Daiwa House PRESENTS¡¡·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Winter Tour 2025¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤¬³«Ëë¡ª
Daiwa House PRESENTS ·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Winter Tour 2025¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù(¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒTBS¥Æ¥ì¥Ó)¤¬¡¢2025Ç¯11·î22Æü½ÂÃ«¡¡Bunkamura¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë¤Ç³«Ëë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
―― 2005Ç¯¤Î½é±é¤«¤é¡¢20Ç¯¤ÎÎò»Ë¤òËÂ¤¤¤Ç ――
K¥Ð¥ì¥¨Áí´ÆÆÄ¡¦·§ÀîÅ¯Ìé¤¬2005Ç¯¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤¿¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¡£
±Ñ¹ñÅÁÀâ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤è¤ëÁÔÎï¤ÊÉñÂæÈþ½Ñ¤ä°á¾Ø¤Ê¤É¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Ä¶Âçºî¡£20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´¹ñ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤³¤ÎÌ¾ºî¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¿ë¤ËÁíÆ°°÷¿ô30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù
¤½¤Î²ÚÎï¤ÇÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢º£¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¡¢¥Ð¥ì¥¨¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¡È¿´²¹¤Þ¤ëÌ´¤Î»þ´Ö¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤ß¤ë¤ß¤ëµðÂç²½¤¹¤ë¥Ä¥êー¡¢¿Í·Á¤È¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¤ÎÂçÀïÁè¡¢ ¿ÀÈëÅª¤ÊÀã¤Î¹ñ¤Ø¤ÎÎ¹¡¢¿Í·Á²¦¹ñ¤Î½»¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÍÙ¤ê¤Î¿ô¡¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ìÅ¸³«¤Î¤â¤È¡¢¥Ð¥ì¥¨³¦¶þ»Ø¤Î¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÁõÃÖ¤¬¼¡¡¹¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËËâË¡¤µ¤Ê¤¬¤é¡£
ÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î·§ÀîÈÇ¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤Î¿Ê²½¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢°µ´¬¤Î·²Éñ¤È¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥ー¤ÎÌ¾¶Ê¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÁÔÎï¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤¬¡¢º£Ç¯¤â¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¿´Ìö¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢·à¾ì¤Ç¤¼¤Ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨11/23(Æü)13:00¡¦11/24(·î¡¦µÙ)13:00¡¦11/30(Æü)13:00¸ø±é¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È
¥Þ¥êーÉ±¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ Æü¹âÀ¤ºÚ¡¿´ä°æÍ¥²Ö¡¿Ä¹ÈøÈþ²»¡¿ÌÚ²¼ÇµÀô
¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á/²¦»Ò¡§ »³ËÜ²íÌé¡¿ÀÐ¶¶¾©Ìé¡¿ËÙÆâÕòÊ¿¡¿·ª»³Î÷
¥¯¥é¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÇßÌÚÆá±û¡¿ÄÍÅÄ¿¿Í¼¡¿ÄÔÍü²Ö
¥É¥í¥Ã¥»¥ë¥Þ¥¤¥äー ¡§ ·ª»³Î÷¡¿ËÙÆâÕòÊ¿¡¿Ãæ°æâ«¸Ê
Àã¤Î½÷²¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ ÌÚ²¼ÇµÀô¡¿Ä¹ÈøÈþ²»¡¿ÄÍÅÄ¿¿Í¼¡¿ÅçÂ¼ºÌ
Àã¤Î²¦¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ »³ÅÄÇîµ®¡¿Éð°æÈ»¿Í¡¿ÅÄÃæÂçÃÒ¡¿²¬Äí°Ë¿á
¢¨Æü¹â¤Î¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«
¡ÚÁí´ÆÆÄ¡Û·§ÀîÅ¯Ìé
·§ÀîÅ¯Ìé (C) Makoto Nakamori
¡Ú·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡ÛµÜÈø½ÓÂÀÏº
µÜÈø½ÓÂÀÏº
Æü¹âÀ¤ºÚ
´ä°æÍ¥²Ö
Ä¹ÈøÈþ²»
ÌÚ²¼ÇµÀô
»³ËÜ²íÌé
ÀÐ¶¶¾©Ìé
ËÙÆâÕòÊ¿
·ª»³Î÷
½Ð±é¡¡¡§K-BALLET TOKYO
»Ø´ø¡¡¡§°æÅÄ¾¡Âç(11/23～11/28) / ÄÍ±Û¶³Ê¿(11/22,29,30,12/6,7)
´É¸¹³Ú¡§¥·¥¢¥¿ー ¥ªー¥±¥¹¥È¥é ¥È¥¦¥¥ç¥¦
¢£¸ø±é³µÍ×¢£
Daiwa House PRESENTS
·§ÀîÅ¯Ìé K-BALLET TOKYO Winter Tour 2025
¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù
¡ÚÆü¡¿²ñ¾ì¡Û
¡ãÅìµþ¸ø±é¡ä
2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)～30Æü(Æü)¡¡Bunkamura¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë
¡ãÂçºå¸ø±é¡ä
2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)～7Æü(Æü)¡¡¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡Û
¡ÌÅìµþ¡Í
SÀÊ18,000±ß¡¿AÀÊ14,000±ß¡¿BÀÊ10,000±ß¡¿CÀÊ8,000±ß¡¿
A¿Æ»ÒÀÊ18,000±ß¡¿³ØÀ¸·ô4,500±ß¡¿K¥×¥é¥Á¥Ê¥·ー¥È22,000±ß
¢¨A¿Æ»ÒÀÊ¡ÄÂç¿Í1Ì¾+¤³¤É¤â1Ì¾(5ºÐ°Ê¾å¾®³Ø6Ç¯À¸°Ê²¼)¡¿AÀÊ¥¨¥ê¥¢
¢¨K¥×¥é¥Á¥Ê¥·ー¥È¡Ä¼ç±é¥À¥ó¥µーÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«ー¥ÉÉÕ¡£1³¬ÀÊ¡¢ÈÎÇäºÂÀÊ¤ÎºÇÁ°1～3ÎóÌÜ¡£
¡ÌÂçºå¡Í
SSÀÊ22,000±ß¡¿SÀÊ18,000±ß¡¿AÀÊ13,000±ß¡¿BÀÊ8,000±ß¡¿³ØÀ¸·ô5,000±ß
BOXÀÊ24,000±ß¡¿¥Ð¥ë¥³¥ËーBOX(2ÀÊ¥»¥Ã¥È)¡§SÀÊ36,000±ß¡¦AÀÊ26,000±ß
¢¨³ØÀ¸·ô¡ÄÃæ³ØÀ¸°Ê¾å25ºÐ°Ê²¼¡¿ÅöÆü³ØÀ¸¾Ú¤òÄó¼¨¤Î¾å°ú¤´¹¤¨¡¿ÀÊ°ÌÃÖÌ¤Äê
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Û
TBS¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥Úー¥¹¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢·à¾ì
¤Û¤«
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥Úー¥¹¡§03-3234-9999
¸ø¼°HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.k-ballet.co.jp/performance/2025nutcracker.html
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ TBS
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨»¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¿LOVECHROME
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡§ ANA
¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Bunkamura(Åìµþ¸ø±é)¡¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ûー¥ë(Âçºå¸ø±é)
¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ TBS¥é¥¸¥ª(Åìµþ¸ø±é)¡¿FM COCOLO(Âçºå¸ø±é)
À©ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ K-BALLET¡¿TBS
