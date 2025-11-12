農機具王を運営する株式会社リンク、農業インフルエンサー「米助」氏と協業開始― 生産者の固定費削減を支援。中古農機具・肥料を割引提供 ―

株式会社リンク

この取り組みは、農業経営の安定化を支えるために、株式会社リンクが保有する農機・資材ネットワークを活用し、サロン会員に向けた特別サポートを行うものです。

■提供内容について

本協業では、以下の3つの支援を中心に展開します。

１. 中古農機具の特別割引提供

農機具王が全国から仕入れる中古トラクター・コンバイン・田植機などの対象商品を会員限定価格で販売。新規就農者や経営規模の拡大を目指す農家でも導入しやすい価格で提供し、初期投資や設備維持コストの負担を軽減します。

２. 肥料・農業資材の低価格供給

リンクが展開する農業支援ブランド「アグリスイッチ」を通じ、肥料・土壌改良資材を特別価格で提供。現場の声を反映したPB肥料の導入を進め、栽培コスト全体の最適化を支援します。

■協業の背景

近年、燃料費や資材価格の高騰、円安によるコスト増などにより、生産者の経営環境は厳しさを増しています。このような状況の中、「農業をもっと持続可能にしたい」という米助氏の思いと、「農機具を通して農業を支える」という株式会社リンクの理念が一致し、今回の協業が実現しました。

■「米助」氏について

岐阜県を拠点に活動する米農家兼インフルエンサー。YouTubeやInstagramで「農業を盛り上げたい」をテーマに情報発信を行い、若手農家や新規就農者を中心に多くの支持を集めています。オンラインサロンでは、農家同士が学び合い、経営の課題を共有し合う場を提供しています。

■株式会社リンクについて

中古農機具の売買専門店「農機具王」を全国36店舗展開。農機具の買い取り販売だけでなく、農業支援事業「アグリスイッチ」や新規就農支援など、持続可能な農業の実現に向けた取り組みを進めています。

本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町 652 六芳舎ビル 2F

代表者：代表取締役 濱田 義郎

設立：2011 年 12 月（創業：2009 年 5 月）

電話番号：0748-36-3697

URL：https://noukiguou.com/

事業内容：農機具の売買

Email： mail@noukiguou.com