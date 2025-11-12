キオクシア：PCIe（R）4.0に対応した、エントリーモデルのパーソナル向けSSDの発売について

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は「キオクシア（KIOXIA）」ブランドのパーソナル向けSSDの新製品として、「EXCERIA BASIC SSDシリーズ」を12月上旬から順次販売を開始します[注1]。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251110442681/ja/

キオクシア EXCERIA BASIC SSDシリーズ

「EXCERIA BASIC SSDシリーズ」は、SATA/PCIe® 3.0対応のストレージからアップグレードしたいと感じているユーザーにおすすめで、最大シーケンシャルリード速度7,300MB/s [注2]、最大シーケンシャルライト速度6,800MB/sを実現。日常の作業において、お手頃なPCIe® 4.0のパフォーマンスを望む方に向けて開発したエントリーモデルSSDです。最大2TB[注3]の容量で、M.2 2280 片面実装を採用し、デスクトップPCのみならず、スペースが限られる小型PCやノートPCでの活用にも適しています。

新製品「EXCERIA BASIC SSDシリーズ」の詳細は下記製品ページをご覧ください。

https://www.kioxia.com/ja-jp/personal/ssd/exceria-basic.html

注1 「キオクシア（KIOXIA）」ブランドのパーソナル向けSSD製品は、キオクシア株式会社が製造し、日本国内では株式会社バッファローが販売と製品サポートを行います。

注2 読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

注3 記憶容量：1MB (1メガバイト) ＝1,000,000 (10の6乗) バイト、1GB (1ギガバイト) ＝1,000,000,000 (10の9乗) バイト、1TB (1テラバイト) ＝1,000,000,000,000 (10の12乗) バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,741,824 (2の30乗) バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。

＊パーソナルストレージ製品のラインアップは国や地域によって異なります。

＊製品の画像は実際の製品と異なる場合があります。

＊PCIeはPCI-SIGの登録商標です。

＊NVMe は、NVM Express, Inc. の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

＊その他記載されている社名・製品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お客様からの製品に関するお問い合わせ先：

本製品のサポートは、販売元の株式会社バッファローが対応します。[注1]

株式会社バッファロー お客様サポート

URL: 86886.jp

※本資料に掲載されている情報（製品の仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251110442681/ja/

Contacts

報道関係の本資料に関するお問い合わせ先：

キオクシア株式会社

プロモーションマネジメント部

進藤智士

Tel: 03-6478-2404

Source: Kioxia Corporation





