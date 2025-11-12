日本公認心理師ネットワークが、2025年11月28日19時30分から21時30分まで、『YG性格検査の実施・評価と活かし方』でオンラインセミナーを開催します。

【内容】

この研修では、公庁・大手企業の採用試験や人材開発、人事配置をはじめ、心理コンサルティングや学生の生活指導、企業や団体の研修などで大変多く利用されているYG性格検査を実際に手を動かしながら学べます。このセミナーでは、検査実施方法の手引き2種類と、検査用紙4種類を1部ずつお手元に送付いたします。初心者の方でも安心して参加いただけます。YG性格検査には以下のような特徴があります。（竹井機器工業株式会社HPより）［1］ 検査の所要時間が短く、無理のない検査実地検査時間は約30分間と短く、受検者、試検者様の負担は少なくすみます。また検査の実施、採点、判定は全てお客様で実施可能なため、「検査結果をすぐ活用した面接」をすることができます。［2］ 視覚的なプロフィールで性格を把握しやすい性格を5つの類型に分類し、更に12の特性によってプロフィール化することにより、個人の性格特徴を視覚的に把握する事ができます。［3］ 多彩な分析と活用法総合結果だけでなく、設問ごとの因子が明確で、オープンにされているため、試検担当者が一人一人を詳細に分析できるのも魅力の一つ。各種の決定に際し自信を持って主導的な判断をすることができます。［4］ 多くの実績で信頼の性格検査心理検査としての理論的な研究に裏付けられおり、妥当性が多方面で実証されています。検査結果の精度やこれまでの実績を積み重ね、多くの皆様に信頼と評価をいただいております。［5］ 「速度強制法」での検査一定の読みあげスピードで次々に質問を読みあげて回答を強制する「速度強制法」を採用しています。これは受検者が「どの回答にすれば自身に有利になるか？」と考える暇を与えなくし、純粋な反応を導くためです。この方法は少人数はもちろん、多人数でも検査を一斉に実施できるので大変効率的です。［6］ 圧倒的なコストパフォーマンス検査に必要な用紙は一部495円（税込）。イニシャルコストもマニュアルや読み上げCD程度、他の心理適性検査と比べ、非常に安価で経済的です。※YG性格検査は、医科診療報酬保険点数８０点（区分 Ｄ２８４－１）となっております。※このワークショップでは、小学用・一般用を特に取り上げます。初心者の方にとっても分かりやすい内容となっておりますので、ぜひご参加ください。

【講師】

安東大起（公認心理師・臨床心理士・兵庫県公認心理師会副会長）香川葉月（公認心理師・臨床心理士・兵庫県公認心理師会理事）

【イベント概要】

日時：2025/11/28 (金)19:30 - 21:30 方法：オンライン開催参加費：19800円

【資料について】今回は資料ダウンロードサイトからの資料販売はありません。セミナー代金に、以下の送付物の代金を含めています。・YG性格検査 実施方法(採点手引)・YG小学校用 手引き・YG性格検査用紙 (小学用)・YG性格検査用紙 (中学用)・YG性格検査用紙 (高校用)・YG性格検査用紙 (一般用）【申込締め切り】手引きと検査用紙の送付のために、お申し込みを2025年11月18日（火）23:59で締め切らせていただきます。【キャンセルについて】ご都合がつかなくなった場合は、11月18日23:59までにキャンセルのご連絡をいただければ、参加費を返金いたします。検査用紙等確保の都合のため、11月19日00:00以降のキャンセルにつきましては、いかなる場合も返金はいたしかねます。あらかじめご了承ください。【注意事項】※公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士・医師・看護師・保健師の資格をお持ちの方に参加を限らせていただきます。※ライブ配信のみです。見逃し配信はございません。カメラオン・実名でのご参加をお願い致します。※その他の検査のワークショップはこちらから↓https://second-tray-6e1.notion.site/10f125e2187f801080f8cd421d2ee878?pvs=4

https://yg1128.peatix.com/?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first