スーパーフード「アサイー」×ヘルシー素材の豆腐・豆乳 低カロリーなオリジナルアサイーボウル専門店『アサイーラブ』各地の「幸せなパンケーキ」店内に11月14日 7店舗同時オープン
パンケーキ専門店『幸せのパンケーキ』を運営するマジア東京株式会社(所在地：大阪市中央区)は、オリジナルアサイーボウル専門店「アサイーラブ」を「幸せのパンケーキ梅田店」・「幸せのパンケーキ船橋店」・「幸せのパンケーキ横浜中華街店」・「幸せのパンケーキ神戸店」・「幸せのパンケーキ札幌店」・「幸せのパンケーキ名古屋店」・「幸せのパンケーキ吉祥寺店」の各店内にオープンいたします。
オリジナルアサイーボウル
■アサイーラブ『オリジナルアサイーボウル』
ヘルシー素材にこだわった6つのオリジナルレシピ
(1) アサイーは有機栽培アサイーを使用
(2) 豆腐を丸ごと使用して高たんぱく・低カロリーに！！
(3) 動物性乳製品を使わずに豆乳仕立てのヘルシーなホイップクリーム！！
(4) トッピングだけでなくアサイーベースにふんだんに練りこんだフルーツからの甘み
(5) 甘さは白糖などを使用せずに天然素材のアガベシロップやはちみつを使用
(6) アサイーボウル専用の自家製グラノーラで食物繊維も摂取できます
■「アサイーラブ」オープン記念 新メニューを販売
◇オリジナルアサイーボウル
＜オリジナルMサイズ＞
オリジナルMサイズ
1,200円(税込)
美容と健康を考えたベーシックなアサイーボウル
＜パリパリチョコナッツ＞
パリパリチョコナッツ
1,280円(税込)
パリパリ食感が楽しいチョコとアーモンドが相性バツグン！
＜トロピカルマンゴー＞
トロピカルマンゴー
1,380円(税込)
マンゴーやパイナップル等5種の新鮮なフルーツがたっぷり
＜オリジナルSサイズ＞
オリジナルSサイズ
900円(税込)
オリジナルアサイーボウルをデザートサイズに
■『アサイーラブ』オープン記念 半額キャンペーンを実施いたします
＜キャンペーン内容＞
アサイーボウル オリジナルSサイズを、通常価格 900円(税込)→450円(税込)にて販売いたします
販売期間：2025年11月14日～11月30日まで
(梅田店は平日16:00～土日祝18:00～、その他の店舗は平日限定オープンから販売)
■スーパーフード「アサイー」の4つの効果
・アサイーに含まれるオメガ脂肪酸は心臓病のリスクを低減
・食物繊維が豊富で、ダイエットや腸内環境の改善
・抗酸化物質やビタミンEが含まれ、肌の健康や老化防止
・アサイーはポリフェノールが豊富で、肌のダメージを防ぎます。
アサイー
■同時発売 「贅沢グリークヨーグルト」
ヘルシー素材にこだわったもう一つの逸品です
＜ショコラフランボワーズヨーグルト＞
ショコラフランボワーズヨーグルト
1,280円(税込)
高タンパク質で美容効果が期待できるクリーミーなグリークヨーグルトにチョコと金箔をトッピング。
＜フルーツグリークヨーグルトコムハニー＞
フルーツグリークヨーグルトコムハニー
1,480円(税込)
ローヤルゼリーやプロポリスなど、はちみつ以上に栄養価の高いコムハニー(巣蜜)をのせた贅沢グリークヨーグルト。
■アサイーラブ新店舗
店舗名 ：『アサイーラブ 梅田店』
所在地 ：大阪府大阪市北区堂山町4-7 1階
(幸せのパンケーキ梅田店店内)
TEL ：080-8245-7241
営業時間：平日11:00～22:00 ※半額キャンペーンは16:00～
土日祝日18:00～22:00
(イートインLO21:40 テイクアウトLO21:50)
店舗名 ：『アサイーラブ 横浜中華街店』
所在地 ：神奈川県横浜市中区山下町97 一石屋ビル1階
(幸せのパンケーキ横浜中華街店店内)
TEL ：090-1586-8086
営業時間：平日10:00～19:00(LO18:15)
土日祝日9:00～19:30(LO18:40)
店舗名 ：『アサイーラブ 船橋店』
所在地 ：千葉県船橋市本町4丁目44-25 ルネライラタワー船橋2F
(幸せのパンケーキ船橋店店内)
TEL ：080-2542-1000
営業時間：平日10:30～19:30(LO18:45)
土日祝日10:00～20:30(LO19:40)
店舗名 ：『アサイーラブ 神戸店』
所在地 ：兵庫県神戸市中央区三宮町1-6-1 パレックスビル 2F東
(幸せのパンケーキ神戸店店内)
TEL ：070-9191-8811
営業時間：平日11:00～20:00(LO19:15)
土日祝日10:00～20:30(LO19:40)
店舗名 ：『アサイーラブ 札幌店』
所在地 ：北海道札幌市中央区南1条西4丁目15-1 第21ビッグビル2階
(幸せのパンケーキ札幌店店内)
TEL ：070-2199-5300
営業時間：平日10:30～19:30(LO18:45)
土日祝日10:00～20:30(LO19:40)
店舗名 ：『アサイーラブ 名古屋店』
所在地 ：愛知県名古屋市中区栄3-15-33 栄ガスビル B1F
(幸せのパンケーキ名古屋店店内)
TEL ：090-3850-4269
営業時間：平日10:30～19:30(LO18:45)
土日祝日10:00～20:30(LO19:40)
店舗名 ：『アサイーラブ 吉祥寺店』
所在地 ：東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-5 レンガ館モール 301
(幸せのパンケーキ吉祥寺店店内)
TEL ：090-8126-0573
営業時間：平日平日10:30～19:30(LO18:45)
土日祝日10:00～20:30(LO19:40)