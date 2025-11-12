「Moutaiの夜」シンガポールで光輝く：世界を招き、職人技と文化の融合を発信

シンガポール、2025年11月11日 /PRNewswire/ -- Moutai Singapore Openは、11月9日に盛況のうちに閉幕しました。4日間にわたる白熱した戦いの末、日本のAsaji Yosuke選手がトータルスコア19アンダーの269で優勝しました。大会終了後には、Moutai主催によるガラパーティーが開催され、プロ同士のネットワーキングと文化交流の活気あふれる場となりました。この晩餐会には、アジアツアーの関係者、世界各国の主要なビジネスリーダー、そしてメディア関係者など、名だたる来賓が出席しました。

Kweichow Moutai Co.,Ltd.の副総経理であり、Kweichow Moutai Sales Co., Ltd.の董事長を務めるZhang Xu氏は、同イベントでの挨拶の中で次のように述べました。「Moutaiが体現する中国文化こそ、私たちが世界へ羽ばたくための核心的な原動力です。多様な文化が交わるここシンガポールで、私たちはゴルフという媒介を通じて、世界の皆様にMoutaiの職人技と文化遺産の真髄をより深く感じ取っていただけることを大変うれしく思います。」

アジアツアーの最高経営責任者であるCho Minn Thant氏は、Moutaiが日本、香港特別行政区、シンガポールにおいて確固たる存在感を示していること、そしてアジアツアーの公式白酒パートナーとしての役割を強調しました。同氏は、今シーズンにおいてこのパートナーシップが大きく発展したことに触れ、今後の展開にも強い自信を示しました。また、Moutaiが貫く品質へのこだわりを、アジアツアーが世界各地で目指すべき模範として高く評価しました。





Moutaiのテイスティングスペースでは、来場者がその芳醇な風味と独自の蒸留技法を堪能しました。「Moutaiの香りと味わいは非常に独特で、これまでに味わったどんな酒ともまったく異なります。イベントも素晴らしく、中国の白酒ブランドの模範と称されるのにふさわしいと感じました」と、シンガポールの選手がコメントしました。一方、会場のステージでは、中国の芸術的要素を取り入れた演目や、東南アジアの魅力にあふれたショーが披露され、音楽や映像アートと融合することで、独自性と文化的豊かさに満ちた雰囲気が演出されました。





2025年のMoutai Singapore Openの閉幕後には、「Moutaiの夜（Moutai Night）」と題したガライベントが華やかに開催されました。それは、「文化を橋とし、味を言語として世界とつながる」というMoutaiのグローバルブランドビジョンを力強く体現する場となりました。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com