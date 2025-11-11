爽やかな秋風の中、元気いっぱいのリズムと華やかな演奏で街を彩る「けやきスペシャルパレード」が開催されます！生徒たちのマーチングバンドがディズニーの名曲を壮大に演奏し、けやき大通りに笑顔と感動の音色を響かせます。ご家族やお友達と一緒に楽しめる、秋のまちを明るく盛り上げる特別な音楽イベントです！





けやきスペシャルパレード





■主な見どころ

見どころ(1)｜【生徒たちが主役のマーチングパレード！(14:00スタート)】

和歌山市内外の学校から吹奏楽部やバトン部など、計11団体が参加。若さあふれるリズムと華やかな演奏が、けやき大通りを音楽と笑顔で包み込みます！地元キッズダンサー約80名も登場し、迫力と感動に満ちたパレードを繰り広げます！夜には同場所で、けやきライトパレード点灯式が行われ、日本一のイルミネーションストリートが街を包み込みます。そのまま市内に宿泊して、翌日のドローンショーまでゆったりと“和歌山”を満喫するのもおすすめです。観覧の帰りには、名物・和歌山ラーメンで温まりながら、一日の余韻を楽しんでください！

●イベントの合間には、近くのカフェや商店街を巡って、お気に入りの和歌山土産を見つけるのもおすすめです！





見どころ(2)｜【東京ディズニーリゾート(R)スペシャルパレードがパレードに参加！(15:15スタート)】

「けやきスペシャルパレード」に東京ディズニーリゾート(R)スペシャルパレードが参加します。地元のこどもたちも一緒に参加し、パレードを盛り上げます。沿道でご覧の皆さんも一緒に踊りながら、華やかなパレードをお楽しみください。





見どころ(3)｜【和歌山城で“ダッフィーバス”を展示！(9:00～13:30)】

同日、和歌山城砂の丸広場では「ダッフィーバス」を特別展示。ふわふわの外観が可愛い人気のバスは写真映えも抜群。パレード前の時間にぜひお立ち寄りください。やさしいベージュのボディと愛らしい表情は、子どもから大人まで思わず笑顔に。 パレードが始まる前に、ぜひご家族やお友達と一緒に記念撮影をお楽しみください。

●撮影のあとは、和歌山城にある茶室「紅松庵」でお抹茶を楽しんだり、天守閣から和歌山市内の街を一望するのもおすすめです！





東京ディズニーリゾート(R)スペシャルパレード





■イベント概要

イベント名： けやきスペシャルパレード

開催日時 ： 令和7年11月23日(日) 14：00～16：00

開催場所 ： けやき大通り(三木町交差点付近～西汀丁交差点付近)

同日開催 ： 和歌山城砂の丸広場「ダッフィーバス展示」(9：00～13：30)

主催 ： 和歌山市・和歌山音楽大行進実行委員会

内容 ： (1)生徒たちによるマーチングパレード(14：00～)

(2)東京ディズニーリゾート(R)スペシャルパレード(15:15～)

(3)ダッフィーバス展示(9:00～13:30)※和歌山城 砂の丸広場





(2)イベント名：けやきライトパレード点灯式

開催日時 ：令和7年11月23日(日) 17:30～18:00

開催場所 ：けやき大通り(和歌山城ホール前付近)

主催 ：和歌山けやき大通りイルミネーション実行委員会





(3)和歌山城ドローンショー開催

開催日時 ：令和7年11月24日(月) 19:00～

開催場所 ：和歌山城 西の丸広場

主催 ：和歌山市





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

和歌山市役所 文化振興課

TEL ： 073-435-1194

MAIL ： bunkashinko@city.wakayama.lg.jp