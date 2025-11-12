国際交通安全学会シンポジウムを12月15日（月）14時から　東京コンベンションホールで開催（参加費無料）

2025年11月11日

公益財団法人 国際交通安全学会

国際交通安全学会シンポジウム「持続可能で安全なモビリティ環境の共創～能登半島の復興まちづくりに向けて～」を12月15日（月）14時から 東京コンベンションホールで開催（参加費無料）

公益財団法人 国際交通安全学会は、理想的な交通社会の実現に寄与すべく51年前に設立された、学際性を特徴とする学会です。令和6年1月1日の能登地震発災の約半年後、学会内で各分野の精鋭の会員を集めたプロジェクト活動を始め、能登半島の復興に対する提言をまとめてきました。

昨年の学会50周年記念式典で発信した「IATSSビジョン2024」に基づき、幸福感に満ち、持続可能な地域を実現すべく、安全なモビリティ環境をどのように推進するべきか、様々な戦略・施策の提言を行います。またその後、プロジェクトメンバーによるパネルディスカッションにより、その提言内容をより深く掘り下げた議論を行い、提言にこめた様々な思いもお伝えします。

イベント概要

・名称：国際交通安全学会シンポジウム

「持続可能で安全なモビリティ環境の共創～能登半島の復興まちづくりに向けて～」

・主催：公益財団法人 国際交通安全学会

・後援：一般社団法人 建設コンサルタンツ協会

公益社団法人 日本交通計画協会

・開催日時：2025年12月15日（月）14:00～16:00

・開催方法：リアル＋ウェビナー（ハイブリッド開催）

・会場：東京コンベンションホール

〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1-1 東京スクエアガーデン5F

https://www.tokyo.conventionhall.jp/access.html

・来賓 ：国土交通省大臣官房公共交通政策審議官 池光 祟様

・参加費 ：無料（会場・ウェビナー共）

・URL: https://event.iatss.or.jp/Noto_Sympo2025/

