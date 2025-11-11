国内最大級のキッチンカーのプラットフォーム「KITCHENCAR'S JAPAN(キッチンカーズジャパン)」を運営する、合同会社prove LiFE(代表社員 山本新一)は、令和7年10月29日、船橋市と「災害時の食事の提供に関する協定」を締結しました。

この協定は、地震や風水害など大規模災害が発生した際に、避難生活が長期化した場合でも、温かく安心できる食事を迅速に提供できる体制を整えることを目的としています。





写真左：山本代表社員／右：松戸徹市長 1





船橋市では、首都直下地震などの発生が想定される中で、災害時の食料確保や調理環境の整備が課題となっています。

今回の協定により、当社が運営するキッチンカーのプラットフォーム「KITCHENCAR'S JAPAN(キッチンカーズジャパン)」に登録するキッチンカー事業者が、避難所や被災地域へ出動し、炊き出しを行う体制を構築します。





これにより、食の温もりを通じて被災者の心のケアにもつながる支援を目指します。

また、平時から船橋市と連携し、キッチンカー事業者との情報共有や訓練等を通じて、実際の災害発生時に迅速に行動できるネットワークを強化してまいります。





当日は、松戸徹市長および合同会社prove LiFE代表社員 山本新一が出席し、協定締結式を執り行いました。





今後もprove LiFEは、地域社会に根ざした活動を通して、「食」を通じた安心と笑顔の輪を広げてまいります。









＜KITCHENCAR'S JAPANとは？＞

北海道から沖縄まで全国3,760台以上(2025年11月10日時点)のキッチンカー情報を掲載する、国内最大級のキッチンカーマッチングプラットフォームです。

呼びたい人(出店依頼者)と呼ばれたい人(出店希望者)とをつなぐ仲介機能に加え、イベント出店のサポート、車両制作、保険付帯など、多角的にキッチンカー業界を支えています。





また今秋からは、新たに中古キッチンカーの売買サービスをスタート。キッチンカーを「探す・売る・買う」を一気通貫でサポートする体制を整えています。(レンタルも可能)





今後、より多くの地域や事業者の皆さまと共に、キッチンカーの可能性を広げていければと考えています。





KITCHENCAR'S JAPAN

https://kitchencars-japan.com/





KITCHENCAR'S JAPAN(キッチンカーズジャパン)」1