(C)Valuence INFINITIES





株式会社わたしのお教室(本社・東京都港区、代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太)が運営する学びのプラットフォーム「manatea(マナティー)(R)」は2025年11月11日、バリュエンスジャパン株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊)が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES(バリュエンス インフィニティーズ)」のサブスク動画レッスンの提供を開始しました。





D.LEAGUE(Dリーグ)に所属する、トップレベルのストリートダンサー集団「Valuence INFINITIES」は、BREAKIN'、HIPHOP、そしてHOUSEなど各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチームです。日本各地から「レッスンを受けたい！」という声も多く、この度manateaでサブスク動画のレッスンを提供するはこびとなりました。









【Valuence INFINITIES サブスク動画ダンスレッスンとは？】

トップレベルのストリートダンサー集団「Valuence INFINITIES」がお届けする本格サブスク動画ダンスレッスン！活躍するメンバーたちが直接レクチャーする、ここでしか見られないプレミアムなコンテンツをお届けします。





■ 主な特徴

・ INFINITIESメンバーによる完全オリジナルレッスン

・ ジャンル別・レベル別に豊富なコンテンツを用意

・ 毎月更新、新しいムーブやコンセプトを常にキャッチアップ

・ 限定インタビューやQ&A、バトル解説なども配信予定





■ こんな人におすすめ

・ ブレイキン・ヒップホップなどをこれから始めたい初心者

・ しっかりとした基礎から学びたい人

・ 地方に住んでいて現地レッスンに通えないダンサー

・ Valuence INFINITIESのスキルやマインドを深く学びたい人

・ バトルやコンテストに挑戦してみたい人





■ 料金：月額 3,500円(7日間の無料トライアル後)





Valuence INFINITIES サブスク動画ダンスレッスン 詳しくはこちら

https://valuenceinfinities.vhx.tv/









【Valuence INFINITIESについて】





(C)Valuence INFINITIES





BREAKIN'、HIPHOP、そしてHOUSEなど各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍しており、国内外問わずダンス主要大会での入賞・タイトル取得の実績を持つ。





ストリートシーンからも愛される個々の卓越したスキルを武器に織りなすSHOWCASEで年々成長を続けており、24-25 SEASONでは総合3位、さらに最優秀テクニック賞も獲得した。4年目となる25-26 SEASONはSTEEZがPRODUCERとなり、DIRECTORにKATSUYAを迎え体制を一新。





昨シーズンの成績、個人やチームとしての可能性、あらゆる限界や壁を「越えていく」という意味を込めた「Going Beyond」をスローガンに、CHAMPIONSHIP優勝を目指し挑戦を続ける。









【「manatea(マナティー)(R)」のサービス紹介】





「manatea(マナティー)(R)」のサービス紹介





「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、先生と生徒の学びライフを応援するプラットフォームです。





チャット相談、オンライン、対面、動画の4つのレッスンタイプ、そして個人レッスン、グループレッスンと一人ひとりのライフスタイルに合わせて学ぶことができます。





140以上のジャンルで、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも先生として登録多数。プレミアムな先生から直接学ぶことで、スキルを高めると共に、興味や関心をさらに深めることができます。





■ manatea(マナティー)公式サイト

https://mana-tea.jp/









【株式会社わたしのお教室について】

当社は「人生が変わる学びの体験を世界に届ける」をミッションに、これからの時代に求められる、新しい学びのカタチを追求し続ける、Edu-tech企業です。





会社名 ： 株式会社わたしのお教室

代表者 ： 代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太

所在地 ： 東京都港区南青山2-11-17 第一法規本社ビル3F

コーポレートサイト ： https://www.okyoushitsu.co.jp/

公式インスタグラム ： https://www.instagram.com/manatea_all/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@manatea429





■ manatea(マナティー)公式サイト

https://mana-tea.jp/









■この件に関するお問合せ先

MAIL： pr@okyoushitsu.co.jp