賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊のAPAMAN株式会社(東京都千代田区・EL CAMINO REA株式会社の連結子会社代表取締役社長 山崎戒)は、当社公式キャラクター「べあ～君」と「ハニちゃん」が、2025年11月15日(土)・16日(日)に開催される『第14回 世界キャラクターさみっとin羽生』(主催：世界キャラクターさみっとin羽生実行委員会・羽生市)に初参加することをお知らせいたします。





メインビジュアル





■べあ～君＆ハニちゃん、羽生に初登場！

全国・海外から190体以上のキャラクターが集結する国内最大級のイベント「世界キャラクターさみっとin羽生」。

14回目を迎える今回は、全国のご当地キャラや企業キャラクターが一堂に会し、まちの魅力や観光文化を発信します。アパマンショップの公式キャラクター「べあ～君」とパートナーの「ハニちゃん」は、初の出展となる「べあ～君ブース」を出店。

べあ～君＆ハニちゃんグッズ販売、イベント限定商品の展開、フォトスポット設置、着ぐるみとのマンツーマン撮影会など、ファンと直接ふれあえる体験型ブースを展開します。

ブースを訪れたお客様には、べあ～君＆ハニちゃん特製ステッカーをプレゼントします。





＜PAPABUBBLE《パパブブレ》は、スペイン発祥のキャンディ＞

サイズ ：70×95mm

内容量 ：7g

べあ～君 ：フルーツ

ハニちゃん：ミックス





PAPABUBBLE《パパブブレ》は、スペイン発祥のキャンディ





＜2026年ガーデンカレンダー(12品種の種子付)＞

季節ごとに栽培できる、花・野菜・ハーブのタネが12袋付いたカレンダーです。蜜源になる花を育ててミツバチを応援しよう！！

仕様：サイズ：縦420×横297mm





2026年ガーデンカレンダー(12品種の種子付)





＜べあ～君 アクリルキーホルダー埼玉(限定品)＞

埼玉限定のアクリルキーホルダーです。埼玉県の魅力が詰まったデザインは、お土産としても大変ご好評いただいています。

※イベント会場のみでの限定販売品として、特別感のあるアイテムです。





べあ～君 アクリルキーホルダー埼玉(限定品)





■ツーショットダンス初披露＆ふれあい体験も開催

11月16日(日)13:10からは、「いがまんちゃん(東側)」ステージにて、べあ～君とハニちゃんによるツーショットダンスを初披露します。

全国47都道府県の魅力をダンスで発信する人気企画「47都道府県ダンスプロジェクト」で磨かれた表現力を生かし、華やかでテンポのあるステージを展開。

さらに、11月20日公開予定の新CMソングを使用した特別演出で、軽やかなステップを披露します。

べあ～君がハニちゃんを優しくリードしながら、息の合ったパフォーマンスで会場を笑顔と温かい拍手に包み込みます。









■べあ～君＆ハニちゃん ふれあいツーショット体験(各回5分)

べあ～君・ハニちゃんに“会える・撮れる”特別な5分間！『第14回 世界キャラクターさみっとin羽生』会場内べあ～君ブースにて、公式キャラクター「べあ～君」「ハニちゃん」と直接ふれあえる限定ツーショット撮影体験(各回5分)を実施します。

混雑を避けてゆっくり撮影していただくため、体験事前予約(抽選制)フォームから受付いたします。





フォトスポット 背景写真





＜体験内容＞

・べあ～君またはハニちゃんとツーショット撮影(1組5分)

・スタッフによる撮影サポートあり

・お持ちのスマホ・カメラで撮影可能

・希望ポーズ・メッセージボードの持参もOK





＜抽選・通知について＞

・ご入力いただいたメールアドレス宛に抽選結果をお知らせします。

・当選者の方には、体験日時の詳細を記載したご案内メールをお送りします。

・当選通知後のキャンセルや時間変更はご遠慮ください。





＜注意事項＞

・抽選制のため、体験日時・順番のご希望に添えない場合がございます。

・当日は天候や会場の状況により、内容を変更・中止する場合がございます。

・撮影写真は、公式SNSや広報素材として掲載される場合がございます。





＜ふれあいツーショット体験 事前予約(抽選制)フォーム＞

https://forms.gle/ubf7MnX5bhhyyFBE7





11月15日(土曜)

10:30～11:00 べあ～君

11:00～11:30 ハニちゃん

12:00～12:30 べあ～君

13:00～13:30 ハニちゃん

14:00～14:30 べあ～君





11月16日(日曜)

10:30～11:00 べあ～君

11:00～11:30 ハニちゃん

12:00～12:30 べあ～君

14:00～14:30 べあ～君＆ハニちゃん





https://forms.gle/ubf7MnX5bhhyyFBE7









■イベント概要

イベント名： 第14回 世界キャラクターさみっとin羽生

日時 ： 2025年11月15日(土)・16日(日) 10:00～15:00

会場 ： 羽生市役所・羽生平和公園(埼玉県羽生市東6丁目15)

アクセス ： https://gotouchi-chara.jp/hanyu2025/access.html

内容 ： 全国のご当地キャラクターによるステージイベントやPRブース出展









(1)べあ～君ブース

・べあ～君＆ハニちゃんグッズ販売

・イベント限定商品販売

・フォトスポット設置

・着ぐるみとのマンツーマン撮影会

・ブース来場者へ特性ステッカープレゼント





(2)ステージ出演

11月16日(日)13:10～「いがまんちゃん(東側)」ステージ

べあ～君とハニちゃんによるツーショットダンスを初披露

主催：世界キャラクターさみっとin羽生実行委員会 / 羽生市









■今後の展開

べあ～君は、地域との共創をテーマにした「47都道府県ダンスプロジェクト」を展開中。今回の羽生イベントを皮切りに、全国のキャラクターや地域団体とのコラボレーションを強化し、地方創生やまちの魅力発信に貢献してまいります。









■公式キャラクター紹介

＜べあ～君＞

住まい探しの楽しさと、ちょっとした笑いを届ける、もふもふ系・しあわせの黄色いクマ。

マイペースな性格で、今日もふわふわごきげんに活動中。





身長 ：165cm

体重 ：165kg

性別 ：男の子

血液型 ：0型

生年月日 ：6月29日

好きな食べ物：バナナ・オレンジ・マンゴー等

黄色い食べ物が大好き！





べあ～君 MEICA ご当地迷路カード





＜ハニちゃん＞

赤いリボンとハートのしっぽがトレードマーク。おっとり癒し系の看板クマで、みんなの心を“はにゃ～ん”とろけさせちゃいます。





身長 ：165cm

体重 ：非公開

性別 ：女の子

血液型 ：B型

生年月日 ：10月6日

好きな食べ物 ：バナナ・オレンジ・パンケーキ

べあ～君との関係：縁結びを経て出会った運命の相手





ハニちゃん MEICA ご当地迷路カード





■公式SNSアカウント

べあ～君とハニちゃんの最新情報はSNSで発信中！「#はにゅはにゅ」をつけて、投稿しよう。





【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社(東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒)は、EL CAMINO REA株式会社(東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次)の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ(FC)事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/









【EL CAMINO REA株式会社】

EL CAMINO REA株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。

賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートするAIやRPAなどのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/