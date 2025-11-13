一般社団法人日本フレスコボール協会が、第一三共ヘルスケア株式会社のスポーツサプリメントブランド「DNS」とともに、日本代表選手をサポートする『フレスコボールコパカバーナプロジェクト by DNS』を開始すると発表しました。









このプロジェクトは、国内公式ツアーを経て新たに編成された日本代表選手団を支援する取り組みの第二弾とされています。12月には、競技発祥の地であるブラジル・リオデジャネイロのコパカバーナビーチで開催される『フレスコボールブラジル選手権2025』へ挑戦する選手もいるとのことです。





第一三共ヘルスケアは、最先端のスポーツ栄養学に基づき開発されたDNSブランドのプロテインやサプリメントなどの製品提供を通じて、世界で戦う日本代表選手のパフォーマンスを支えるとしています。







今回サポートを受けるのは、古川元樹選手や落合真彩選手ら全13名の選手です。これらの選手は、来年度の国内ツアー『FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026』でもアンバサダーとして活動する予定と説明しています。





『フレスコボールコパカバーナプロジェクト by DNS』の概要

・プロジェクト名: フレスコボールコパカバーナプロジェクト by DNS

・関連URL: https://bizpageplus.livedoor.com/frescoball_assosiasion

・主な内容:

・第一三共ヘルスケアのスポーツサプリメントブランド「DNS」がフレスコボール日本代表選手をサポート。

・プロテインやEAAなどの製品を提供し、選手のパフォーマンス向上を支援。

・サポート対象選手（全13名）:

・古川元樹、杉村秀樹、大和地亮太、落合真彩、岡井花子、松本沙耶香、宮山有紀、鈴木麻井子

・石河洋一郎、鈴木夏子、仙道冬子、後藤亨、後藤章子（50歳以上のマスタークラス）



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。