くらしを彩るコンテンツが満載の、iOS版「友安製作所公式アプリ」11月12日（水）リリース

インテリアやDIYアイテムを販売する株式会社友安製作所（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：友安 啓則）は、2025年11月12日(水)、「友安製作所公式アプリ（友安製作所アプリ）」のiOS版をリリースいたします。本アプリは、当社のオンラインストアや直営カフェなどで利用できる共通ポイント機能をはじめ、くらしを豊かに彩るコンテンツを提供します。

▼アプリダウンロードはこちら

友安製作所公式アプリ（iOS版）(https://apps.apple.com/jp/app/%E5%8F%8B%E5%AE%89%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E6%89%80-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6449340692)

※iOS 15.0以上対応（今後Android版もリリース予定）

アプリリリースの背景

当社は、「Add Colors to Everyone’s Life.ー世界中の人々の人生に彩りを。」を理念に、インテリアやDIYアイテムの販売、カフェ運営、レンタルスペースの検索予約サイト運営、リノベーション、メディアなど、多岐にわたる事業を展開しています。このたびリリースする公式アプリは、これまで個別に存在していた当社の製品やサービス、コンテンツを、一つのプラットフォームに集約し、有機的に繋げる役割を担います。

そしてお客様が、商品購入やカフェでの体験、DIYの情報収集まで、友安製作所のすべてをシームレスに体験できる「くらしを彩るツール」を目指します。

友安製作所アプリの主な機能

本アプリでは、オンラインストアから全国の直営カフェまで共通で使えるポイント機能を中心に、お客様のくらしを彩る情報やおトクな特典を提供します。

1. ポイントを貯める・使う

アプリの会員証で、全国の友安製作所カフェの利用やオンラインストアでのお買い物で共通ポイントが貯まります。 貯まったポイントは1ポイント＝1円として利用可能。 会員ランクが上がると、ポイント還元率もさらにアップします。

※実店舗でのポイント利用は、100ポイント単位となります。

2. オンラインストアでのお買い物

インテリア・エクステリア、DIYアイテムなど、友安製作所のすべての商品をアプリから手軽にご購入いただけます。 おトクなセールやポイントアップキャンペーン情報も見逃しません。

3. おトクなクーポンの利用

全国に4店舗ある友安製作所直営のカフェやショップで利用できるアプリ限定クーポンを配信。おトクにカフェをご利用いただけます。

4. くらしを彩る最新情報の収集

DIYのHOWTO、素敵なインテリア実例、新商品情報などなど、くらしを「あそぶ」ヒントになる記事を配信。いち早く最新情報を取得できます。

アプリダウンロード特典

このたびのアプリリリースを記念し、アプリをダウンロードし初回ログインをしていただいたすべてのお客様を対象に、特典として500ポイントを進呈いたします。

進呈されたポイントは、1ポイント＝1円として、アプリをダウンロードしたその日から、友安製作所オンラインストアでの商品購入や、全国の直営カフェでのご飲食などにご利用いただけます。

この特典を利用して、友安製作所の製品やサービスをぜひおトクにご体験ください。

本社：〒581-0067 大阪府八尾市神武町1-36

代表者：代表取締役社長 友安啓則

設立：1963年1月

電話番号：072-922-8789

URL：https://tomoyasu.co.jp

事業内容：インテリア・エクステリア・DIY商材の販売、カフェ運営、工務店、レンタルスペース、メディア、まちづくり