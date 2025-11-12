株式会社KOZOU（大阪府大阪市、代表取締役社長堀川大地）が運営する「極濃豚骨らーめん小僧」は、2025年11月15日（土）に期間限定メニュー「味噌禁断」と「ネギ味噌禁断」を発売いたします。

「味噌禁断」は、らーめん小僧の冬の定番メニューです。水と豚骨だけで炊き上げた極濃豚骨スープに、大量の背脂を加えたレンゲが立つほど濃厚な看板メニューの「禁断らーめん」。「味噌禁断」はスープのかえしに自家製のピリ辛味噌だれを合わせ、定番トッピングの玉ネギ、青ネギ、炙りチャーシューに加え、味噌と相性の良いコーンとバターをのせています。また、今年はラー油・豆板醤・醤油だれで味付けした辛ネギをどっさりのせた「ネギ味噌禁断」が初登場！日本一？濃厚な味噌ラーメンをぜひお楽しみください。

＜商品情報＞

■商品名・価格： ・「味噌禁断」1,390円（税込） ・「ネギ味噌禁断」1,490円（税込）■販売期間：2025年11月15日（土）から12月末（年内最終営業日）まで

＜販売店舗＞

極濃豚骨 らーめん小僧 本店

・住所：大阪府大阪市福島区福島3-8-10・営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30）／ 18:00～22:00（ラストオーダー21:30)・定休日：なし

極濃豚骨 らーめん小僧 名古屋錦店

・住所：愛知県名古屋市中区錦三丁目14番14号 セントラル錦ビル1階・営業時間：11:00～15:00（ラストオーダー14:30）／ 18:00～22:30（ラストオーダー22:00）・定休日：なし

【極濃豚骨らーめん小僧とは】

「極濃豚骨 らーめん小僧」は2014年2月に大阪府大阪市福島区で創業した豚骨ラーメン店です。ラーメン好きが高じてアパレルショップ店員からラーメン店店主へ転身した社長の堀川が、4年以上の修行時代を経てオープンいたしました。“らーめん小僧”という屋号は、アパレルショップ店員時代のあだ名から命名したものです。JR福島駅（大阪）から徒歩７分ほどの狭い路地裏という立地にもかかわらず、極めて濃厚な豚骨ラーメンを求めて多くのお客様にご来店いただいております。

【一番人気は「禁断らーめん」】らーめん小僧の豚骨スープは、水と豚骨だけを圧力釜で一気に炊き上げる極濃スープです。一番人気のメニュー「禁断らーめん」は、さらに創業時から禁じ手としてきた背脂を加え、豚骨スープの濃度を限界突破した一杯。その濃度の高さはスープに突き刺さったレンゲが表しています。“濃厚民族”と呼ばれる濃厚なラーメンを求める方々にご支持いただき、らーめん小僧の人気に火が付くきっかけにもなりました。