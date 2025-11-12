オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」（運営会社：株式会社トレジャープロモート、東京都千代田区、代表取締役社長：瀬川 丈）では、例年、投資詐欺被害の実態調査を行っています。それによると、実際に投資詐欺の被害にあったことがあると回答した人は4.7％にのぼり、年々増加していることがわかります。

６人に１人が投資詐欺に遭遇している

全国の20代～70代の6000人（男性3000人、女性3000人）を対象に行った今回のアンケート調査では、まず、投資詐欺の被害にあったことがあるかどうかを尋ねました。その結果、「被害にあったことがある」と回答した人は4.7％（281人）にのぼりました。おおよそ20人に１人が被害にあっている計算です。また、「被害は受けていないが、勧誘を受けたことがある」と回答した人は12.2％（731人）でした。被害にあったことがある人とあわせた「投資詐欺への遭遇率」は16.9％となり、実に６人に１人が投資詐欺に遭遇しています。

投資詐欺に遭遇する人は年々増加中

株の学校ドットコムでは2023年から同様の調査を行っていますが、投資詐欺への遭遇率は増加傾向にあります。被害と遭遇をあわせた割合は、2023年は14.8％でしたが、2024年には15.7％、そして2025年は16.9％となり、約１ポイントずつ増加していることがわかります。

投資詐欺の経路は「電話営業」が断トツ

次に、投資詐欺に遭遇したことがあると回答した1012人（被害の有無に関係なく）に、どういう経緯で詐欺に遭遇したのかを尋ねました（選択式・複数回答）。最も多かったのは「電話営業を受けた」で、実に４割を超える421人（41.6％）が回答しました。その他の選択肢に２倍以上の差をつけての断トツの結果です。次に多かったのは「インターネット上の広告を見て自分から問い合わせた」187人（18.5％）、続いて「SNSで知り合った人の紹介」156人（15.4％）、「友人、知人の紹介」150人（14.8％）となりました。

最も多いのは「ワンルームマンション」への投資話

続いて、どんな投資話を持ちかけられたのかについて尋ねました（選択式・複数回答）。最も多かったのは「ワンルームマンション」の204人（20.2％）で、選択肢の中では唯一２割を超えました。次に多かったのは「株やFXの自動売買システム」188人（18.6%）、続いて「海外の株式や事業」183人（18.1%）となりました。

「私はこれで、騙されました」投資詐欺の被害実例

今回の調査では、具体的にどのような詐欺だったのかについて自由記入形式で回答してもらいました。その一部をご紹介します（プライバシー保護の観点から一部表現を修正しています）。• 「マッチングアプリで知り合いまだ１回しか会ってないのに将来を共にしたいと言われ、その流れで将来のためには備えが必要で、自分たちの将来を支えてくれる先生みたいな人を紹介したいと言われて勧誘されそうになった」（26歳・女性）• 「ラインに誘導し必ず儲かるからと言われた」（29歳・男性）• 「FXの架空投資にひっかかりました」（34歳・女性）• 「固定電話で未公開株の売り付け、声はおばさんだった」（38歳・男性）• 「知人から『必ず利益が出る』と紹介された海外投資案件に勧誘されました。最初は少額から始められると安心させられ、運用実績のような資料も提示されましたが、実際には出金ができず、後から連絡も取れなくなりました。詐欺と気づいたときには、周囲にも同様の勧誘が広がっており、被害が拡大していました」（49歳・男性）• 「お金がないと言うと関連会社で働いていることにするからカード契約して投資しろと」（50歳・女性）• 「突然電話で投資話を持ち掛けられ、知らない人なのに住所も電話番号も他の個人情報も知っていて不気味なので、ひどい態度もとれず話を聞いていたら、銀行よりも高金利な投資を誘われ、興味があれば自宅に伺うとまで言われ、恐怖で丁重に断ったが、その後も数か月間何回かにわたり電話がかかってきた」（63歳・女性）• 「初めは電話でした。金利がすごく悪い頃で貯金みたいな物もので金利としてはそんなに高くはなく貯金より良い感じでした。最初は２００万くらいから始まって電話で世間話をするうちにドンドン追加していきました。毎月金利の連絡は来ていましたし盆、正月はちょっとした贈り物ももらいました。５年くらいたったとき急に潰れたといいますか、『やっていけないからさようなら』の電話が来て音信不通になりました」（69歳・女性）• 「女性からSNSで連絡があり、最初は数万円儲けさせて口座に入金があり信じて投資を続けて数千万円儲けがあったところで、引き出そうとすると税金を支払えとか引き出しに手数料がかかるとか言われて色々な理由を付けて現金を振り込むようになり気が付くとお金を殆ど使わせて最後にお金が支払えなくなったところで口座を凍結して支払った現金は戻ってきません」（70歳・男性）• 「電話でフィナンシャルプランナーを名乗る男性から資産の目減りを指摘されて…いろいろな投資について話したいからとアポを取らされた」（72歳・女性）

投資詐欺の被害にあわないために

近年、SNSを利用した投資詐欺が増加しています。警察庁の発表によると、SNS型投資詐欺は今年８月だけで1000件を超え、被害額は141億円で、いずれも過去最高を記録しています。株の学校ドットコムの調査でも、投資詐欺の被害・遭遇ともに年々増加していることが示されました。依然として電話営業が多いものの、インターネット広告やSNS、アプリなどを通じた詐欺も増えており、注意が必要です。加えて、友人・知人を介して詐欺に遭遇する人も一定数います。詐欺につながる投資話としては、ワンルームマンションやアパート経営などの不動産投資にまつわる内容が多くなっています。こうした投資詐欺の実態を知り、実際に被害にあった人の声を聞くことは、詐欺被害にあわないための第一歩となります。株の学校ドットコムでは、株式投資に関する本質的な知識の提供を続けるとともに、悪質な詐欺に騙される⼈がいない社会の実現に貢献すべく、今後も実態調査と情報提供に努めてまいります。

株の学校ドットコム講師・窪田剛からのメッセージ

株式投資には、単に「収益を得る」だけではない魅力があります。そう言い切ることができるのは、私自身が、株式投資に出会ったことで人生が大きく変わったひとりだからです。「何も持たない若者」に過ぎなかった私が、わずか10年ほどで億を超える資産を築き、素晴らしい仲間たちと充実した日々を送れるようになっただけでなく、海外に学校を寄付したり、ベンチャー企業に資金提供したりと、人々を支援する側に回ることができたのは、すべて株式投資が叶えてくれたことです。株式投資は、人生と向き合い、社会と向き合い、ひとりひとりがより良い世界を作っていくための手段として、誰もが真剣に学ぶ価値のあるものだと考えています。ひとりでも多くの方が自分の人生を豊かにする一助となれるよう、これからも「株の学校ドットコム」を通して株式投資の魅力を発信し続けます。■窪田剛についてトレーダー、投資家。「株の学校ドットコム」講師。アルバイトで貯めた30万円を元手に20歳で株を始め、億を超える資産を築くことに成功。2005年、トレーダー仲間とともにオンラインのトレードスクールを設立。2010年からは「株の学校ドットコム」でも講師を務める。現在もトレーダーとして日々相場と向き合うかたわら、テレビなどのメディアにも出演多数。エンジェル投資家としてベンチャー企業への出資や、社会貢献活動にも力を入れる。著書『株の学校』シリーズ（高橋書店）は累計34万部を突破。

株の学校ドットコムとは https://www.kabunogakkou.com

2002年より投資勉強会として投資・金融に関する各種セミナーを開催。2009年からはオンラインの株式スクール「株の学校ドットコム」として、より幅広い層に向けた投資教育・情報発信を行っています。現役トレーダーを講師に迎え、あくまで本質にこだわった講義が多くの支持を得ており、講座の受講者数は累計91万人を超えて（2025年９月現在）、同種のサービスとして国内最大級の規模を誇っています。■株の学校ドットコム金融教育研究所について国民のライフプラン多様化に伴う金融リテラシー向上が課題とされ、さまざまな金融教育が広がりつつあります。しかしながら、学習者が必ずしも適切な教育機関と出会えているとは言えない現状があります。そこで株の学校ドットコムでは金融教育研究所を設立し、金融教育を必要とする学習者がライフステージとライフプランに合わせた適切な教育者に出会えることを目的とした調査・研究を行っています。

【運営会社】株式会社トレジャープロモート

投資・トレード教育、企業経営・起業家教育に主軸を置いたコンテンツの企画・制作、それらを効率的かつ効果的に学習するためのシステム開発・運営、広く届けるためのメディア運営などを行っています。オンライン株式スクール「株の学校ドットコム」、株式投資・トレードの情報サイト「かぶまど」の運営のほか、脳科学の視点を取り入れて独自に開発したオンライン学習システム等の提供も行っています。■会社概要社 名：株式会社トレジャープロモート本社所在地：東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階代 表 者：代表取締役社長 瀬川 丈設 立：2005年12月26日電話番号 ：03-3216-7354（代）資 本 金：5,000,000円従業員数 ：23名（業務委託スタッフ含む）事業内容 ：投資教育事業／セミナー開発事業／コンサルティング事業／メディア運営事業／金融商品仲介業ホームページ：https://www.tpromote.com■金融商品取引法等に係る表示□金融商品仲介業者 商 号：株式会社トレジャープロモート 登録番号：関東財務局長（金仲）第581号□所属金融商品取引業者 商 号：株式会社SBI証券（金融商品取引業者、商品先物取引業者） 登録番号：関東財務局長（金商）第44号 加入協会：日本証券業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会