1)。





*1 U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.

*2 Fleming JA, Kris-Etherton PM. The evidence for α-linolenic acid and cardiovascular disease benefits: comparisons with eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. Adv Nutr. 2014;5(6):863S-76S. doi: 10.3945/an.114.005850

*3 日本人の食事摂取基準(2025年版) https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316585.pdf









■カリフォルニアくるみ協会とは

1987年設立のカリフォルニア くるみ協会は、カリフォルニア州の3,700以上のくるみ生産者と、75社に及ぶ加工・販売業者を代表する機関です。カリフォルニア くるみ協会は、世界の輸出市場の開拓活動に関わり、くるみの健康に関する研究を実施しています。アメリカで生産されるくるみの99％以上は、カリフォルニア州の肥沃な土壌で栽培されており、世界で流通するくるみの50％以上を占めています。





【カリフォルニアくるみ協会ホームページ】

日本語： https://www.californiakurumi.jp/