パラメトリック保険市場は急成長し、気候リスクの牽引により2032年までに346.2億米ドルに達する見込み
世界のパラメトリック保険市場規模は、2024年に1,599億米ドルと評価され、2025年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）10.1%で拡大し、2032年には3,462億米ドルに達すると予測されています。この成長は、気候変動による災害の頻発を背景に、迅速かつデータ駆動型の保険金支払いニーズが高まっていることに起因しています。
従来の損害補償型保険とは異なり、パラメトリック保険は降水量、気温、風速などの測定可能なパラメータに基づき、トリガーが発動すると迅速に保険金を支払う仕組みです。このモデルは現地での損害査定を不要とし、迅速な復旧と契約者の財務的回復力の強化を可能にします。
気候変動の激化に伴い、パラメトリック保険は農業、エネルギー、不動産などの分野で重要なソリューションとして注目されています。政府、企業、保険会社は、より広範な補償と効率的な支払いを実現するため、ハイブリッド型およびクラウドベースのモデルを積極的に導入しています。AXA、AIG、Allianz、Munich Reなどの主要企業は、進化するリスク環境に対応するため、テクノロジーを活用した保険商品を開発しています。
例えば、AXAは香港で猛暑に対応するパラメトリック保険商品を提供しており、気温が設定基準を超えると自動的に保険金が支払われ、屋外労働者を保護します。同様に、Allianzは衛星データを活用したサイクロンリスク補償を開発し、高リスク地域での迅速な支払いを実現しています。これらの革新は、透明性と迅速性を兼ね備えた保険ソリューションとしてのパラメトリックモデルの変革的可能性を示しています。
成長見通し
パラメトリック保険市場は、迅速な保険金支払いとデータに基づくリスク評価を求める業界の需要増加により急速に拡大しています。米国市場は2024年に429億米ドル、2032年には784億米ドルに達すると予測され、CAGRは7.82%です。この成長は、高度な技術インフラ、インシュアテックとの協業、そして気候関連災害の増加によって支えられています。洪水、ハリケーン、干ばつ、山火事などのリスクに対する補償需要も高まっており、従来の保険モデルの限界を補う形で市場の勢いが増しています。
あらかじめ定義されたトリガーに基づき即時の支援を提供するパラメトリック保険は、保険のあり方を再定義しています。AXAやAonのパラメトリックプログラムは、極端気象による業務中断を軽減するグローバル企業向けソリューションを提供しています。リアルタイム分析、IoTデバイス、地理空間情報の統合により、正確な環境データの取得と公正で効率的な支払いが可能となっています。
セグメンテーション分析
用途別では、2024年に農業分野が32%の収益シェアを占めました。世界中の農家が気候変動による損失からの保護としてパラメトリック保険を採用しています。Swiss Reや世界銀行が主導するプログラムでは、アフリカやアジアで降水量や植生指数（NDVI）などの衛星データを活用し、迅速な支払いを実現するインデックス型農業保険が導入されています。
エネルギー分野は、再生可能エネルギー事業への気候リスクの高まりを背景に、2032年までCAGR 11.9%で最も高い成長が見込まれています。Munich ReやLloyd’sは、風速や降雨量に基づく発電不足を補償するパラメトリック型風力・太陽光保険を導入しています。
