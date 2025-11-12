ニューヨーク・屋敷が陣内智則と「人生で一番思い出に残るゴルフ」へ!『ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録』11月16日(日)9時スタート

吉本興業株式会社

BSよしもとの特番『ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録』を、11月16日（日）9:00より放送します。

“屋敷流”ゴルフバラエティが誕生

この番組は、ゴルフ好きが高じてYouTubeチャンネルも開設した屋敷裕政が、ゴルフを通して“人とのつながり”を広げていく特別番組です。

番組は、屋敷のYouTubeチャンネル「ニューヨーク屋敷のゴルフチャンネル」と同じスタッフによって制作されています。芸人同士ならではのぶっちゃけトークや意外な素顔、そして思わず笑ってしまうハプニングまで――。ゴルフ経験者はもちろん、詳しくない人でも“癒しと笑い”を感じられる内容になっています。

初回ゲストには、屋敷が「いつか一緒に回りたい」と語っていた先輩・陣内智則が登場。9ホールのハーフラウンド対決では、お互いに“スコア45以内”を目指し、真剣勝負を繰り広げます。

屋敷「喜怒哀楽が全部出た！」

ゴルフが始まると、1球目のドライバーから屋敷と陣内はナイスショット。2人そろって見事にフェアウェイをキープし、陣内は「これはレギュラーになるぞ！」と喜びながら、番組のレギュラー化に向けて絶好のスタートを切ります。

しかし、その後の展開はまさかの波乱。スーパーショットの直後にミスショットを連発するなど、“ゴルフのすべて”が詰まった浮き沈みの激しいラウンドとなりました。

番組の終盤では、「歴史的なスタートになるな、この番組」（陣内）、「ほんまに喜怒哀楽が全部出た」（屋敷）と、2人が一日を振り返る場面も。

屋敷がロケの後に「人生で一番思い出に残ったゴルフ」と語った、笑いあり、ミラクルあり、悔しさありの“人間味あふれるラウンド”を、ぜひお見逃しなく！

【番組情報】

ニューヨーク屋敷のゴルフ交友録

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：2025年11月16日（日）9:00～10:00

出演者：ニューヨーク・屋敷裕政、陣内智則

視聴方法：

【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000023212