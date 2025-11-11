和歌山市の秋を彩る「けやきスペシャルパレード」開催！生徒たちによる音楽パレードを実施！
爽やかな秋風の中、元気いっぱいのリズムと華やかな演奏で街を彩る「けやきスペシャルパレード」が開催されます！生徒たちのマーチングバンドがディズニーの名曲を壮大に演奏し、けやき大通りに笑顔と感動の音色を響かせます。ご家族やお友達と一緒に楽しめる、秋のまちを明るく盛り上げる特別な音楽イベントです！
けやきスペシャルパレード
■主な見どころ
見どころ(1)｜【生徒たちが主役のマーチングパレード！(14:00スタート)】
和歌山市内外の学校から吹奏楽部やバトン部など、計11団体が参加。若さあふれるリズムと華やかな演奏が、けやき大通りを音楽と笑顔で包み込みます！地元キッズダンサー約80名も登場し、迫力と感動に満ちたパレードを繰り広げます！夜には同場所で、けやきライトパレード点灯式が行われ、日本一のイルミネーションストリートが街を包み込みます。そのまま市内に宿泊して、翌日のドローンショーまでゆったりと“和歌山”を満喫するのもおすすめです。観覧の帰りには、名物・和歌山ラーメンで温まりながら、一日の余韻を楽しんでください！
●イベントの合間には、近くのカフェや商店街を巡って、お気に入りの和歌山土産を見つけるのもおすすめです！
見どころ(2)｜【東京ディズニーリゾート(R)スペシャルパレードがパレードに参加！(15:15スタート)】
「けやきスペシャルパレード」に東京ディズニーリゾート(R)スペシャルパレードが参加します。地元のこどもたちも一緒に参加し、パレードを盛り上げます。沿道でご覧の皆さんも一緒に踊りながら、華やかなパレードをお楽しみください。
見どころ(3)｜【和歌山城で“ダッフィーバス”を展示！(9:00～13:30)】
同日、和歌山城砂の丸広場では「ダッフィーバス」を特別展示。ふわふわの外観が可愛い人気のバスは写真映えも抜群。パレード前の時間にぜひお立ち寄りください。やさしいベージュのボディと愛らしい表情は、子どもから大人まで思わず笑顔に。 パレードが始まる前に、ぜひご家族やお友達と一緒に記念撮影をお楽しみください。
●撮影のあとは、和歌山城にある茶室「紅松庵」でお抹茶を楽しんだり、天守閣から和歌山市内の街を一望するのもおすすめです！
東京ディズニーリゾート(R)スペシャルパレード
■イベント概要
イベント名： けやきスペシャルパレード
開催日時 ： 令和7年11月23日(日) 14：00～16：00
開催場所 ： けやき大通り(三木町交差点付近～西汀丁交差点付近)
同日開催 ： 和歌山城砂の丸広場「ダッフィーバス展示」(9：00～13：30)
主催 ： 和歌山市・和歌山音楽大行進実行委員会
内容 ： (1)生徒たちによるマーチングパレード(14：00～)
(2)東京ディズニーリゾート(R)スペシャルパレード(15:15～)
(3)ダッフィーバス展示(9:00～13:30)※和歌山城 砂の丸広場
(2)イベント名：けやきライトパレード点灯式
開催日時 ：令和7年11月23日(日) 17:30～18:00
開催場所 ：けやき大通り(和歌山城ホール前付近)
主催 ：和歌山けやき大通りイルミネーション実行委員会
(3)和歌山城ドローンショー開催
開催日時 ：令和7年11月24日(月) 19:00～
開催場所 ：和歌山城 西の丸広場
主催 ：和歌山市
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
和歌山市役所 文化振興課
TEL ： 073-435-1194
MAIL ： bunkashinko@city.wakayama.lg.jp