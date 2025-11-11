銀座裏コリドー街に2024年夏にオープンしたPLUM NIGHT CLUB URAKORI GINZA(東京都千代田区内幸町6-8)は、アメリカ発祥の祝日「Thanksgiving Day」の精神である“感謝”をテーマに、銀座のPLUM NightClub GINZAにて「サンクスギビングパーティー」が開催します。





サンクスギビングナイト





今年のサンクスギビングシーズンは、伝統的な七面鳥に代わり、心地よいビートとともに、感謝の思いを深める夜をお過ごしください。

当日は、多彩なジャンルのDJたちが、感謝と祝福のビートを届ける。今回は特別企画として、なんと入場者はエントランスフィー無料！そして1階特設ブースでは「ターキーのパストラミ」を数量限定でご提供。





ダンスフロアでは、スペシャルダンサーによる“ブーブーターキー(おもちゃ)”を使った、コミカルでコケティッシュなパフォーマンスを実施。

感謝祭の象徴“ターキー”を、音・食・演出で多角的に楽しめる、五感で味わうサンクスギビング・ナイトとなることまちがいなしです。









■開催概要

【イベント名】

“CLUB PLUM Thanks Giving Party”





【開催日】

2025年11月14日金曜日

OPEN 18:00～





【特別企画】

・男女ともにエントランスフィー無料(女性飲み放題)

・Turkey Pastrami Booth(数量限定提供)

・Boo Boo Turkey Performance

(スペシャルダンサーによるパフォーマンス)





【メインDJ】

EDM／World Hit Charts ／hip hop／R&B ／ハウス









■COMMENT - from Organizer

「感謝祭は“Thanksgiving＝感謝を伝える日”ですが、PLUMではそれを“感謝を踊る夜”にしたいと思いました。音楽・ダンス・フード・ドリンクを通して、1年のありがとうを思いきり楽しんでください。」

- PLUM NightClub イベントチーム









【PLUM NIGHT CLUB URACORI GINZA 通常時の営業内容】

OPEN ： WED～SUN 18:00～24:00

CLOSED： MON～TUE

TEL ： 03-6550-9655





●通常料金

18:00～20:00 MENS 1500円 LADYS FREE

20:00～24:00 MENS 2500円 LADYS FREE