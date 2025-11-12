ベター・プレイス、制度刷新から1年未満で税理士法人・税理士事務所との新規提携件数が200件を突破

株式会社ベター・プレイス

「福祉はぐくみ企業年金基金」（以下、「はぐくみ企業年金」）を中心に、企業年金・退職金制度の導入・設計をサポートする株式会社ベター・プレイス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森本 新士、https://bpcom.jp/、以下、ベター・プレイス）は、税理士法人・税理士事務所との提携件数が、昨年11月の紹介パートナー制度刷新以降の新規提携件数として200件を突破したことをお知らせいたします。

■税理士法人・税理士事務所との提携が加速

ベター・プレイスは、従業員の資産形成を支援する「お金の福利厚生」として「はぐくみ企業年金」の普及拡大を進めています。企業年金・退職金制度の充実が人材の確保・定着に寄与すると期待されることから、中小企業を中心に「はぐくみ企業年金」の導入が広がり、今年6月には加入者数10万人、導入法人4,000社を突破しました。

導入拡大が進む中、経営者の身近なパートナーである税理士のみなさまからもお問い合わせを多くいただくようになりました。それを受けて、昨年11月より個人事業主の税理士も代理店制度の申し込みを可能とするなど、紹介パートナー制度を刷新し、連携を強化してまいりました。その結果、制度刷新からわずか半年で100件を超える税理士法人・税理士事務所との新規提携を実現。その後5か月で新規提携件数は200件を突破し、さらに提携の輪を広げています。（2025年9月末時点）

今後も税理士との連携を強化し、より多くの企業に「はぐくみ企業年金」を届け、従業員の資産形成を支援することで、中小企業の人材不足の課題解決に貢献してまいります。

■税理士からの声

提携が拡大する中で寄せられた、税理士法人・税理士事務所の方々からの声をご紹介します。

※ベター・プレイスから各税理士に依頼し、いただいたコメントを編集しています。

未来へつなぐ税理士事務所（つなぐコンサルティング株式会社）

所長税理士 加藤ルミ子 様

中小企業にとって人手不足は事業継続の大きなリスクです。はぐくみ企業年金に加入し「退職給付制度がある」会社となることは、従業員を大切にしていて、長期的に事業を続ける会社というメッセージを発信できます。結果的に離職防止や求人時の魅力向上・他社との差別化が期待できます。

大企業のような退職給付制度を持てない中小企業でも、はぐくみ企業年金は無理なく導入できるのが大きなメリットで、会社からの補助の設定も柔軟で、企業の経営状況に合わせて、掛金への上乗せ金も調整可能なので、従業員に安心した福利厚生を提供しつつ会社の負担もコントロールできるところが魅力です。

すでにご紹介した顧問先の一部は導入に向けて契約し、情報提供をさせていただいたことをとても喜んでくださっています。今後も顧問先にはどんどん紹介していきたいと思っています。



＜未来へつなぐ税理士事務所 HP＞

https://rumiko-kato.tkcnf.com/

スタートパートナーズ税理士法人 スタートパートナーズ社会保険労務士事務所

代表税理士 古殿哲士様



今後の先行きが不透明な時代の中で、副次的な効果ではあるものの、税金や社会保険料を抑えながら*¹将来の資産形成を行うことのできる当制度に魅力を感じて提携させていただきました。加入する従業員にとっては元本が保証されており*²、受取方法も柔軟であること等からメリットは大きいですが、福利厚生の一環として、会社の人材採用力にも寄与する制度であると思っています。

ご紹介したお客様の一部は、早々に導入決定をしてご契約いただき、喜んでいただいております。従業員だけでなく会社にとっても、混沌とした時代を賢く強く生きていくために効果的な制度であると考えています。もちろん、弊社でも導入を決定してご契約させていただきました。

*¹選択する掛金額によっては、将来の老齢厚生年金受給額を含む、その他諸給付額が減少する可能性がございます。

*²運用実績により不足が生じた場合は、事業主が不足分を補てんします。



＜スタートパートナーズ税理士法人 HP＞

https://start-partners.biz/

■税理士のみなさまへ（お問い合わせ先）

ベター・プレイスでは、「はぐくみ企業年金」をご紹介いただける税理士のみなさまを随時募集しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。

＜税理士向け問い合わせ先はこちら＞

https://hub.bpcom.jp/hagukumi/partner

■「はぐくみ企業年金」について

現在我が国は、人口減少と超高齢化による「就労人口の減少」が進み、慢性的な人手不足の現状があります。また、若年労働者が企業を退職する理由は経済的な理由が最多*³であり、働く世代の老後の不安の第一位は「お金」*⁴となっています。

勤務する企業規模や居住する地域によって生じている経済格差、これは将来の資産形成、老後資金にも大きく影響しています。私たちは、主に中小企業とそこで働く方を支えるため、企業にも従業員にもメリットがある企業年金制度「はぐくみ企業年金」の導入を推進しています。

「はぐくみ企業年金」は厚生年金被保険者であれば、従業員（非正規雇用含む）でも役員でも加入可能な確定給付企業年金（DB）で、事業主側はコストを抑えながら企業年金・退職金制度を構築することができます。企業年金・退職金制度の充実が従業員満足度向上・離職率低下につながったというお声もいただいており、特に人手不足が深刻化している中小企業や福祉業界において、従業員に安心して働いてもらうための「お金の福利厚生」としてご好評いただいています。

従業員側のメリットには、難しい投資の知識が不要で、元本が保証*²されていることがあげられます。また、原則60歳以上にならないと受け取りができない企業型DC（企業型確定拠出年金）やiDeCo（個人型確定拠出年金）に比べて、高齢期の資産形成を目的とした積み立てが基本となる点は同じですが、年金として受け取るのではなく退職時や休職時、育児・介護休業時にも受け取る選択が可能なため、育児や介護を将来に控える従業員から厚い支持を集めています。

現在、導入法人の96%が従業員300名以下の中小規模法人*⁵で、約4割の法人が福祉・医療・教育関連*⁶となっています。

*²運用実績により不足が生じた場合は、事業主が不足分を補てんします。

サービス紹介サイトURL：https://bpcom.jp/hagukumikikin/

（出所）

*³厚生労働省 令和5年若年者雇用実態調査の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/4-21c-jyakunenkoyou-r05_gaikyou.pdf

*⁴金融庁 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」2019年6月

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html

*⁵厚生年金被保険者数記録のある2018年4月～2024年9月現在までに導入した2,849法人が対象

*⁶2018年4月～2024年9月現在までの実績

※事業所・加入者数：2025年9月末時点

※平均本人掛金：2024年9月末時点

※平均加入率算出根拠

期間：直近1年（2023年10月～2024年9月）の導入法人（1,602法人/1,665事業所）

加入率：実加入者数／対象者数（被保険者数のうち加入できると判断された人数）

■株式会社ベター・プレイス

私たちは「ビジネスを通じて、子育て世代と子どもたちが希望を持てる社会をつくる。」という企業理念を掲げ、富裕層ではない一般の人たちが「お金の心配なく」「自分らしく働ける」社会を目指しています。

中小企業従業員やエッセンシャルワーカーの多くは、世の中を支える大切な仕事をしているにもかかわらず、大企業で働く人々と比べて所得水準が高くありません。また、勤務先に企業年金・退職金制度が設けられていないことが多いため、その恩恵を十分に享受できていません。

将来のお金の心配を抱えることは、QOL（クオリティ・オブ・ライフ）の低下や、子どもを望んでも安心して生み育てることができない心理状態につながります。

将来への「希望格差」― ベター・プレイスは、この課題を解決するために事業活動を行っています。

＜主なサービス＞

企業年金DXシステム「はぐONE」の提供

「福祉はぐくみ企業年金基金」企業年金・退職金制度導入設計・サポート

企業型確定拠出年金導入設計・サポート

＜会社概要＞

会社名：株式会社ベター・プレイス

所在地：東京都新宿区市谷本村町1-1 住友市ヶ谷ビル15F

代表者：代表取締役社長 森本 新士、 代表取締役COO 古市 成樹

設立： 2011年10月17日

URL： https://bpcom.jp/

【採用情報】

ベター・プレイスでは、私たちと一緒により素晴らしい未来を作り上げていく仲間を募集しています。

少しでもご興味がございましたら、お気軽にご連絡ください。

採用情報はこちら： https://bpcom.jp/recruit/