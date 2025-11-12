「べあ～君」と「ハニちゃん」が初登場する『世界キャラクターさみっとin羽生』が開催間近！
賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のAPAMAN株式会社(東京都千代田区・EL CAMINO REA株式会社の連結子会社代表取締役社長 山崎戒)は、当社公式キャラクター「べあ～君」と「ハニちゃん」が、2025年11月15日(土)・16日(日)に開催される『第14回 世界キャラクターさみっとin羽生』(主催：世界キャラクターさみっとin羽生実行委員会・羽生市)に初参加することをお知らせいたします。
※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査
調査期間：2024年5月14日～5月28日
調査実施：株式会社エクスクリエ、比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業主要10社
*海外法人は除外(但し、独立した日本法人については対象とする)
メインビジュアル
■べあ～君＆ハニちゃん、羽生に初登場！
全国・海外から190体以上のキャラクターが集結する国内最大級のイベント「世界キャラクターさみっとin羽生」。
14回目を迎える今回は、全国のご当地キャラや企業キャラクターが一堂に会し、まちの魅力や観光文化を発信します。アパマンショップの公式キャラクター「べあ～君」とパートナーの「ハニちゃん」は、初の出展となる「べあ～君ブース」を出店。
べあ～君＆ハニちゃんグッズ販売、イベント限定商品の展開、フォトスポット設置、着ぐるみとのマンツーマン撮影会など、ファンと直接ふれあえる体験型ブースを展開します。
ブースを訪れたお客様には、べあ～君＆ハニちゃん特製ステッカーをプレゼントします。
＜PAPABUBBLE《パパブブレ》は、スペイン発祥のキャンディ＞
サイズ ：70×95mm
内容量 ：7g
べあ～君 ：フルーツ
ハニちゃん：ミックス
＜2026年ガーデンカレンダー(12品種の種子付)＞
季節ごとに栽培できる、花・野菜・ハーブのタネが12袋付いたカレンダーです。蜜源になる花を育ててミツバチを応援しよう！！
仕様：サイズ：縦420×横297mm
2026年ガーデンカレンダー(12品種の種子付)
＜べあ～君 アクリルキーホルダー埼玉(限定品)＞
埼玉限定のアクリルキーホルダーです。埼玉県の魅力が詰まったデザインは、お土産としても大変ご好評いただいています。
※イベント会場のみでの限定販売品として、特別感のあるアイテムです。
べあ～君 アクリルキーホルダー埼玉(限定品)
■ツーショットダンス初披露＆ふれあい体験も開催
11月16日(日)13:10からは、「いがまんちゃん(東側)」ステージにて、べあ～君とハニちゃんによるツーショットダンスを初披露します。
全国47都道府県の魅力をダンスで発信する人気企画「47都道府県ダンスプロジェクト」で磨かれた表現力を生かし、華やかでテンポのあるステージを展開。
さらに、11月20日公開予定の新CMソングを使用した特別演出で、軽やかなステップを披露します。
べあ～君がハニちゃんを優しくリードしながら、息の合ったパフォーマンスで会場を笑顔と温かい拍手に包み込みます。
■べあ～君＆ハニちゃん ふれあいツーショット体験(各回5分)
べあ～君・ハニちゃんに“会える・撮れる”特別な5分間！『第14回 世界キャラクターさみっとin羽生』会場内べあ～君ブースにて、公式キャラクター「べあ～君」「ハニちゃん」と直接ふれあえる限定ツーショット撮影体験(各回5分)を実施します。
混雑を避けてゆっくり撮影していただくため、体験事前予約(抽選制)フォームから受付いたします。
フォトスポット 背景写真
＜体験内容＞
・べあ～君またはハニちゃんとツーショット撮影(1組5分)
・スタッフによる撮影サポートあり
・お持ちのスマホ・カメラで撮影可能
・希望ポーズ・メッセージボードの持参もOK
＜抽選・通知について＞
・ご入力いただいたメールアドレス宛に抽選結果をお知らせします。
・当選者の方には、体験日時の詳細を記載したご案内メールをお送りします。
・当選通知後のキャンセルや時間変更はご遠慮ください。
＜注意事項＞
・抽選制のため、体験日時・順番のご希望に添えない場合がございます。
・当日は天候や会場の状況により、内容を変更・中止する場合がございます。
・撮影写真は、公式SNSや広報素材として掲載される場合がございます。
＜ふれあいツーショット体験 事前予約(抽選制)フォーム＞
https://forms.gle/ubf7MnX5bhhyyFBE7
11月15日(土曜)
10:30～11:00 べあ～君
11:00～11:30 ハニちゃん
12:00～12:30 べあ～君
13:00～13:30 ハニちゃん
14:00～14:30 べあ～君
11月16日(日曜)
10:30～11:00 べあ～君
11:00～11:30 ハニちゃん
12:00～12:30 べあ～君
14:00～14:30 べあ～君＆ハニちゃん
■イベント概要
イベント名： 第14回 世界キャラクターさみっとin羽生
日時 ： 2025年11月15日(土)・16日(日) 10:00～15:00
会場 ： 羽生市役所・羽生平和公園(埼玉県羽生市東6丁目15)
アクセス ： https://gotouchi-chara.jp/hanyu2025/access.html
内容 ： 全国のご当地キャラクターによるステージイベントやPRブース出展
(1)べあ～君ブース
・べあ～君＆ハニちゃんグッズ販売
・イベント限定商品販売
・フォトスポット設置
・着ぐるみとのマンツーマン撮影会
・ブース来場者へ特性ステッカープレゼント
(2)ステージ出演
11月16日(日)13:10～「いがまんちゃん(東側)」ステージ
べあ～君とハニちゃんによるツーショットダンスを初披露
主催：世界キャラクターさみっとin羽生実行委員会 / 羽生市
■今後の展開
べあ～君は、地域との共創をテーマにした「47都道府県ダンスプロジェクト」を展開中。今回の羽生イベントを皮切りに、全国のキャラクターや地域団体とのコラボレーションを強化し、地方創生やまちの魅力発信に貢献してまいります。
■公式キャラクター紹介
＜べあ～君＞
住まい探しの楽しさと、ちょっとした笑いを届ける、もふもふ系・しあわせの黄色いクマ。
マイペースな性格で、今日もふわふわごきげんに活動中。
身長 ：165cm
体重 ：165kg
性別 ：男の子
血液型 ：0型
生年月日 ：6月29日
好きな食べ物：バナナ・オレンジ・マンゴー等
黄色い食べ物が大好き！
べあ～君 MEICA ご当地迷路カード
＜ハニちゃん＞
赤いリボンとハートのしっぽがトレードマーク。おっとり癒し系の看板クマで、みんなの心を“はにゃ～ん”とろけさせちゃいます。
身長 ：165cm
体重 ：非公開
性別 ：女の子
血液型 ：B型
生年月日 ：10月6日
好きな食べ物 ：バナナ・オレンジ・パンケーキ
べあ～君との関係：縁結びを経て出会った運命の相手
ハニちゃん MEICA ご当地迷路カード
■公式SNSアカウント
べあ～君とハニちゃんの最新情報はSNSで発信中！「#はにゅはにゅ」をつけて、投稿しよう。
X(Twitter)： https://x.com/apamanshop
Instagram ： https://www.instagram.com/apaman_shop/
YouTube ： https://www.youtube.com/user/TheApamanshopchannel
Facebook ： https://www.facebook.com/apamanshopcom/
TikTok ： https://www.tiktok.com/@apaman_shop
note ： https://note.com/apamanshop_2025
LINE ： https://page.line.me/apamanbot
【APAMAN株式会社】
APAMAN株式会社(東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒)は、EL CAMINO REA株式会社(東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次)の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ(FC)事業を行う企業です。
URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/
【EL CAMINO REA株式会社】
EL CAMINO REA株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。
賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートするAIやRPAなどのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。
URL： https://apamanshop-hd.co.jp/