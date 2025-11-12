オフィス家具のリユースショップ 「オフィスレスキュー119Happy」 が、『産業交流展2025』 に出展いたします!
オフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業を展開する株式会社トミザワ（本社：東京都江戸川区、代表取締役：池島隆）が運営する、オフィス家具のリユースショップ 「オフィスレスキュー119Happy」 では、2025年11月26日（水）から東京ビッグサイトで開催される 『産業交流展 2025』 に出展いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334060&id=bodyimage1】
産業交流展は、原則として首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）に事業所を有する、個性あふれる中小企業などの優れた技術や製品を一堂に展示し、販路拡大、企業間連携の実現、情報収集・交換などのビジネスチャンスを提供することを目的としています。
■開催概要
イベント名：”産業交流展2025”
日時：2025年11月26日（水）10:00-17:00 ～ 11月28日（金）10:00-17:00
開催場所：東京ビッグサイト西展示棟 環境ゾーン：環-07
主催：産業交流展実行委員会
東京都、東京商工会議所、東京都商工会議所連合会、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、（株）東京ビッグサイト、（公財）東京都中小企業振興公社、（地独）東京都立産業技術研究センター
公式URL：https://www.sangyo-koryuten.tokyo/
オフィスレスキュー119Happyは、リユースオフィス家具の販売、買取、オフィス移転、リユースビジネスホン、通信回線販売事業を展開する企業です。 レイアウト提案から施工、運搬、設置、引越し作業、不要家具の買取や廃棄まで、オフィス環境構築に関するあらゆるサービスをワンストップでご提供すること、それらのスピード対応が最大の強みです。
今回の『産業交流展2025』での様々な企業様との交流を通じて、オフィス家具の買取、リユース家具販売におけるコスト削減、またワンストップでオフィス環境構築の対応ができますので、総務など管理部門のご担当者様の負担軽減ができるようお手伝いします。
イベント当日は、コスト削減についてご相談いただける場をご用意しています。ご興味のある方はぜひオフィスレスキュー119Happyのブースにお越しください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334060&id=bodyimage2】
■ オフィスレスキュー119 Happy について
株式会社トミザワが、“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる”ことを目標に展開する、自信の品質と豊富な品揃えで “欲しい” が安く手に入るオフィス家具のリユースショップ。お客様の様々なニーズに対応するため、オフィス家具やOA機器、ビジネスホンなど多品種・多品目をラインナップ、さらにオフィスプランニングから内装工事にいたるまで、快適なオフィス空間の実現に向けたあらゆるサービスをワンストップで提供しています。
＜展開店舗＞
国内店： 関東エリア 5店舗（江戸川店、川口店、川崎店、佐倉店、三鷹店）
海外店： タイ 5店舗 （ノンタブリ店、パタナカン店、アマタ店、マーケットビレッジBang na店、ホームプロランシット店）
オンラインストア：https://www.119happy.com/ws/main
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役 池島隆
URL： https://www.tomizawa.net
--------------------
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334060&id=bodyimage1】
産業交流展は、原則として首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）に事業所を有する、個性あふれる中小企業などの優れた技術や製品を一堂に展示し、販路拡大、企業間連携の実現、情報収集・交換などのビジネスチャンスを提供することを目的としています。
■開催概要
イベント名：”産業交流展2025”
日時：2025年11月26日（水）10:00-17:00 ～ 11月28日（金）10:00-17:00
開催場所：東京ビッグサイト西展示棟 環境ゾーン：環-07
主催：産業交流展実行委員会
東京都、東京商工会議所、東京都商工会議所連合会、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、（株）東京ビッグサイト、（公財）東京都中小企業振興公社、（地独）東京都立産業技術研究センター
公式URL：https://www.sangyo-koryuten.tokyo/
オフィスレスキュー119Happyは、リユースオフィス家具の販売、買取、オフィス移転、リユースビジネスホン、通信回線販売事業を展開する企業です。 レイアウト提案から施工、運搬、設置、引越し作業、不要家具の買取や廃棄まで、オフィス環境構築に関するあらゆるサービスをワンストップでご提供すること、それらのスピード対応が最大の強みです。
今回の『産業交流展2025』での様々な企業様との交流を通じて、オフィス家具の買取、リユース家具販売におけるコスト削減、またワンストップでオフィス環境構築の対応ができますので、総務など管理部門のご担当者様の負担軽減ができるようお手伝いします。
イベント当日は、コスト削減についてご相談いただける場をご用意しています。ご興味のある方はぜひオフィスレスキュー119Happyのブースにお越しください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334060&id=bodyimage2】
■ オフィスレスキュー119 Happy について
株式会社トミザワが、“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる”ことを目標に展開する、自信の品質と豊富な品揃えで “欲しい” が安く手に入るオフィス家具のリユースショップ。お客様の様々なニーズに対応するため、オフィス家具やOA機器、ビジネスホンなど多品種・多品目をラインナップ、さらにオフィスプランニングから内装工事にいたるまで、快適なオフィス空間の実現に向けたあらゆるサービスをワンストップで提供しています。
＜展開店舗＞
国内店： 関東エリア 5店舗（江戸川店、川口店、川崎店、佐倉店、三鷹店）
海外店： タイ 5店舗 （ノンタブリ店、パタナカン店、アマタ店、マーケットビレッジBang na店、ホームプロランシット店）
オンラインストア：https://www.119happy.com/ws/main
■ 株式会社トミザワについて
株式会社トミザワは、関東エリアを中心にオフィス家具や家電、ビジネスホンなどのリユース事業やオフィスプランニング事業、トランクルーム事業やバイク駐車場事業などを展開する企業です。“誰かの不要と、誰かの必要をつなげる“を企業理念に、社会の様々なつながりを創ることで、資源を循環させ、ムダを無くし、人びとの快適な生活や職場環境を実現するために、様々なサービスを提供しています。
社 名： 株式会社トミザワ（Tomizawa Co.Ltd.）
所在地： 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6-47-16
設 立： 1981年4月9日
資本金： 1,000万円
代表者： 代表取締役 池島隆
URL： https://www.tomizawa.net
--------------------
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社トミザワ 総務部 堀井（広報）
T： 03-3688-7511 M： horii@tomizawa.net
配信元企業：株式会社トミザワ
プレスリリース詳細へ