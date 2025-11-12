都市化と住宅需要の高まりを背景に、エンジニアードウッド市場は堅調な成長を遂げる見込み。2031年まで年平均成長率7.3%で拡大すると予測されています。
世界のエンジニアードウッド市場は持続的な拡大が見込まれており、2023年から2031年にかけて市場価値が大幅に上昇すると予測されています。業界調査によると、市場は都市化の加速、環境に優しい建設資材への需要増加、住宅・インフラへの投資増加といった要因を背景に、年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予測されています。
合板、単板積層材（LVL）、配向性ストランドボード（OSB）、グルーラム梁、直交集成板（CLT）などの製品を含むエンジニアードウッドは、従来の広葉樹材に代わる持続可能で費用対効果の高い代替品として、建設・家具業界全体で注目を集めています。
持続可能な建設への需要が市場拡大を促進
環境問題への懸念と森林伐採問題の高まりを受け、エンジニアードウッドは無垢材への依存を減らす持続可能なソリューションとして台頭しています。エンジニアードウッドは、接着剤を用いて接着された木材繊維、粒子、またはベニア板を使用することで、資源効率を最大化し、木材廃棄物を削減します。
北米、ヨーロッパ、そしてアジア太平洋地域の一部では、政府の政策により低炭素建築材料への関心が高まり、住宅および商業プロジェクトの両方でエンジニアードウッドの使用が奨励されています。LEED認証やグリーンビルディングコードといった規制の取り組みも、需要を押し上げています。
都市化と住宅開発が需要を牽引
都市の拡大は重要な成長原動力です。国連は、2050年までに世界人口の68%が都市部に居住すると予測しており、手頃な価格で拡張可能な住宅と公共インフラの必要性が高まっています。エンジニアードウッドは、軽量でありながら耐久性に優れた代替素材であり、高密度都市で普及しつつあるモジュール式建築やプレハブ建築に適しています。
新興国、特にアジア太平洋地域とラテンアメリカでは、インフラと住宅への巨額の投資が見られ、市場の潜在的可能性をさらに高めています。インド、中国、ベトナム、ブラジルといった国々では、建設活動が著しく成長しており、エンジニアードウッド製品の需要が高まっています。
技術革新と製品の進化
イノベーションは、エンジニアードウッドを取り巻く環境にも大きな変化をもたらしています。接着技術、耐火性、耐湿性などの進歩により、製品の性能が向上し、多様な気候条件や耐荷重構造などの重要な用途での使用が可能になりました。
特に、クロス・ラミネーテッド・ティンバー（CLT）とグルーラム梁は、その強度、柔軟性、そして美観から、現代建築において注目を集めています。これらの材料は、複数の地域で技術的および法的に実現可能となった多層木造建築物への採用がますます増加しています。
主要企業の洞察
A&M フローリング、ALAMCO Wood Products, LLC、Boise Cascade Company、Celulosa Arauco y Constitución S.A.、D.R.本調査研究では、ジョンソン・ウッド・イノベーションズ、ダイケン、イーグル・プライウッド・スペシャリティーズ、フレーザーウッド・インダストリーズ、ジョージア・パシフィック・ウッド・プロダクツLLC、ハーデル・ミューチュアル・プライウッド・コーポレーション、ハブウッズ、フーバー・エンジニアード・ウッズLLC、ルイジアナ・パシフィック・コーポレーション、ナトロン・ウッド・プロダクツ、ノーボード社、ノルディック・ホームワークスLLC、パシフィック・ウッドテック・コーポレーション、パトリック・インダストリーズ社など、様々な企業について、事業概要、
