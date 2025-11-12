冬の庭の花々を閉じ込めて。オリビア・バートン新作腕時計「イラストレイテッドフローラル」登場

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、英国・ロンドン発のライフスタイルブランド「オリビア・バートン（OLIVIA BURTON）」の日本総輸入代理店として、ホリデーシーズンを彩る新作腕時計「シグネチャー- イラストレイテッドフローラル」を2025年11月14日（金）より発売いたします。

冬の花々が咲くように、華やかに手元を彩る新作腕時計

オリビア・バートン新作腕時計「イラストレイテッドフローラル」

ブランドを象徴する繊細な手描きのフラワーモチーフが、まるで冬の庭の花々をそのまま閉じ込めたように文字盤いっぱいに広がり、柔らかな光をまとって手元を彩ります。立体的な蜂のモチーフを12時位置に配したアイコニックなデザインは、可憐さの中にさりげない遊び心を添え、見るたびに心ときめく仕上がりに。ライトグレーレザーにローズゴールドを合わせた優しい輝き、深みのあるフォレストグリーンとクラシカルなゴールドの組み合わせ、そしてローズゴールドメッシュが放つフェスティブな華やかさ。3つのバリエーションが、それぞれ異なる個性で冬の装いを引き立てます。花の美しさ、自然の息づかい、そして英国らしいロマンティシズム。オリビア・バートンが描く「冬の庭」は、手元に小さな物語を咲かせます。

ILLUSTRATED FLORAL

NEW COLLECTIONILLUSTRATED FLORALForest Green Leather \19,800 (in tax)Light Grey Leather \19,800 (in tax)Rose Gold Mesh \23,100 (in tax)

ケースサイズ：30mm、ケース厚み：8.1mm、ケース素材：ステンレススチール、バンド素材：レザー/ステンレススチール、風防素材：ミネラルガラス、ムーブメント：日本製クオーツ、防水性能：3気圧防水

ノベルティフェア＆スペシャルパッケージ

新作発売を記念し、「イラストレイテッドフローラル」シリーズをご購入の方に、オリビア・バートン特製ブランドカードホルダーをプレゼント。また、クリスマスシーズン限定でホリデー仕様のスペシャルパッケージにてお渡しいたします。ブランドリボンを添えた華やかなラッピングは、ギフトにもぴったりです。※ノベルティ及びスペシャルパッケージは数量限定、無くなり次第終了となります。

▼商品に関するお客様お問い合わせ先

H°M’S” Watch Store 横浜ジョイナス店

神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス3F

045-620-7525