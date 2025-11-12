HIRAC FUND、フィットネス施設専用防犯カメラソリューションを提供するOpt Fitに追加出資

マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社

マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社が運営する「HIRAC FUND（ヒラクファンド）」は、フィットネス施設専用防犯カメラソリューション『GYM DX』を提供するOpt Fitに追加出資しました。

■追加出資の背景

Opt Fitは、フィットネス施設専用防犯カメラソリューション『GYM DX』や、介護施設向けの見守りカメラ『Kaigo DX』の開発・運営を手掛けています。『GYM DX』は、フィットネスジムの省人化及び本質的な無人運営を実現するAIを活用した総合型サービスであり、大手フィットネス店舗をはじめとする2,000店舗超（2025年10月時点）に導入されています。従来は現地に人がいないと実現できなかった遠隔でのフィットネスジム運営・および効率化に貢献しています。

HIRAC FUNDは2024年1月に初回出資を発表しましたが、この度、以下の2点を評価し、追加出資を決定しました。

・ 初回出資以降も『GYM DX』事業が順調に成長している点

・ 新規事業『Kaigo DX』が、すでに20施設（2025年4月時点）に導入されており、実際に介護現場の負担軽減の効果がみられると評価されるとともに、今後のさらなる事業拡大が期待される点

引き続き、HIRAC FUNDが持つリソースやネットワークを活用し、様々な領域で支援してまいります。

＜前回のOpt Fitへの出資に関する当社プレスリリース＞

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000104600.html

■Opt Fitについて

会社名：株式会社Opt Fit

代表者：渡邉 昂希

事業内容：フィットネスジム専用防犯カメラAI画像解析サービス『GYM DX』の運営、AI画像解析を主軸とした研究開発の実施

設立：2020年3月

本社：愛知県名古屋市中村区名駅3丁目2-22 エスカ名駅東ビル401

URL：https://optfit.jp/

■HIRAC FUND概要

HIRAC FUNDは、テクノロジーによる社会課題解決を目指すシード・アーリーステージのスタートアップを中心に投資するVCファンドです。マネーフォワードグループの強みである「スタートアップの立ち上げ・IPO経験」、「Fintech/SaaSへの知見」、「起業家とのネットワーク・コミュニティ」、「地域金融機関との連携」を活かし、スタートアップ業界に貢献すべく、出資・支援活動をおこないます。

＜2号ファンドについて＞

名称：HIRAC FUND2号投資事業有限責任組合

ファンド総額：90.8億円

投資対象：国内外のシード・アーリーステージを中心としたIT／テクノロジー企業全般

無限責任組合員：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社

■マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社について

名称：マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社（株式会社マネーフォワード100%子会社）

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：金坂 直哉

事業内容：ファンドの募集・運営

設立：2020年5月25日

URL：https://hirac.co.jp/

