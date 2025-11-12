“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の「ブリスティア箱根仙石原（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原29番1）」は2025年11月28日（金）、スペシャルディナーを愉しめるグルメイベント第4弾「フランス地方料理とワインの旅～ボルドー・ペリゴール～」を開催いたします。ブリスティア箱根仙石原公式サイト：https://blisstia-hakone-sengokuhara.com/プラン詳細・ご予約：https://x.gd/fOZEp

ブリスティア箱根仙石原は過ごし方に縛られない自由な滞在が叶うホテルコンド＆ホテルレジデンスです。当グルメイベントは、箱根にいながら食を通してフランスへの旅を体験いただけるシリーズとして、2025年5月にスタートしました。これまで「ニース・プロヴァンスへの旅」「ローヌ・リヨン・アルプへの旅」「ブルターニュ・ノルマンディーへの旅」を開催し、今回が第4回目となります。今回の舞台は、芳醇な赤ワインで名高いボルドー地方と、フォアグラやトリュフなど美食の地として知られるペリゴール地方です。フランス各地の魅力が詰まった奥深い郷土料理とともに、厳選ワインをご堪能いただけます。また当日にはロビー、レストランでシャンソン演奏もございますので、ぜひこの機会に優雅な旅のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

イベント 概要

■フランス地方料理とワインの旅～ブルターニュ・ノルマンディーの旅～

日時：2025年11月28日 18：00～対象：対象宿泊プランをご予約のお客様人数：15組40名限定内容：各地方料理に伝わる伝統的な料理をアレンジし、一夜限りのお料理とその地方で醸造されたワインをご夕食にお愉しみいただけます。

スペシャルディナープラン

プラン名：公式【食で世界を旅する】一夜限りのフランス地方料理とワインの旅を愉しむ＜スペシャルディナー＞価格：33,000円～（2名利用時の1名様料金・税込）予約・詳細：https://x.gd/fOZEp※リロホテルズ＆リゾーツ会員限定プランとなります。（会員登録無料）※プラン予約詳細画面は会員登録後に表示されます。

■料理長プロフィール

「リーガロイヤルホテル東京」にて料理の道に入る。その後料理への探求心から渡仏しミシュラン一つ星の「レストラン ステラマリス」にて研鑽。帰国後はプリンスホテル料理長 井上静男氏が腕を振るう「シズオ トウキョウ」にて副料理長に就任。更なるフランス料理の腕を磨くため、再渡仏し二つ星「レストラン バスティッド・サン・アントワーヌ」にて腕を磨く。帰国後は有名フランス料理店「銀座マキシム・ド・パリ」を経て、インターコンチネンタルホテル東京ベイ「レストラン ラ・プロヴァンス」の副料理長に就任。3年後に同レストランの料理長に就任する。そして2023年、株式会社リロバケーションズが初めて手掛けるコンドミニアムホテル「BLISSTIA 箱根仙石原」内にあるレストランの料理長に就任。現在に至る。

＜今後の開催予定＞

・1月31日（金）：ブルゴーニュ/ジャンパーニュ ・3月27日（金）：バスク・トゥールーズ

BLISSTIA箱根仙石原

ブリスティア箱根仙石原｜概要住所：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原29番1客室数：全63室館内施設：大浴場、レストラン、湯上りテラス、ファイヤープレイスアクセス：箱根登山バス「仙石原小学校前」バス停下車徒歩1分公式サイト： https://blisstia-hakone-sengokuhara.com/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/blisstia_hakone/

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国40か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

