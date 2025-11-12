【愛知県半田市】“いい夫婦の日”半田市役所で婚姻記念フォトブース開設・撮影会を実施！11月22日（土）に婚姻届を出したら、いつもよりパワーアップしたお祝い品をプレゼント

半田市役所

『いい夫婦の日』である11月22日は土曜日のため通常市役所は開庁していませんが、婚姻届提出カップルのために臨時窓口を開設。記念すべき瞬間を思い出に残してもらうため、市内フォトスタジオによる出張撮影会も実施します。これまで本籍地以外の市区町村に戸籍の届出（婚姻届、離婚届等）を行う場合に必要だった戸籍謄本が昨年３月の法改正により原則不要になり、日本全国どこでも手間なく提出できるようになりました。半田市では昨年10月から婚姻届提出者へお祝い品をプレゼントしています。当日は地元高校生と地元事業者で作り上げる模擬結婚式も開催。“日本一婚姻が祝福されるまち・半田”として関係人口創出を目指しています。

婚姻記念撮影会

▲婚姻記念撮影ブースのイメージ

日時 令和7年11月22日（土）9時～12時

場所 半田市役所 1階 市民ロビー

流れ

１.半田市役所にて婚姻届を提出する。

２.届出手続きを経て、晴れて夫婦になられたお二人はすぐ近くの撮影ブースに移動。

３.プロカメラマンによる撮影をし、写真を１枚その場でプレゼント！

婚姻届を提出した方へのお祝い品

お祝い品はすべて、半田市に関わりのある事業者からの寄贈であり、市全体で婚姻するカップルを応援しています。

≪お祝い品の内容≫

注目ポイント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137040/table/200_1_9fcdb3082f913702b020b661b3341b59.jpg?v=202511121029 ]

普段、半田市へ婚姻届を出される方には、県内最多7品、3,000円相当をお渡ししていますが、“いい夫婦の日”は、バラの花やオリジナルタオルを追加した全9品のお祝い品をプレゼントします。

また、“いい夫婦の日”当日は8時30分～12時まで臨時窓口を開設し、婚姻届の受付をします。

市公式ホームページ

→https://www.city.handa.lg.jp/shisei/shisaku/1003846/1010551.html

同日開催！半田商業高校の生徒がプロデュースする模擬結婚式を開催

▲過去に開催された模擬結婚式の様子

日時 令和7年11月22日（土） 10時～12時

会場 半田市役所 ごん吉くん広場（正面玄関前）

協力 地元企業、ブライダル業界関係者、ボランティア

内容

「結婚したいまち・半田」を目指して高校生が提案する模擬結婚式を開催します。

-新郎・新婦入場

-模擬人前式スタート

-記念撮影

-新郎・新婦退場

≪本件に関するお問い合わせ≫

半田市役所 企画部 企画課

TEL：0569-84-0605

mail：kikaku@city.handa.lg.jp