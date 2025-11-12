こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ヤマハ熊本プロダクツとヤマハ天草製造の合併について
ヤマハ発動機株式会社は、このたび、当社連結子会社で、中・小型船外機の製造を行うヤマハ熊本プロダクツ株式会社（熊本県八代市）と、主にFRP製の中・小型ボートなどの製造を行うヤマハ天草製造株式会社（熊本県上天草市）について、両社の合併を決定しました。また、当合併に伴い、新たにヤマハマリン株式会社（熊本県八代市、以下「ヤマハマリン」）を設立します。
当社は、本年2月発表の新中期経営計画において、統合ボートビジネスによる顧客価値の追求を掲げました。このたび、新たに設立するヤマハマリンでは、合併による経営の合理化だけでなく、船外機やボートなどマリン製品の製造ノウハウの共有によるシナジーや開発機能の強化を行うことで、さらなる顧客価値の向上に貢献していきます。
今回の合併完了および新会社設立の完了時期は2026年1月を目指します。ヤマハマリンでは、主に中・小型船外機の開発と製造、ボートの開発と製造などを行う予定です。なお、今回の合併および新会社設立に伴う、事業所や製造拠点の廃止および人員整理の予定はありません。
