関西国際空港へ「落とし物クラウドfind」 導入！

株式会社find

株式会社find（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬、以下「find」）が提供する「落とし物クラウドfind」が関西エアポート株式会社（以下「関西国際空港」）へ導入されます。

11月19日（水）より、関西国際空港内（一部エリア除く）での落とし物は、チャットでお問い合わせいただけるようになります。また、遺失物対応を行うスタッフ向けの業務アプリも導入し、落とし物にかかわるスタッフの業務負担軽減を図るとともに、お客さまからのお問い合わせ等にスムーズに対応できるよう、より良いサービス提供を支援します。

◆関西国際空港からのコメント

関西国際空港では、毎月約4,000件の落とし物を扱っています。「落とし物クラウドfind」導入により、手作業で行っていた落とし物対応が、画像やAI検索でスムーズに対応できるようになります。またチャットでのお問い合わせが可能になることで、お客様の利便性向上に繋がると期待しております。

◆多言語に対応した「find chat」

日本にお住まいの方や日本を訪れるすべての方に向けた、素敵なおもてなしを目指した機能です。アプリのインストール不要で、メールアドレスによるシンプルな認証を経て、ブラウザ上ですぐにチャットを開始できます。

また、日本語・英語・中国語（簡体）・韓国語の主要言語に対応しており、言語の壁を越えたお問い合わせに対応することが可能になります。

- サービスの利用開始日2025年11月19日（水）- ご利用時間受付時間：24時間対応時間：9:00～21:00 ※21:00以降の新規お問い合わせは、翌朝9:00 以降に順次回答いたします- 対象の落とし物関西国際空港の第一ターミナルパブリックエリア、第二ターミナルパブリックエリア、駐車場、エアロプラザ、展望ホールでお預かりした落とし物- ご利用方法関西国際空港公式サイト内「お問い合わせ」ページにアクセスしてくださいURL：https://www.kansai-airport.or.jp/contact◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ、様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性の向上を図っています。また、遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つけられる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウドfind＞ https://service.finds.co.jp/

◆find 会社概要

社名：株式会社find

代表者：代表取締役CEO 高島 彬

本社所在地：東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

資本金：1億529万4,314円

事業内容：「落とし物クラウドfind」並びに附随サービスの開発・提供・運営

コーポレートサイト：https://www.finds.co.jp/

採用サイト：https://www.finds.co.jp/recruit

落とし物課題に寄り添うメディア「find way」：https://service.finds.co.jp/findway