フクシマガリレイ｜関東サービスセンター　新築移転のお知らせ

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、2025年11月12日に関東のユーザーサービスを強化するため、関東サービスセンターを新築移転することとなりましたのでお知らせいたします。

関東サービスセンターは、当社の関東エリアにおける主要サービス拠点として、2015年からお客様の事業を支えてまいりました。このたび事業拡大とサービス品質向上のため、最新設備を備えた新築拠点へ移転し、より一層の体制強化を図ります。

新拠点では、業界をリードする《冷媒ガス漏れ10年保証》を実現するための技量認定試験装置を導入。これにより、冷媒漏れの早期発見と確実な修理を可能にし、お客様に長期的な安心をお届けします。

また、部品倉庫を増床し、迅速な部品供給体制を強化。可燃性冷媒を含むグリーン冷媒修理作業場も新設し、安全かつ環境に配慮した作業環境を整えました。

今後、太陽光発電システムと備蓄設備を導入し、災害時にも安定したサービス提供が可能な、サステナブルで強靭な拠点運営を実現していきます。

当社は今後も、革新的な技術と高品質なサービスを通じて、お客様の信頼に応え続けてまいります。

■冷媒ガス漏れ10年保証

当社は、冷媒漏えいによる修理費を10年間全額保証する【冷媒ガス漏れ10年保証】を実施しております。対象は、業務用冷凍冷蔵庫や製氷機などの《冷凍機内蔵型製品の全機種》。さらに、スーパーマーケットなどや物流施設などの自社施工物件に対しては、冷媒ガス漏れに伴う冷却不良・修理費用を10年間保証する《冷媒ガス漏れ10年保証 メンテナンス契約》もご用意しております。

詳細は特設サイトをご覧ください。

冷媒ガス漏れ10年保証特設サイト https://www.galilei.co.jp/gx/



■関東サービスセンター

所在地：〒273-0028 千葉県船橋市海神町東1-1023-1

TEL. 047-419-6491

FAX. 047-427-1190

業務開始日：2025年11月12日



＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/