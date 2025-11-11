感謝を踊りで表す夜──“CLUB PLUM Thanks Giving Party”この秋、PLUM NightClub GINZAで開催！
銀座裏コリドー街に2024年夏にオープンしたPLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA(東京都千代田区内幸町6-8)は、アメリカ発祥の祝日「Thanksgiving Day」の精神である“感謝”をテーマに、銀座のPLUM NightClub GINZAにて「サンクスギビングパーティー」が開催します。
サンクスギビングナイト
今年のサンクスギビングシーズンは、伝統的な七面鳥に代わり、心地よいビートとともに、感謝の思いを深める夜をお過ごしください。
当日は、多彩なジャンルのDJたちが、感謝と祝福のビートを届ける。今回は特別企画として、なんと入場者はエントランスフィー無料！そして1階特設ブースでは「ターキーのパストラミ」を数量限定でご提供。
ダンスフロアでは、スペシャルダンサーによる“ブーブーターキー(おもちゃ)”を使った、コミカルでコケティッシュなパフォーマンスを実施。
感謝祭の象徴“ターキー”を、音・食・演出で多角的に楽しめる、五感で味わうサンクスギビング・ナイトとなることまちがいなしです。
■開催概要
【イベント名】
“CLUB PLUM Thanks Giving Party”
【開催日】
2025年11月14日金曜日
OPEN 18:00～
【特別企画】
・男女ともにエントランスフィー無料(女性飲み放題)
・Turkey Pastrami Booth(数量限定提供)
・Boo Boo Turkey Performance
(スペシャルダンサーによるパフォーマンス)
【メインDJ】
EDM／World Hit Charts ／hip hop／R&B ／ハウス
■COMMENT - from Organizer
「感謝祭は“Thanksgiving＝感謝を伝える日”ですが、PLUMではそれを“感謝を踊る夜”にしたいと思いました。音楽・ダンス・フード・ドリンクを通して、1年のありがとうを思いきり楽しんでください。」
- PLUM NightClub イベントチーム
【PLUM NIGHT CLUB URACORI GINZA 通常時の営業内容】
OPEN ： WED～SUN 18:00～24:00
CLOSED： MON～TUE
TEL ： 03-6550-9655
●通常料金
18:00～20:00 MENS 1500円 LADYS FREE
20:00～24:00 MENS 2500円 LADYS FREE