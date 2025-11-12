上質を極めたワンランク上のシェアオフィス「ザ・コレクティブ グラングリーン大阪」、本日11月12日（水）にグラングリーン大阪パークタワー9階にソフトオープン。

JustCo Japan株式会社

シンガポール発のプレミアムコワーキングブランドのJustCo（ジャストコ）は、卓越したホスピタリティとアメニティを備え、上質を極めたラグジュアリーシェアオフィス、「ザ・コレクティブ グラングリーン大阪」を、2025年11月12日（水）にグラングリーン大阪 パークタワー9階にソフトオープンいたしました。また、本日よりオープン記念の2つのプレミアムキャンペーンを開始し、11月13日（木）より一般公開も開始いたします。

理想的なロケーション、洗練されたデザイン空間、そして上質を極めたホスピタリティが融合した、極上のワークスペース体験

開業以来、多くのメディアに取り上げられ注目を集めている「グラングリーン大阪」は、うめきた公園を囲む商業・オフィス施設に加え、世界的ブランドの高級ホテルを併設した、ブランド力と集客力を兼ね備えた商業複合施設です。

Awarded 2025 Flexible Workspace Initiative of the Year受賞チームが手がけた洗練されたデザイン空間と、顧客満足度92%*の洗練されたホスピタリティとアメニティが融合した、極上のワークスペース体験をお届けいたします。

*当社が2025年5月に当社会員を対象に実施した,顧客満足度調査に基づく結果です。

ソフトオープン記念 2つのプレミアムキャンペーン

ソフトオープンを記念して、部屋数および期間限定のキャンペーンを本日よりスタートいたします。

大阪で最も注目度が高い商業複合施設「グラングリーン大阪」に誕生した上質を極めたシェアオフィスを、魅力的な条件でご契約いただけるチャンスをぜひお見逃しなく。

11月13日（木）より、予約制オープンハウスを開催

洗練されたホットデスクスペースやグランドラウンジ、平日の朝食サービスとアペリティフアワーをご提供するパントリー、各種サイズのプライベートオフィスおよび会議室などをご案内させていただきます。

イメージ:レセプションイメージ:グランドラウンジイメージ：ホットデスクイメージ：プライベートスイート（1名様～10名様用個室）イメージ：エンタープライズスイート（12名様以上～、専用会議室付き）イメージ：カンファレンスルーム（会員様のみご予約可能）

1日にご案内できる人数に限りがございますので、ご見学をご希望の際は、下記のお問い合わせフォームより必要事項をご入力の上、ご予約ください。

【施設概要】

施設名称：

THE COLLECTIVE Grand Green Osaka（ザ・コレクティブ グラングリーン大阪）

住所：

〒530-0011大阪府大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪パークタワー9階

アクセス：

「大阪駅」直結

阪急電鉄、阪神電鉄「大阪梅田駅」地下通路にて利用可能

Osaka Metro「梅田駅」地下通路にて利用可能

Osaka Metro「西梅田駅」地下通路にて利用可能

JR「北新地駅」地下通路にて利用可能

公式WEBサイト(https://justcoglobal.com/thecollective/osaka/jp/?&utm_campaign=osk_the_collective_gen_camloc_2511&utm_source=pr&utm_medium=paid_search&utm_term=%7Bkeyword%7D&utm_content=top_cta&utm_objective=mofu&utm_agency=fpd_sg)

JustCoのご紹介

JustCo（ジャストコ）は、2011年にシンガポールで設立。累計で30万人以上の会員を擁し、アジア主要都市で合計50拠点以上を展開している、アジアにおけるフレキシブルオフィス市場のリーディングカンパニーです。日本では渋谷ヒカリエ、JR新宿ミライナタワー、東京駅グラントウキョウサウスタワー、そしてグラングリーン大阪など、東京および大阪を代表するターミナル駅に直結したAグレードのオフィスビルで400席以上の大型コワーキングスペースを展開しています。

