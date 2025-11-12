【3ヶ月無料】「リードの質改善に課題を抱えるB2B企業様限定 マーケティング黒字化キャンペーン」開始

Marche株式会社

Marche株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：水島悠介）は、リードの質改善に課題を抱えるB2B企業様を対象に、3ヶ月無料の「マーケティング黒字化キャンペーン」を開始しました。

財務戦略、獲得戦略、LP作成、広告運用の実行支援は無償で提供し、広告出稿費のみご負担いただきます。開始から3ヶ月で黒字化に至らない場合は費用を一切請求せず終了します。組織として安定的に受注を生み出すB2Bマーケティング基盤の構築を目指します。

なお実績としては、株式会社ROXX様で獲得数2.2倍、ジョーシス株式会社様でLPのCVR2倍・Facebook広告経由リード増、パナリット株式会社様でホワイトペーパー経由の反応率約7割など、短期成果を重ねています。

■「マーケティング黒字化キャンペーン」３ヶ月無料プログラムの概要

弊社は、リードの質改善に課題を抱えるB2B企業様限定を対象とした「マーケティング黒字化キャンペーン」を実施いたします。2025年11月12日から11月26日までの期間中にご応募いただいた企業様に対し、サービス開始から3ヶ月間を無料でご提供いたします。

本キャンペーンは、「B2Bマーケティングへの投資を意地でも黒字にする」というコンセプトのもと、「財務戦略の作成」「マーケティング戦略の作成」「広告のアカウント設定」「広告用LPも無料で作成」を一貫して実施し、「定例MTGでのレポーティング／振り返りと改善」を3ヶ月の間で行います。

■ これまでの導入実績の一部

・株式会社ROXX様：広告再設計×LPOで月間獲得数2.2倍。

・ジョーシス株式会社様：LPのCVR2倍、広告経由リードが増加。

・パナリット株式会社様：サイト刷新とWPで反応率約7割、ROIが大幅改善。

・ユーピーアール株式会社様：アポイント175件を創出。

・株式会社ロボカル様：CPA約1/5、開始1か月で新規受注。

■ 3ヶ月間の主なプログラム内容の詳細について

1.財務戦略の作成

メガバンクにて10年。スタートアップにて資金調達、外資系テーマパーク企業にて管理会計・FP&Aを経験した財務のプロフェッショナル監修の貢献利益ベース財務モデルを作成し、マーケティング投資の適正予算と成果の計画を立てていきます。

2.マーケティング戦略の作成

過去の受注履歴から、「誰が」「何故」悩んでおり、あなたの会社の商品で「どうやって」それを解決できるのかを特定。受注の理由をマーケティング経由で再現する戦略を作成します。

3.広告のアカウント設定

当社の今までのナレッジから、できるだけ小さい予算で、成果が出るマーケティング施策の設計図を作成します。獲得シミュレーションとともに作成し、広告費をいくらかけてどれくらいの受注が見込めるのかを事前に確認したうえで広告を開始します。

4.広告用LPも無料で作成

弊社の検証用のテンプレートを使い、広告用のLPを弊社側で作成します。広告のコンバージョン計測や、ユーザーの行動計測もしっかりと行える状態で広告を開始します。※フォームについてはクライアント様の普段使用しているツールを使用し、お問い合わせはクライアント様側で管理をいただきます。

■期間/費用

3ヶ月間、無料

※広告実施にかかる実費はご負担いただきます

■対象

リードの質改善に課題を抱えるB2B企業様限定

■申し込み方法

まずは、オンライン面談にて貴社の現状をお伺いさせていただきます。

下記フォームより面談日程をご予約ください。

URL：https://meetings-na2.hubspot.com/y-mizushima/pr01-60m

■キャンペーン特設サイト

本キャンペーンの詳細につきましては、下記の専用ページをご覧ください

マーケティング黒字化キャンペーンの詳細はこちら(https://mar-che.com/lp/pr/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_lp&utm_campaign=release_20251112)

■背景・実施の目的

B2B企業では、問い合わせは増えても受注が経営者の人的ネットワークに偏り、値引き・バーターに頼りがちなため、広告投資の黒字化が難しい状況が続いています。 業界としては獲得数やCPAに最適化が寄りがちで、「受注につながるリード」への資源配分が機能しづらい構造も一因です。

Marcheは、経営とマーケティングを横断した設計で“収益に直結する指標”を基準に運用し、短期で投資回収の確度を検証するための無料キャンペーンの参加企業を、2025年11月12日～11月26日の期間限定で募集します。

ひいては、経営者依存から脱却した再現性ある受注体制を広げ、「挑戦が報われる世の中」を実装していく当社ミッションの加速を目指します。



【Marche株式会社について】

Marche株式会社は、「子どもが『大人になりたい』と思える世の中を創る」を理念に、スタートアップや新規事業に特化したマーケティング支援を行っています。本キャンペーンは、ミッション「挑戦が報われる世の中にする。」の実装として、B2B企業の投資回収と受注創出を後押しします。

所在地：東京都渋谷区初台1-51-1

代表者：代表取締役 水島悠介

設立：2020年9月

事業内容：スタートアップや新規事業に特化したマーケティング支援

会社HPはこちら(https://mar-che.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_inquiry&utm_campaign=release_20251112)

マーケティング黒字化キャンペーンの詳細はこちら(https://mar-che.com/lp/pr/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease_lp&utm_campaign=release_20251112)