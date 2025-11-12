人気おつまみ“おやつカルパス”と米菓の定番“ばかうけ”が初コラボ！
株式会社 ヤガイ（本社：山形県山形市、代表取締役社長 谷貝 佑一）は、株式会社栗山米菓とのコラボレーションにより、「おやつカルパス」の味わいを活かした新商品「ミニばかうけ おやつカルパス風味」の開発に携わりました。本商品は、栗山米菓より2025年11月24日（月・祝）から全国のコンビニエンスストアにて先行発売されます。年末年始の“おつまみ需要”にぴったりな、一口サイズのばかうけに仕上げました。
また、発売を記念し、公式SNSにて栗山米菓とヤガイの人気商品4種セットが当たるキャンペーンを11月24日（月・祝）から 12月1日（月）まで実施します。
商品特徴
「ミニばかうけ おやつカルパス風味」は、ばかうけのサクッとした軽い食感に、「おやつカルパス」ならではの旨味とスパイスの風味を掛け合わせたコラボ商品です。
パッケージには両ブランドのキャラクターが仲良く並んだ、可愛く目を引くデザインを採用。お子様のおやつはもちろん、大人のおつまみとしても楽しめる味わいです。年末年始のホームパーティーや団らんシーンにもぴったりです。
キャラクター紹介
プロフィール
名前：バリン
性別：メス？
性格：強くてたくましく、みんなのリーダー的存在。面倒見が良
く、落ち着いている。おおらかでサバサバしている。食いし
ん坊で、新しいもの好き。おしゃれには気を遣っている。
悩み：梅雨の時期になると、「シケシケ肌」になりやすい。
プロフィール
名前：ボリン
性別：オス？
性格：明るい性格で、ジメジメした話が嫌い。やさしくて、マイペ
ースでドジ。動物に好かれやすい。
食いしん坊でお笑い好き。
悩み：特にない。
プロフィール
名前：おやつパンダ
身長：カルパス8.2個分（おやつだけに……。）
生活：冷静で、シャイ。しろくろはっきりつけたいタイプ。
おいしいものに出会うとテンションが上がる。
しかし、表情にでないため、周りの人に気付かれない。
悩み：たのしいのに「怒ってます？」と聞かれること。
商品概要
商品名：ミニばかうけ おやつカルパス風味
内容量：33g
販売場所
全国のコンビニエンスストア：2025年11月24日（月・祝）先行発売
公式オンラインショップ：https://befco-shop.jp/：2025年12月4日（木）発売
一部地域のスーパー：2025年12月8日（月）発売
SNSキャンペーン概要
発売を記念し、公式SNSでは抽選で、栗山米菓とヤガイの人気商品4種セットが当たるキャンペーンを実施します。
〇応募方法
「Befco/ばかうけ＆星たべよ」および「おやつカルパス【公式】」の公式Xをフォローし、応募期間
中にキャンペーン投稿をリポストで応募完了
【公式X】
Befco/ばかうけ＆星たべよ：https://x.com/bakauke_hoshi
おやつカルパス【公式】：https://x.com/oyatsupanda
〇当選賞品
・N18枚ばかうけ（青のり）
・N15枚ばかうけ（ごま揚）
・ミニばかうけカルパス風味
・おやつカルパス（40本入り）
〇当選人数：5名
〇応募期間：11月24日（月・祝）12:00～12月1日（月）23:59まで
おやつカルパスについて
2002年9月より発売開始した「おやつカルパス」は、2022年9月で20周年を迎えました。 鶏肉と豚肉を使用したジューシーな味わいで、こどもからおとなまでお楽しみいただけるソフトな食感が世代を超えて多くの皆様にご愛顧いただいております。
株式会社ヤガイについて
株式会社ヤガイは 1974年8月 山形県にて創業開始いたしました。
創業より畜産珍味を取り扱い、現在では食肉加工食品製造業・食品卸売業・外食事業（牛たん焼専門店 杜の都 太助）を行っております。また「おやつカルパス」は駄菓子としておつまみだけでなくおやつとして幅広い世代のお客様からご好評いただいております。
株式会社ヤガイはこれからも「おいしさはゆたかさ」をスローガンとし、より実りある企業活動に邁進してまいります。
■会社名
株式会社ヤガイ
■代表者
代表取締役社長 谷貝 佑一
■所在地
〒990-9582 山形県山形市富神台8番地
■設立
1974年8月
■事業内容
加工食品製造業、食品卸売業、外食事業
公式ホームページ：https://www.yagai.net/
ファンサイト（おやつカルパスクール）：https://calpasfan.yagai.net/view/post/0/2208986
楽天：https://www.rakuten.co.jp/yagai/
公式X：https://x.com/oyatsupanda